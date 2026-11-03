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A reflexão de Lao Tsé: "O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos"

Essa ideia resume uma forma de encarar obstáculos sem gastar energia em confronto direto.

João V. Resende

03/11/2026 - 16h48
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A frase sobre a água que nunca luta contra a pedra, apenas a contorna, costuma ser associada ao pensador chinês Lao-Tsé. Fundador do Taoísmo, ele defendia a entrega à natureza como caminho para a "paz absoluta" — e o rio, nessa visão, mostra que ceder não é perder.

Essa ideia resume uma forma de encarar obstáculos sem gastar energia em confronto direto. O curso da água se desvia da pedra, segue por outra rota e chega ao mar, sem pressa nem embate.

Quem foi o autor da frase

Lao-Tsé provavelmente nasceu em 604 a.C., em Chu, local hoje identificado como Luyi, na província de Hunan. Viveu num período de poder real enfraquecido, sob a dinastia Zhu. Aos 40 anos, opôs-se às disputas na corte, abandonou o cargo na biblioteca real e iniciou uma viagem para as Terras do Oeste.

Nunca mais retornou à China, e o cenário político era instável, mas as ideias circulavam com intensidade. Foi nesse contexto que ele formulou boa parte de seus ensinamentos.

Enquanto Confúcio defendia reformas sociais e a restauração da ordem, Lao-Tsé seguia o caminho oposto: pregava simplicidade, calma e submissão aos ritmos naturais. Pureza, calma, simplicidade e unidade eram os valores fundamentais de sua filosofia. Essa escolha por uma vida simples sustenta a imagem do rio como símbolo central de seu pensamento.

Seus ensinamentos foram registrados no "Tao-Te-Ching" ou "Livro do Caminho e da Virtude", que se tornou o livro sagrado do Taoísmo religioso.

Flexibilidade como força

Chocar-se com uma pedra consome energia sem garantir avanço, e contorná-la exige apenas mudar de rota, preservando o impulso original sem desgaste desnecessário. A constância é o verdadeiro motor dessa trajetória, não o choque direto com o que atrapalha. Manter o fluxo, mesmo em outra direção, importa mais do que insistir num caminho travado.

O que o Taoísmo propõe

Para Lao-Tsé, toda ação humana guiada por uma intenção forçada tende a desorganizar a ordem natural das coisas. Agir sem metas previamente fixadas, deixando a conduta surgir do que somos diante da natureza, é o caminho indicado para evitar esse desequilíbrio.

O termo "Tao" sintetiza essa ideia de regra e razão por trás de tudo que existe. Nele, opostos como Yin e Yang não competem entre si: se completam, da mesma forma que o rio e a pedra convivem sem que um precise vencer o outro.

Aceitar o que não pode ser mudado na hora, sem abrir mão do movimento, é a lição prática que essa imagem milenar transmite. Paciência e adaptação, não confronto, são o caminho que a água ensina até hoje.

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