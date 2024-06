Assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul acaba com policial e ladrão mortos

Um assalto a um carro-forte no Aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira, 19, terminou com as mortes de um policial militar e de um suspeito de integrar o grupo criminoso. O 2.º sargento da Brigada Militar Fabiano Oliveira, de 47 anos, foi baleado durante a troca de tiros com os bandidos.

Segundo o 4.° Batalhão de Polícia de Choque do Rio Grande do Sul, um suspeito também morreu na ocorrência. Os criminosos, de acordo com a polícia, chegaram ao aeroporto a bordo de falsas viaturas da Polícia Federal (PF).

O assalto aconteceu por volta das 19h30. Após a troca de tiros, os suspeitos teriam conseguido sair do local com o dinheiro. Até o início da madrugada desta quinta-feira, 20, ninguém tinha sido preso, de acordo com Batalhão de Choque. Também atuam nas buscas aos criminosos agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil.

Segundo o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), o militar morto nesta quarta-feira estava na corporação desde 1997. "Determinei empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de todos os criminosos envolvidos nesse ato covarde. Seguiremos firmes na luta contra a criminalidade, honrando a memória do sargento Fabiano Oliveira e de todos os heróis que dedicam suas vidas para proteger o nosso povo", escreveu Leite no X (antigo Twitter).

Desde que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fechado devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o terminal aéreo de Caxias, na Serra Gaúcha, passou a ser o principal do Estado, com aumento no número de voos e transporte de cargas.



(Informações da Agência Estado)