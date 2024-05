Animais morrem em petshop Cobasi após enchente superar expectativas em Porto Alegre

Cobasi no Rio Grande do Sul - Reprodução

Na noite de quinta-feira (23), a rede de petshops Cobasi divulgou um comunicado sobre a tragédia que resultou na morte de vários animais em sua unidade localizada em Porto Alegre. De acordo com a empresa, os animais foram realocados preventivamente, mas a enchente ultrapassou as expectativas de altura.

Em resposta à situação, a Cobasi esclareceu que a loja foi evacuada de maneira emergencial. Os funcionários elevaram todos os itens a mais de um metro do chão no dia 3, acreditando que estariam seguros. Contudo, na noite do dia 4 e na madrugada do dia 5, o nível da água atingiu 3,5 metros, superando a barreira de sacos de areia colocada na entrada da loja.

A empresa destacou que, apesar de algumas CPUs terem sido transferidas para o andar superior por estarem apenas 20 centímetros acima do solo, os equipamentos de checkout, como monitores, teclados, impressoras e leitores de código de barras, permaneceram em suas posições originais e foram danificados.

A gerência da unidade acreditava que não havia risco iminente de inundação, baseando-se em informações fornecidas por um funcionário do shopping às 18h30 do dia 4, quando a água estava estabilizada. A Cobasi expressou pesar pelas mortes e informou que está cooperando com as investigações. "Lamentamos profundamente o ocorrido e garantimos que não havia cães ou gatos no local", afirmou a empresa.

Investigação Revela Detalhes da Vistoria no Petshop

A delegada Samieh Saleh, em entrevista ao UOL na quinta-feira, revelou que os computadores foram guardados no mezanino para evitar danos, enquanto os animais permaneceram no subsolo. Durante uma vistoria realizada na manhã de ontem, acompanhada por agentes do Ibama, do Comando Ambiental da Brigada Militar e do Instituto Geral de Perícias (IGP), a delegada constatou que os equipamentos eletrônicos foram protegidos, mas os animais não receberam o mesmo cuidado.

Os agentes retiraram 38 corpos de peixes, aves e roedores, mas o número pode ser maior devido às condições adversas de visibilidade e aos escombros no local. "A loja estava escura, utilizamos lanternas para realizar a busca e havia muitos objetos no chão. É bem provável que haja mais corpos", relatou a delegada Saleh.

A Cobasi reafirmou seu compromisso com a apuração dos fatos e prometeu colaborar integralmente com as autoridades para esclarecer todos os detalhes do incidente.