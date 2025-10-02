Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

Brasil

Advogados pedem a STF que libere contato por telefone com Bolsonaro preso em casa

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo, já Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/10/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser pediram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorize o contato telefônico deles com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo. Como o ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília, sem acesso a redes sociais ou ao celular, a única forma de falar com ele é pessoalmente, o que demanda viagens ao Distrito Federal e, segundo a defesa, "torna moroso e oneroso o contato pessoal".

Os advogados afirmam que as restrições de acesso a Bolsonaro causam "limitação" e "prejuízos ao amplo direitos de defesa".

Os criminalistas argumentam também que o contato é importante pela "necessidade de consultas frequentes a respeito do andamento processual e estratégias de defesa".

A defesa também pediu a revogação da prisão domiciliar.

O ex-presidente está preso em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista, que levou à sua condenação.

Bolsonaro não constou na primeira denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso. Por isso, os advogados defendem que ele seja colocado em liberdade.

A denúncia, por si só, não encerra o inquérito. A PGR pode continuar investigado o ex-presidente.

O inquérito foi desencadeado depois que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passou a articular sanções contra ministros do STF nos Estados Unidos.

O ex-presidente também é investigado porque financiou o filho e porque seria o beneficiário das pressões sobre o Supremo Tribunal Federal.

A prisão domiciliar foi decretada porque Bolsonaro descumpriu restrições impostas pelo Supremo.

Assine o Correio do Estado

maracutaia

Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal

Fraudes aconteceram no Enem dos concursos de 2024, na Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, UFPB, Caixa e BB

02/10/2025 07h43

Compartilhar
Mandados de busca e apreensão ocorreram principalmente na Paraíba, onde servidores públicos foram alvo da PF

Mandados de busca e apreensão ocorreram principalmente na Paraíba, onde servidores públicos foram alvo da PF

Continue Lendo...

A Operação Última Fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) pela Polícia Federal (PF) para combater um grupo criminoso especializado em fraudar concursos públicos. As investigações tiveram o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com a PF, as fraudes ocorreram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024 em exames das “Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares que incluem afastamento de cargos públicos e sequestro de bens, em endereços ligados os investigados nos estados da Paraíba, de Pernambuco e Alagoas. As ações contam com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba.

“Os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público”, informou a PF. 

RUMO A GAZA

Deputada Luiziane e brasileiros são apreendidos pela Marinha de Israel

Ela fazia parte de um grupo que protesta contra as ações de Israel na Faixa de Gaza. Luizianne estava no barco Grande Blu com mais nove pessoas.

02/10/2025 07h24

Compartilhar
A deputada petista Luiziane Lins, do Ceará, está entre os cerca de dez brasileiros detidos por Israel

A deputada petista Luiziane Lins, do Ceará, está entre os cerca de dez brasileiros detidos por Israel

Continue Lendo...

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou na noite desta quarta-feira, 1, que a deputada Luiziane Lins (PT-CE) e outros brasileiros foram apreendidos pela Marinha do governo de Israel. O grupo estava em embarcações que rumavam para Gaza.

O site também do PT divulgou a prisão alegando que a detenção foi feita de "forma ilegal e autoritária". Segundo os petistas havia 500 tripulantes a bordo, sendo 13 brasileiros.

A deputada participava da Flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe). O grupo protesta contra as ações de Israel na Faixa de Gaza. Luizianne estava no barco Grande Blu com mais nove pessoas.

Hugo Motta estava conduzindo sessão de votação na Câmara quando anunciou ter sido informado da detenção da deputada. No plenário, Motta disse que a notícia o pegou de surpresa e reforçou ter pedido "todo apoio" do Itamaraty no contato com autoridades israelenses, para que a deputada "possa ter as prerrogativas respeitadas, assim como os direitos dos demais brasileiros".

Ele também disse que nesta quinta-feira, 2, tentará contato "o mais rápido possível", pedindo suporte para que a deputada possa "restabelecer sua condição de liberdade".

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)

2

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

3

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

4

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3501, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3501, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 23 horas

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo