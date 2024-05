Agências da Caixa no RS enfrentam filas para pagamento de benefícios após enchentes

Nesta sexta-feira (17), moradores de Porto Alegre enfrentaram longas filas nas agências da Caixa Econômica Federal para receber o pagamento antecipado do Bolsa Família, uma medida adotada para amenizar os impactos das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

Os beneficiários com conta corrente foram orientados a buscar o pagamento nas agências bancárias. Aqueles que não possuem conta necessitam de uma Declaração Especial de Pagamento, disponível na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Histórias de Desespero e Esperança

Maicon Renan Fontoura Dias, de 21 anos, um correntista e beneficiário do Bolsa Família, enfrentou a fila na agência do bairro São José. Trabalhador da limpeza urbana e morador do bairro Humaitá, uma das áreas mais afetadas pelas enchentes, Maicon foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no dia 8 de maio, quando a água já atingia seu peito. Ele perdeu todos os bens que havia adquirido para mobiliar sua casa e atualmente está abrigado em uma escola.

“Perdi tudo: televisão, geladeira, cama, fogão, computador. Agora, é começar do zero, mas ainda não sei como farei isso,” disse Maicon.

Cleber Robertos dos Santos, de 50 anos, também do bairro Humaitá, viu sua casa ser inundada até o teto. Ele foi à mesma agência na avenida Bento Gonçalves para sacar o benefício antecipado.

“Todos convivem com a situação. É doloroso. Mas vamos à busca. O que o cara leva desse mundo é só memória,” afirmou Cleber, que está abrigado na PUC-RS.

Impacto Generalizado

Nathalia Santos Dias, de 28 anos, moradora do bairro São José, teve sua casa invadida pela água pelo teto devido à inclinação da rua. Ela relatou que a água correu pela rua por cerca de dez dias, causando muitos transtornos.

“Não tinha água, nem onde comprar. Até comida. Em vez de fazer janta, fazia sanduíche para as crianças,” disse a esteticista. Ela tentou sacar o Bolsa Família em um caixa automático de um posto de combustíveis, mas não conseguiu devido à falta de cédulas.

Operação das Agências

No centro de Porto Alegre, muitas agências da Caixa permanecem fechadas devido às enchentes. Próximo à agência onde estavam Maicon, Cleber e Nathalia, outra unidade estava fechada por falta de água. No bairro Azenha e na avenida Baltazar de Oliveira, no bairro São Sebastião, as agências viram um movimento intenso durante todo o dia.

Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), dos mais de 70 mil beneficiários do Bolsa Família em Porto Alegre, 2.000 não possuem conta bancária, necessitando de documentos especiais para validar o pagamento.

O Bolsa Família pode ser sacado em agências da Caixa, postos de atendimento bancário e unidades lotéricas.

Extensão do Desastre

Das 497 cidades gaúchas, 461 foram afetadas pelas enchentes. O desastre resultou em 154 mortes e 98 pessoas ainda estão desaparecidas. Ao todo, 540 mil pessoas foram desalojadas.