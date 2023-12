fim da linha

Acusados de lavarem dinheiro do tráfico, Diego e Sebastian Marset estão entre os principais alvos das autoridades paraguais

A Polícia Federal prendeu na noite desta terça-feira (26) um dos maiores narcotraficantes do Uruguai e irmão de um dos traficantes mais procurados na América Latina.

Segundo informações iniciais, foi preso Diego Nicolás Marset Alba, de 22 anos, irmão de Sebastián Marset, de 32 anos. Os dois são procurados pelas autoridades paraguais por supostamente serem ligados aos maiores esquemas de narcotráfico e lavagem de dinheiro do Paraguai.

Eles seriam integrantes do Primer Cartel Uruguayo, facção criminosa do país. A prisão ocorreu em um condomínio de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O alvo estava foragido por tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Sua condenação se deu em março de 2022 pela Justiça do Uruguai.

A Interpol foi acionada e, por isso, a PF participou das operações para localizá-lo. Ele estaria no Brasil para acompanhar o nascimento do filho.

Segundo a PF, o homem atuava como intermediário financeiro do irmão em viagens da Bolívia para o Paraguai para garantir pagamentos pelas remessas de drogas. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sebastian Marset é procurado pelas autoridades paraguaias desde o começo do ano passado, quando seu nome apareceu na operação "A Ultranza", apontada como a maior operação contra o narcotráfico do país vizinho. Ele foi apontado como responsável pela lavagem do dinheiro das drogas de alguns dos maiores traficantes da região de fronteira.

Na operação foram sequestrados bens avaliados em mais de 100 milhões de dólares e até o nome de ministros apareceram com integrantes das facções criminosas.

Em entrevista concedida a uma TV uruguaia, Sebastin confirmou que teve envolvimento com o narcotráfico, mas garantiu que seus familiares são inocentes, inclusive o irmão que foi preso nesta quarta-feira em Foz do Iguaçu.

O governo paraguaio já está negociando com autoridades brasileiras para que Diego seja entregue à polícia paraguaia. Ele estava com identidade de vários países, inclusive do Paraguai.