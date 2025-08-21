Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

guia espiritual

Carta achada em casa de fiscal é vista como prova de esquema de R$ 1 bi

Datada de 3 de março, a carta tem três páginas, escritas de próprio punho pelo fiscal em caneta vermelha

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

21/08/2025 - 07h19
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma carta manuscrita encontrada na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é considerada pelos investigadores a confissão de um esquema de propinas que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.

O documento foi apreendido na Operação Ícaro, que prendeu o auditor, além de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. As empresas são suspeitas de pagar propinas para destravar em tempo recorde pedidos milionários de ressarcimento de créditos de ICMS-ST.

Datada de 3 de março, a carta tem três páginas, escritas de próprio punho pelo fiscal em caneta vermelha. Ele descreve uma proposta para "novas liberações de imposto". Embora não tenha assinatura, a autoria é atribuída ao fiscal, pelo detalhamento de um assunto técnico e pelo fato de a carta ter sido encontrada em sua residência.

O documento é uma espécie de pedido de orientação espiritual. Nele, Artur diz ser "muito perigoso" assinar outras liberações pelo risco de ser descoberto. "Da outra vez eu perguntei para os guias do seu pai. Eles disseram que eu podia assinar, podia trabalhar com esse empresário. E deu esse problema imenso. Não posso mais fazer outro trabalho aqui e depois correr risco e ter de fazer trabalho espiritual de novo."

A carta foi usada pelo Ministério Público de São Paulo para pedir a conversão da prisão temporária de Artur em preventiva - sem prazo para terminar. Os promotores consideram que, se for solto, o auditor pode tentar apagar pistas, ocultar provas e combinar versões com outros investigados. Até ontem, a Justiça não havia decidido sobre a conversão. A defesa do auditor não comentou.

Pedido de exoneração

Na segunda, Artur pediu exoneração da Secretaria da Fazenda. Além de preso, ele está afastado das funções por ordem judicial e alvo de processo disciplinar. O Departamento de Recursos Humanos da Fazenda analisará o pedido manuscrito.

Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado de Artur, usou o documento para requisitar à Justiça a revogação da prisão. Ele e Fernando Capez - este, ex-procurador de Justiça e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo - sustentam que, sem acesso ao cargo, Artur não oferece risco à investigação.

Um laudo médico que aponta depressão também foi juntado ao processo. A avaliação foi feita em uma delegacia da Polícia Civil, a pedido da defesa, 3 dias após a prisão de Artur. Segundo o parecer médico, é preciso adotar medidas para evitar uma tentativa de suicídio. O risco, diz o laudo, é maior se o auditor permanecer preso.

Executivos ainda devem fiança

O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, colocaram as tornozeleiras eletrônicas ontem, cinco dias após a decisão judicial que determinou o monitoramento - imposto pela Justiça ao conceder a prisão domiciliar.

A defesa de Oliveira informou à Justiça que ele se apresentou para instalar o aparelho, mas a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) se recusou inicialmente. Segundo a pasta, "as tornozeleiras foram instaladas" e ambos já estão sendo monitorados. Já conforme a defesa, o departamento que instala tornozeleiras disse que não o faria por questões contratuais.

A polícia pediu à Justiça que reiterasse a ordem e o juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, ameaçou multar a SAP em R$ 50 mil por dia se a decisão não fosse cumprida. Os executivos têm ainda que depositar R$ 25 milhões de fiança, mas as defesas alegam que eles não têm capacidade financeira para isso. O juiz Mello alertou então que, se o dinheiro não for depositado, os executivos voltarão à prisão.
 

soberania

CNA responde a acusações dos EUA contra o Brasil por práticas desleais no comércio

Na avaliação da entidade, não há "tratamento discriminatório" do Brasil contra os EUA, já que a rede atual de acordos preferenciais do Brasil é limitada

18/08/2025 07h25

Compartilhar
Estados Unidos alegam, entre outros motivos, desmatamentos ilegais que teriam sido fundamentais para o avanço da agricultura brasileira

Estados Unidos alegam, entre outros motivos, desmatamentos ilegais que teriam sido fundamentais para o avanço da agricultura brasileira

Continue Lendo...

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) protocolou na sexta-feira, 15, respostas técnicas à investigação que o governo dos Estados Unidos abriu contra o Brasil, pelo que consideram "práticas desleais de comércio". O documento da CNA foi protocolado junto ao sistema eletrônico do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), informou a confederação em nota.

As respostas se dão no âmbito da investigação comercial aberta pelo USTR contra o Brasil em 15 de julho, com base na seção 301 da Lei de Comércio americana.

Na defesa enviada pela CNA, a entidade alegou conformidade e legalidade das políticas e práticas adotadas pelo País em três temas apontados pelo governo norte-americano: tarifas preferenciais, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal "O Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque somos altamente produtivos e competitivos.

A CNA, que representa mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros, tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso, não só do agro, mas de toda a economia brasileira, em um comércio internacional justo, transparente e baseado em regras claras, afirmou a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, em vídeo.

"Na defesa enviada pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos legais que demonstram a conformidade e legalidade das políticas e práticas do país relativas a esses três eixos", explicou Mori.

No âmbito das tarifas preferenciais, a CNA argumentou ao USTR que o Brasil concede tratamento tarifário preferencial de forma limitada, em conformidade com acordos compatíveis com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e com a Cláusula de Habilitação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Esses acordos com tratamento tarifário preferencial representam apenas 1,9% das importações brasileiras e não discriminam ou prejudicam as exportações americanas. Em comparação, os EUA possuem acordos de livre comércio abrangentes em vigor com 20 países", justifica a CNA.

Na avaliação da entidade, não há "tratamento discriminatório" do Brasil contra os EUA, já que a rede atual de acordos preferenciais do Brasil é limitada e não prejudica as relações comerciais bilaterais com o país.

Entre os argumentos apresentados, a CNA também se manifestou sobre o acesso ao mercado de etanol. A confederação lembrou que houve isenção tarifária para o etanol importado pelo Brasil dos Estados Unidos entre 2010 e 2017.

Posteriormente a esse período, o Brasil adotou a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) de 18%, inferior à aplicada aos países do Mercosul, que permanecem com tarifa de 20%, apontou a entidade. "A política tarifária é transparente, não discriminatória e em conformidade com a OMC.

O programa RenovaBio é aberto a produtores estrangeiros que atendam aos critérios técnicos e ambientais", explicou a entidade. "Alegações de favorecimento à Índia e México não se sustentam diante dos volumes exportados", acrescentou a CNA.

Quanto ao desmatamento ilegal citado pelo USTR, a CNA respondeu ao governo norte-americano que o Brasil possui legislação ambiental "robusta e avançada", citando o Código Florestal Brasileiro, e sistemas de monitoramento.

"O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCD) e políticas semelhantes resultaram em reduções no desmatamento", alegou a CNA. A confederação mencionou ainda o Cadastro Ambiental Rural (CAR) que, justifica a entidade, garante rastreabilidade e conformidade da produção agropecuária.

"O controle da exploração de madeira é feito via Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e via Documento de Origem Florestal (DOF+), com rastreabilidade obrigatória e certificações reconhecidas", complementou a CNA.

Além de submeter a manifestação ao USTR, a CNA pretende participar presencialmente da audiência pública sobre a investigação a ser realizada em setembro. A CNA destaca ainda que os Estados Unidos são o terceiro principal destino das exportações agropecuárias do Brasil e um parceiro estratégico para o setor.

 

BOLSONARO

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite

16/08/2025 23h00

Compartilhar
Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Divulgação

Continue Lendo...

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez, neste sábado (16), em Brasília, novos exames clínicos – os primeiros desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, os testes laboratoriais e de imagem realizados para investigar recentes episódios de febre, tosse e refluxo constataram resquícios de inflamações no sistema digestivo (esôfago e da mucosa que reveste o estômago) e nos pulmões.

“Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração”, afirmam os quatro profissionais que assinam o boletim divulgado esta tarde.

“Já a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém, com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo”, acrescenta a equipe médica, prescrevendo que Bolsonaro deve seguir tratando o quadro de refluxo, controlando a hipertensão arterial e observando as medidas preventivas de broncoaspiração.

Prisão domiciliar

Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou sua casa, em um condomínio fechado do Lago Sul, em Brasília, desde que começou a cumprir a prisão domiciliar no dia 4.

Ao atender o pedido da defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que o ex-presidente deve retornar para seu condomínio em, no máximo, oito horas, e apresentar, em até 48 horas, um atestado de comparecimento especificando os procedimentos realizados.

Bolsonaro chegou ao hospital às 9 horas e foi liberado às 13h58, tendo se submetido a diferentes exames. Desde 2018, quando foi alvo de um atentado, Bolsonaro necessita de acompanhamento médico periódico devido às consequências das cirurgias a que se submeteu em virtude da facada que recebeu na região do abdômen e que provocou graves lesões nos intestinos delgado e grosso.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 19 horas

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 1 dia

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?