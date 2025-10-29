Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

guerrra ao narcotráfico

Cláudio Castro pede dez vagas em presídios federais para chefes do CV

Mais corpos foram recolhidos durante a madrugada desta quarta-feira (29) e ainda não foram oficialmente contabilizados

Agência Estado

Agência Estado

29/10/2025 - 07h05
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), solicitou à União dez vagas em presídios federais de segurança máxima para transferir presos de alta periculosidade que lideram organizações criminosas no Estado.

"Acreditando que política de segurança pública se faz com diálogo e integração, pedi ao governo federal, então, imediatamente, dez vagas para transferência desses criminosos de alta periculosidade, mostrando que integração e diálogo é a nossa forma de fazer segurança pública", afirmou Castro.

O pedido ocorreu no dia da megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, que deixou 64 mortos (sendo quatro policiais) e 11 feridos. O número de mortos deve aumentar, pois corpos encontrados na madrugada desta quarta-feira, 29, ainda não foram registrados oficialmente. A ação, considerada a mais letal da história da polícia fluminense, prendeu 81 suspeitos e apreendeu 93 fuzis.

Mais cedo, na terça, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, entrou em contato com o governador e informou a disponibilidade de vagas em presídios federais para receber os presos da operação.

Também propôs uma reunião de emergência nesta quarta-feira, 29, no Rio, com a participação dele e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que cumpre agenda no Ceará.

Castro se reunirá nesta quarta-feira, às 9h30, no Palácio Guanabara, com a cúpula da Segurança Pública estadual para discutir os resultados da Operação Contenção e, em seguida, conversará por vídeo com governadores de outros Estados.

Ainda nesta terça-feira, após a ação, Castro afirmou que o Rio "enfrenta o crime organizado sozinho", sem apoio das forças federais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública rebateu, dizendo que tem atendido "prontamente a todos os pedidos" de envio da Força Nacional e que, desde 2023, já acatou todas as 11 solicitações de renovação da presença da tropa no Estado.

O governo federal negou três pedidos de uso de blindados militares na segurança pública do Rio. Segundo interlocutores do Planalto, as solicitações foram recusadas por falta de decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), instrumento que permite o uso das Forças Armadas em ações de segurança e que não foi solicitado por Castro.

RÉU DA TRAMA GOLPISTA

Mauro Cid não recorre de condenação e pede reconhecimento de pena já cumprida

Único dos réus do núcleo crucial da trama golpista a não apresentar recurso, pedido feito pela defesa de Cid ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes

28/10/2025 12h15

Advogado de Cid diz que ele já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada

Advogado de Cid diz que ele já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o único dos réus do núcleo crucial da trama golpista que não apresentou recursos contra a condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 27.

Na última sexta-feira, 24, após a publicação do acórdão do julgamento, a defesa de Cid pediu ao Supremo a extinção da punibilidade do militar, quando o Estado perde o direito de punir um cidadão por um crime.

Segundo o advogado Cezar Bitencourt, Cid já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada.

"Proferida sentença, já cumprida a pena nela imposta, resta claro que não subsiste qualquer fundamento razoável para a manutenção de cautelares preventivas, autorizando ao juízo, evidentemente, uma flexibilização dessas medidas antes impostas, pelo menos, quanto ao direito pleno de locomoção", disse a defesa ao Supremo. Cid está sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica, com o passaporte retido e impedido de sair do País.

A defesa aguarda o reconhecimento de que a pena já foi integralmente cumprida. O pedido ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, a punição mais leve entre os oito integrantes do núcleo central da tentativa de golpe. Em setembro, logo após o julgamento, a defesa solicitou a retirada da tornozeleira e o reconhecimento de cumprimento da pena. Moraes negou, mas indicou que poderia reavaliar após o encerramento do processo.

A Primeira Turma da Corte vai avaliar os embargos de declaração apresentados pelos demais réus. Se negados, ainda há uma nova possibilidade de recurso e só depois, se todos os embargos forem rejeitados, é que a condenação transita em julgado.

O presidente do colegiado, ministro Flávio Dino, agendou o início do julgamento dos recursos para o dia 7 de novembro. A sessão se estenderá até o dia 14 no plenário virtual.

narcotráfico

Megaoperação no Rio com 2,5 mil policiais mira traficantes do CV

Operação está acontecendo nos complexos do Alemão e da Penha. Ao menos quatro suspeitos teriam sido mortos no começo da operação

28/10/2025 07h10

Policiais tiveram de enfrentar uma série de barricadas improvisadas pelos traficantes de armas e drogas nas duas comunidades que são alvos da operação

Policiais tiveram de enfrentar uma série de barricadas improvisadas pelos traficantes de armas e drogas nas duas comunidades que são alvos da operação

Uma megaoperação no Rio de Janeiro com 2,5 mil policiais civis e militares é realizada nesta terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha para tentar prender integrantes do Comando Vermelho (CV). Dois homens foram presos e um fuzil apreendido, logo na chegada dos agentes pela Rua Uranos, que dá acesso ao complexo da Penha. Informações iniciais apontam a morte de pelo menos quatro suspeitos. 

"A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros Estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades", disse a Polícia Civil do Rio.

A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

"Ao longo do dia serão cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão, obtidos na Justiça após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes", disse a Polícia Civil do Estado.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.

Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

"Estamos atuando com força máxima e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado", disse, por meio de nota, o governador Cláudio Castro.

A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias para resgate.

