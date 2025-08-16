Bolsonaro sai de prisão domiciliar pra fazer exames

Soluçando e com refluxo, Jair Bolsonaro deixou sua casa para realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília. A autorização para saída foi dada e o ex-presidente terá 48h para apresentar o atestado após a saída.
Após duas semanas em prisão domiciliar, a saúde de Bolsonaro o fez sair de casa para realizar os exames pedidos por sua equipe médica. Entre eles, estão coleta de sangue e de urina, endoscopia e tomografia. O quadro clínico do ex-presidente é apontado devido ao procedimento realizado no abdômen em abril.
Sem falar com os jornalistas, ao chegar, o ex-presidente foi recebido por alguns de seus apoiadores com cantos religiosos, orações e palavras de incentivo. O grupo estava reunido com algumas bandeiras do Brasil e vestes da seleção brasileira.
Autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a previsão é que Bolsonaro fique na unidade pelas próximas 8 horas, enquanto durar os exames. Assim que for liberado, ele deve retornar a sua casa, para ser mantido em prisão domiciliar.
Na solicitação enviada ao STF, a depender dos resultados, novas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais podem ser indicadas.
Prisão domiciliar
Devido ao descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte anteriormente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, conforme determinação de Moraes.
Ele é investigado pela tentativa de golpe de Estado motivada em 8 de janeiro de 2023, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Seu julgamento e dos outros sete réus, está previsto para começar a partir do dia 2 de setembro, na Primeira Turma da Corte. Definido e assinado ontem, pelo ministro Cristiano Zanin, após o processo ter sido liberado para julgamento por Alexandre de Moraes, o relator do caso.
A previsão é que a análise seja concluída nas duas primeiras semanas do próximo mês. Para evitar o risco de o julgamento avançar para o próximo ano, que é ano eleitoral, as datas foram definidas na hipótese de um pedido de vista.