Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

soberania

CNA responde a acusações dos EUA contra o Brasil por práticas desleais no comércio

Na avaliação da entidade, não há "tratamento discriminatório" do Brasil contra os EUA, já que a rede atual de acordos preferenciais do Brasil é limitada

Agência Estado

Agência Estado

18/08/2025 - 07h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) protocolou na sexta-feira, 15, respostas técnicas à investigação que o governo dos Estados Unidos abriu contra o Brasil, pelo que consideram "práticas desleais de comércio". O documento da CNA foi protocolado junto ao sistema eletrônico do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), informou a confederação em nota.

As respostas se dão no âmbito da investigação comercial aberta pelo USTR contra o Brasil em 15 de julho, com base na seção 301 da Lei de Comércio americana.

Na defesa enviada pela CNA, a entidade alegou conformidade e legalidade das políticas e práticas adotadas pelo País em três temas apontados pelo governo norte-americano: tarifas preferenciais, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal "O Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque somos altamente produtivos e competitivos.

A CNA, que representa mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros, tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso, não só do agro, mas de toda a economia brasileira, em um comércio internacional justo, transparente e baseado em regras claras, afirmou a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, em vídeo.

"Na defesa enviada pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos legais que demonstram a conformidade e legalidade das políticas e práticas do país relativas a esses três eixos", explicou Mori.

No âmbito das tarifas preferenciais, a CNA argumentou ao USTR que o Brasil concede tratamento tarifário preferencial de forma limitada, em conformidade com acordos compatíveis com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e com a Cláusula de Habilitação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Esses acordos com tratamento tarifário preferencial representam apenas 1,9% das importações brasileiras e não discriminam ou prejudicam as exportações americanas. Em comparação, os EUA possuem acordos de livre comércio abrangentes em vigor com 20 países", justifica a CNA.

Na avaliação da entidade, não há "tratamento discriminatório" do Brasil contra os EUA, já que a rede atual de acordos preferenciais do Brasil é limitada e não prejudica as relações comerciais bilaterais com o país.

Entre os argumentos apresentados, a CNA também se manifestou sobre o acesso ao mercado de etanol. A confederação lembrou que houve isenção tarifária para o etanol importado pelo Brasil dos Estados Unidos entre 2010 e 2017.

Posteriormente a esse período, o Brasil adotou a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) de 18%, inferior à aplicada aos países do Mercosul, que permanecem com tarifa de 20%, apontou a entidade. "A política tarifária é transparente, não discriminatória e em conformidade com a OMC.

O programa RenovaBio é aberto a produtores estrangeiros que atendam aos critérios técnicos e ambientais", explicou a entidade. "Alegações de favorecimento à Índia e México não se sustentam diante dos volumes exportados", acrescentou a CNA.

Quanto ao desmatamento ilegal citado pelo USTR, a CNA respondeu ao governo norte-americano que o Brasil possui legislação ambiental "robusta e avançada", citando o Código Florestal Brasileiro, e sistemas de monitoramento.

"O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCD) e políticas semelhantes resultaram em reduções no desmatamento", alegou a CNA. A confederação mencionou ainda o Cadastro Ambiental Rural (CAR) que, justifica a entidade, garante rastreabilidade e conformidade da produção agropecuária.

"O controle da exploração de madeira é feito via Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e via Documento de Origem Florestal (DOF+), com rastreabilidade obrigatória e certificações reconhecidas", complementou a CNA.

Além de submeter a manifestação ao USTR, a CNA pretende participar presencialmente da audiência pública sobre a investigação a ser realizada em setembro. A CNA destaca ainda que os Estados Unidos são o terceiro principal destino das exportações agropecuárias do Brasil e um parceiro estratégico para o setor.

 

Brasil

Bolsonaro sai de prisão domiciliar pra fazer exames

Com crise de soluços, o ex-presidente vai a hospital para coletar sangue

16/08/2025 11h10

Compartilhar

Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Soluçando e com refluxo, Jair Bolsonaro deixou sua casa para realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília. A autorização para saída foi dada e o ex-presidente terá 48h para apresentar o atestado após a saída.

Após duas semanas em prisão domiciliar, a saúde de Bolsonaro o fez sair de casa para realizar os exames pedidos por sua equipe médica. Entre eles, estão coleta de sangue e de urina, endoscopia e tomografia. O quadro clínico do ex-presidente é apontado devido ao procedimento realizado no abdômen em abril.

Sem falar com os jornalistas, ao chegar, o ex-presidente foi recebido por alguns de seus apoiadores com cantos religiosos, orações e palavras de incentivo. O grupo estava reunido com algumas bandeiras do Brasil e vestes da seleção brasileira.

Autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a previsão é que Bolsonaro fique na unidade pelas próximas 8 horas, enquanto durar os exames. Assim que for liberado, ele deve retornar a sua casa, para ser mantido em prisão domiciliar.

Na solicitação enviada ao STF, a depender dos resultados, novas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais podem ser indicadas.

Prisão domiciliar

Devido ao descumprimento de medidas cautelares previamente impostas pela Corte anteriormente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, conforme determinação de Moraes.

Ele é investigado pela tentativa de golpe de Estado motivada em 8 de janeiro de 2023, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Seu julgamento e dos outros sete réus, está previsto para começar a partir do dia 2 de setembro, na Primeira Turma da Corte. Definido e assinado ontem, pelo ministro Cristiano Zanin, após o processo ter sido liberado para julgamento por Alexandre de Moraes, o relator do caso.

A previsão é que a análise seja concluída nas duas primeiras semanas do próximo mês. Para evitar o risco de o julgamento avançar para o próximo ano, que é ano eleitoral, as datas foram definidas na hipótese de um pedido de vista.
 

Lava jato

Nunes Marques desempata e anula condenações de Palocci

A decisão não afeta o acordo de colaboração premiada, que continua válido. O ex-ministro pagou multa de R$ 37,5 milhões em troca dos benefícios da delação

16/08/2025 07h17

Compartilhar
O ministro Kassio Nunes Marques havia pedido vistas em abril e agora votou favorável ao

O ministro Kassio Nunes Marques havia pedido vistas em abril e agora votou favorável ao "ex-braço direito" de Lula e Dilma

Continue Lendo...

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques acompanhou o relator Dias Toffoli e formou maioria para anular todas as provas e processos contra o ex-ministro Antonio Palocci na Operação Lava Jato.

O placar ficou em 3 a 2, favoráveis para Palocci. Além de Toffoli e Nunes Marques, também Gilmar já havia votado pelo arquivamento do caso. André Mendonça e Edson foram por caminho oposto.

O processo é julgado pela Segunda Turma, composta pelos cinco ministros mencionados. Em abril, Nunes Marques pediu vista (mais tempo para análise). O voto do ministro foi em sessão virtual.

Réu confesso, Antônio Palocci fechou acordo de colaboração premiada e delatou propinas de R$ 333,59 milhões supostamente arrecadadas e repassadas por empresas, bancos e indústrias a políticos e diferentes partidos nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (2002-2014). Palocci foi preso em 2016

A decisão não afeta o acordo de colaboração premiada, que continua válido. O ex-ministro pagou uma multa de R$ 37,5 milhões em troca dos benefícios da delação.

Como relator, Toffoli abriu os votos pela anulação do caso. Ele justificou que, assim como Lula, o ex-ministro também teria sido vítima do "conluio" entre o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Lula foi o primeiro réu na Lava Jato a ter processos e condenações anulados pelo STF. O precedente tem beneficiado outros empresários e políticos.

Para justificar a "nulidade absoluta de todos os atos praticados" contra Palocci nas investigações e ações da Lava Jato, inclusive na fase pré-processual, Toffoli argumentou que "os fundamentos que conduziram ao reconhecimento do conluio (.. ) transcendem para as demais persecuções penais que sofreu perante o mesmo órgão jurisdicional e no mesmo contexto da Operação Lava a Jato".

Fachin, um dos divergentes, defendeu que o STF não poderia ter estendido a Palocci a decisão que beneficiou Lula porque são contextos diferentes.

"Não se pode, a pretexto de pedidos de extensão, examinar pedidos amplos e genéricos sobre as mais variadas investigações decorrentes da operação Lava Jato, ainda que sob o manto de concessão de habeas corpus de ofício, sob pena de violação ao juiz natural e as regras de competência", afirmou.

Fachin também argumentou que os diálogos obtidos na Operação Spoofing "são graves, merecem ser apurados e o Judiciário deve dar uma resposta sobre eles", mas não deveriam ser usados como prova porque não passaram por perícia oficial.

O ministro André Mendonça foi na mesma linha e argumentou que o pedido de Palocci deveria ser analisado "nas instâncias e vias apropriadas".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) move um recurso para restabelecer as ações penais contra Palocci.

Ao entrar com recurso, o procurador-geral Paulo Gonet defendeu que as provas contra o ex-ministro foram obtidas "a partir de múltiplas fontes e em diferentes instâncias" e que seus argumentos não encontram "suporte probatório, configurando mero inconformismo com o regular prosseguimento da persecução penal"

"A vinculação de Antonio Palocci Filho à Operação Lava Jato aparenta ter ocorrido de forma legítima, sustentada em elementos concretos que emergiram no curso natural das apurações e com esteio em provas subsistentes até o atual momento", afirmou.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 19 horas

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 11 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?