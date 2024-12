Avião de pequeno porte cai em Gramado e pelo menos 10 pessoas morrem

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um avião pequeno porte caiu por volta das 8h (horário de Mato Grosso do Sul), deste domingo (22), em Gramado, no Rio Grande do Sul. Após o impacto com o solo, ao menos dez pessoas morreram.

A aeronave colidiu na região da Avenida da Hortênsias, no Centro do município. Conforme o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. A estimativa é de que oito a dez pessoas estavam no avião, segundo capitão do Corpo de Bombeiros que concedeu entrevista à Rádio Gaúcha, do grupo RBS.

Ao menos 15 pessoas que estavam na região em que o avião caiu ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital de Gramado. De acordo com o capitão dos Bombeiros, o avião atingiu a chaminé de um prédio, o segundo andar de uma casa - onde havia uma pessoa, que saiu sem ferimentos - e depois uma loja vazia.

Os destroços também atingiram uma pousada, onde duas pessoas foram resgatadas com vida. Por pouco o avião não atingiu um posto de combustível.

O Corpo de Bombeiros atua no momento para apagar o incêndio. A Brigada Militar e Polícia Civil também estão no local. As informações iniciais são de que o avião vinha da cidade de Canela e estaria indo para Florianópolis.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informou que a ERS-235 (Avenida das Hortênsias), em Gramado, está com o fluxo de veículos totalmente bloqueado por conta do acidente. "Ao longo das próximas horas seguiremos atualizando as informações e possíveis rotas alternativas", escreveu.

A avenida é um das mais movimentadas do centro turístico de Gramado. De acordo com a secretaria de Segurança, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda.

Lula presta solidariedade aos familiares de queda de avião no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade com os familiares das vítimas da queda do avião em Gramado. Em publicação em rede social, Lula afirmou que a Aeronáutica investigará o acidente e que o governo federal está à disposição do governo e autoridades locais.



"Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível", escreveu o presidente.

Com informações da Agência Estado