Bolsonaro sai de prisão domiciliar pra fazer exames

Com crise de soluços, o ex-presidente vai a hospital para coletar sangue

Noysle Carvalho

16/08/2025 - 11h10
Soluçando e com refluxo, Jair Bolsonaro deixou sua casa para realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília. A autorização para saída foi dada e o ex-presidente terá 48h para apresentar o atestado após a saída.

Após duas semanas em prisão domiciliar, a saúde de Bolsonaro o fez sair de casa para realizar os exames pedidos por sua equipe médica. Entre eles, estão coleta de sangue e de urina, endoscopia e tomografia. O quadro clínico do ex-presidente é apontado devido ao procedimento realizado no abdômen em abril.

Sem falar com os jornalistas, ao chegar, o ex-presidente foi recebido por alguns de seus apoiadores com cantos religiosos, orações e palavras de incentivo. O grupo estava reunido com algumas bandeiras do Brasil e vestes da seleção brasileira.

Autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a previsão é que Bolsonaro fique na unidade pelas próximas 8 horas, enquanto durar os exames. Assim que for liberado, ele deve retornar a sua casa, para ser mantido em prisão domiciliar.

Na solicitação enviada ao STF, a depender dos resultados, novas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais podem ser indicadas.

Prisão domiciliar

Devido ao descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte anteriormente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, conforme determinação de Moraes.

Ele é investigado pela tentativa de golpe de Estado motivada em 8 de janeiro de 2023, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Seu julgamento e dos outros sete réus, está previsto para começar a partir do dia 2 de setembro, na Primeira Turma da Corte. Definido e assinado ontem, pelo ministro Cristiano Zanin, após o processo ter sido liberado para julgamento por Alexandre de Moraes, o relator do caso.

A previsão é que a análise seja concluída nas duas primeiras semanas do próximo mês. Para evitar o risco de o julgamento avançar para o próximo ano, que é ano eleitoral, as datas foram definidas na hipótese de um pedido de vista.
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta sexta-feira, 15, o julgamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. O julgamento será em plenário virtual e vai até o dia 22.

O caso envolve o episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.

Já há maioria para a condenação a cinco anos e três meses de prisão, além da perda do mandato de deputada federal.

O placar está em 6 a 0 pela condenação, nos termos do voto do relator, Gilmar Mendes. O julgamento estava interrompido por um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques. Após o pedido de vista, Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam os votos, formando a maioria pela condenação. Além de Nunes Marques, restam os votos de Luiz Fux, André Mendonça, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Além de ser ré por porte ilegal de arma, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

A parlamentar deixou o País após a condenação e está presa na Itália desde 29 de julho, onde aguarda o processo de extradição. Como mostrou o Estadão, o trâmite pode durar de um ano e meio a dois anos.

Relembre o caso

No dia 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno da eleição presidencial, Zambelli foi filmada com a pistola em punho, atravessando uma faixa de pedestres, enquanto perseguia um homem, identificado mais tarde como o jornalista Luan Araújo. Para fugir, Luan entrou em um restaurante. A deputada também entrou no estabelecimento e, ainda empunhando a arma, mandou o homem deitar no chão.

Segundo os relatos, a confusão, em que um tiro chegou a ser disparado, começou com um bate-boca, e Zambelli reagiu após ouvir que "amanhã é Lula" e "vocês vão voltar para o bueiro de onde não deveriam ter saído, seus filhos da p*".

O episódio fez com que a deputada tivesse seu porte de arma suspenso e três armas apreendidas, inclusive a pistola utilizada no dia da perseguição.

Em 24 de março, durante uma entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu sua derrota no pleito presidencial ao incidente com Zambelli. A deputada federal reagiu queixando-se de ser um "bode expiatório" da derrota na eleição.

Zambelli segue presa na Itália

Na Itália, Zambelli segue detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. A defesa alega questões de saúde e pede que a parlamentar aguarde o trâmite da extradição em prisão domiciliar ou em liberdade. A última audiência de custódia da parlamentar foi interrompida após Zambelli passar mal.

Um perito da Justiça italiana avaliará o estado de saúde de Zambelli. Até essa avaliação, ela seguirá presa.

Segundo o advogado Fabio Pagnozzi, a avaliação médica está marcada para o dia 18, e a decisão sobre a prisão será no dia 27
 

intolerância

O que se sabe sobre a prisão de empresário suspeito de matar gari em BH

O gari foi assassinado ao tentar defender uma colega, que era motorista do caminhão de coleta de lixo

13/08/2025 07h16

Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, foi preso com base em imagens de câmeras do local do assassinato

Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, foi preso com base em imagens de câmeras do local do assassinato

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, na manhã de segunda-feira, 11. O gari morreu depois de ter tentado defender uma colega, que era motorista do caminhão de coleta de lixo. Ela teria sido ameaçada pelo empresário em uma briga de trânsito.

À polícia, o suspeito negou que estava no local onde o gari foi assassinado. Procurada pela reportagem, a defesa de Nogueira Júnior ainda não se manifestou.

De acordo com o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado na esquina das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, quando um carro BYD cinza vinha na direção contrária e se aproximou da coleta. Renê teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta.

O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região do tórax, perto das costelas. O gari foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar capturou Renê da Silva Nogueira Júnior pela placa do veículo, câmeras e radares. O suspeito foi preso em uma academia no bairro Estoril, na região Centro Sul da capital mineira.

A Polícia Civil não confirmou se o empresário tinha porte de armas, mas ainda está em apuração junto à Polícia Federal. Segundo testemunhas, ele teria usado a arma da esposa, que é delegada, para matar o gari.

A delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, esposa do empresário, foi ouvida na Corregedoria da Polícia Civil. "Foram arrecadadas na casa da servidora a arma de uso particular e a da corporação. A de uso particular está vinculada e apreendida aos autos do inquérito policial que investiga o crime de homicídio aqui nesse departamento e a arma institucional está vinculada ao inquérito policial instaurado na corregedoria para apuração de eventual infração por parte da servidora", disse o delegado Saulo Castro.

A delegada disse em um primeiro momento que seu marido não tinha acesso ao armamento e que ela desconhecia qualquer envolvimento dele com a morte do gari. Ana Paula Lamego Balbino Nogueira está lotada na Casa da Mulher Mineira, unidade policial inaugurada em março de 2022. Ela é autora do livro Violência Doméstica e Políticas Públicas de Enfrentamento.

De acordo com o delegado Saulo Castro, ela segue em sua função regular, porque ainda não há nenhuma indicação da Corregedoria para afastamento, tampouco ordem judicial. Quando ouvida pela polícia, a delegada disse que não sabia que o marido era suspeito. A arma está sob perícia e a duração é de 10 dias para concluir se era da esposa.

Diretor de negócios

Antes da morte do gari, Nogueira Júnior mantinha presença ativa nas redes sociais. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o LinkedIn. Na rede social profissional, havia registros que ele tinha começado a atuar na Fictor Alimentos Ltda. há menos de duas semanas. Ele se apresentava como diretor de negócios da empresa e, de acordo com a plataforma Lattes, já ocupou cargos de liderança em diversas multinacionais de bebidas e alimentos, como Red Bull, BRF, Ypê, Kraft Heinz, J. Macêdo e Ambev.

A Fictor Alimentos divulgou a seguinte nota na tarde desta terça-feira, 12: "A Fictor Alimentos Ltda. esclarece que o prestador de serviços Sr. Renê Júnior, que havia iniciado suas atividades há menos de duas semanas, não mantém mais qualquer vínculo com a empresa. Reiteramos nosso repúdio ao ocorrido e manifestamos solidariedade à família e aos amigos da vítima, a quem expressamos nossos mais sinceros sentimentos."

