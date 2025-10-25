Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

neste domingo

Conversa de Lula com Trump não tem 'assuntos proibidos', diz Alckmin

Além das tarifas comerciais, a reunião deve abranger temas como terras raras, centros de dados (datacenters) e outras áreas de cooperação econômica entre os dois países

Agência Estado

Agência Estado

25/10/2025 - 21h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente brasileiro em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado, 25, que o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrerá sem "assuntos proibidos" na pauta. Alckmin disse que, além das tarifas comerciais, a reunião deve abranger temas como terras raras, centros de dados (datacenters) e outras áreas de cooperação econômica entre os dois países.

Alckmin avaliou que a expectativa para o encontro entre Lula e Trump é positiva, destacando que se trata de uma reunião entre dois líderes dispostos a defender os interesses de seus países e a aprofundar a relação entre Brasil e Estados Unidos, que, segundo ele, ainda tem amplo espaço para avançar.

Eles devem se reunir presencialmente neste domingo, 26, na Malásia, onde participam de encontros com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Será o primeiro encontro oficial entre Lula e Trump desde o início da crise diplomática gerada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Alckmin afirmou que o presidente Lula deixou claro não haver temas proibidos na conversa. Segundo ele, a pauta inclui, sim, questões tarifárias e lembrou que o Brasil mantém tarifas muito baixas em relação aos Estados Unidos - com oito dos dez principais produtos exportados pelo país tendo tarifa zero e uma média de 2,7%. O presidente em exercício acrescentou que também há assuntos não tarifários que podem ser discutidos.

"Tem também outros temas, como data centers. Já foi feita a Medida Provisória (MP) do Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center), um estímulo forte pra atrair esses centros. Tem estado americano que proíbe datacenter porque não tem energia. O Brasil, ao contrário, tem energia abundante e renovável", disse Alckmin. "Você tem terras raras. Há uma pauta extensa de possibilidades, de parceria, de ganhos mútuos."

O presidente em exercício salientou que Brasil e EUA mantêm uma parceria de mais de dois séculos, com cerca de 4 mil empresas americanas atuando no País e um alto potencial de complementaridade econômica. Ressaltou que, embora China e União Europeia sejam hoje os principais compradores dos produtos brasileiros, os Estados Unidos importam bens de maior valor agregado, o que torna a relação comercial estratégica.

Alckmin citou ainda avanços recentes nas negociações comerciais, como a redução a zero da tarifa sobre a celulose - responsável por 4% das exportações brasileiras aos EUA, cerca de US$ 1,7 bilhão - e a queda de 50% para 10% na alíquota de madeira serrada e macia, além da redução de tarifas sobre móveis e armários. Segundo ele, ainda há espaço para expandir a cooperação bilateral.

Democracia

Alckmin conversou com jornalistas antes de ato ecumênico em lembrança dos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em São Paulo. "A morte do Vladimir Herzog foi o resultado do extremismo do Estado, que ao invés de proteger os cidadãos, os perseguia e matava", continuou "Por isso, fortalecer a democracia, a justiça e a liberdade é essencial."

O presidente afirmou considerar que a tentativa de golpe articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) há dois anos serviu para "fortalecer a democracia" brasileira, observando que, se já houve quem tentasse um golpe após perder a eleição, seria ainda mais grave se tivessem vencido. Questionado sobre a revisão da Lei da Anistia, afirmou que o País já avançou de forma significativa nessa discussão.


 

VITÓRIA FEMININA

Senado aprova projeto que enquadra misoginia como crime de discriminação

Senadora Soraya disse que a misoginia deve ser reconhecida como uma ofensa coletiva, que atinge todas as mulheres, e não apenas casos isolados, agora, texto segue para aprovação na Câmara dos Deputados

23/10/2025 14h50

Compartilhar
Proposta da Senadora Ana Paula Lobato, do PDT-MA, teve como relatora do projeto na CCJ foi a Senadora Soraya Thronicke do Podemos-MS

Proposta da Senadora Ana Paula Lobato, do PDT-MA, teve como relatora do projeto na CCJ foi a Senadora Soraya Thronicke do Podemos-MS Agência Senado

Continue Lendo...

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 22, projeto de lei que inclui a misoginia entre os crimes de descriminação previstos na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/89). Ele segue para a Câmara dos Deputados a menos que algum senador apresente até a próxima quarta-feira, 29, recurso para que o texto seja votado no plenário.

A proposta da senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA) define misoginia como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. A relatora na CCJ foi a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que apresentou parecer favorável.

Sem a tipificação, as condutas são enquadradas como injúria ou difamação, dependendo da interpretação jurídica adotada - que têm penas menores. A pena para os crimes previstos na Lei nº 7 716 vão de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Se o projeto for sancionado após passagem pela Câmara, o primeiro artigo da lei passará a dizer: "Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia".

A relatora Soraya Thronicke defendeu a proposta original e rejeitou um texto alternativo elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, que tratava o tema como injúria individual. Segundo ela, a misoginia deve ser reconhecida como uma ofensa coletiva, que atinge todas as mulheres, e não apenas casos isolados.

"O desprezo pelas mulheres e sua inferiorização diante do homem são marcas da violência de gênero. Nesse contexto, há utilidade em enquadrar a misoginia como crime de preconceito: por exemplo, negar emprego, proibir entrada em um estabelecimento ou injuriar alguém apenas por ser mulher", explicou a senadora.

"Depois de estudar o tema e viver isso como parlamentar, percebi o quanto a misoginia está enraizada no cotidiano. Muitas vezes, as pessoas acham que podem se sobrepor a nós, mulheres, apenas pelo fato de sermos mulheres. É por isso que esse projeto é tão necessário", completou.

Na CCJ, a proposta foi aprovada por 13 votos a 2. Se posicionaram contra os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Jorge Seif (PL-SC). "Eu procurei refletir se conheço algum homem, independente da orientação sexual, que realmente odiasse uma mulher. Não lembro de ninguém. Já vi discussões e ofensas, mas daí a transformar isso em tipo penal me parece algo gravíssimo", disse Seif.

potencial

EUA têm pressionado por acesso às terras raras do Brasil, diz Alckmin

Afirmação do presidente em exercídio foi feita á Record News durante viagem do presidente Lula à Ásia

22/10/2025 07h31

Compartilhar
O vice-presidente e ministro da Indústria eraldo Alckmin foi o convidado do JR Entrevista desta terça-feira (21) na Record News

O vice-presidente e ministro da Indústria eraldo Alckmin foi o convidado do JR Entrevista desta terça-feira (21) na Record News

Continue Lendo...

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que os Estados Unidos têm demonstrado interesse crescente no acesso às terras raras e a outros minerais estratégicos brasileiros, considerados fundamentais para a indústria de alta tecnologia.

"A discussão já faz parte do diálogo econômico entre os dois países. Ambos buscam ampliar a cooperação em áreas de energia, inovação e sustentabilidade", disse Alckmin, em entrevista exibida na noite desta terça-feira, 21, pela Record News.

Segundo o presidente em exercício, o País pode unir o potencial mineral à liderança em energia limpa para atrair novos investimentos internacionais e ampliar a cooperação com os Estados Unidos. "O Brasil tem energia abundante e energia limpa, renovável, eólica, solar, hidrelétrica. Há um espaço enorme de bom entendimento com os Estados Unidos", afirmou.

Alckmin ainda relacionou o tema da energia à agenda ambiental global, destacando que o País tem condições de assumir papel de liderança na produção do combustível sustentável de aviação (SAF), uma das principais alternativas ao querosene fóssil. "Só Brasil, Índia e Estados Unidos têm escala para produzir o combustível sustentável de aviação."

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro, representa "uma avenida de oportunidades de investimento para o Brasil" consolidar sua posição na economia verde, segundo o presidente em exercício.

VENEZUELA

Na entrevista, Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil busca manter uma postura de neutralidade e diálogo nas relações internacionais e que não há divergências entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Venezuela.

"Não há discordância. O que o presidente Lula tem falado é: os países têm autonomia. Não devemos estimular uma insegurança na região. O mundo já tem guerra no Oriente Médio, já tem guerra na Europa. A nossa região é tradicionalmente uma região de paz", afirmou Alckmin.

O presidente em exercício afirmou ainda que o governo brasileiro tem defendido o multilateralismo e o livre-comércio, ressaltando a importância de regras claras sob a coordenação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"O Mercosul é um bom exemplo de integração regional. Agora vai entrar um quinto país, a Bolívia. É preciso fortalecer a região. No livre-comércio, todos ganham: quem é mais competitivo em um produto vende, quem precisa compra. Ganha o consumidor, ganha a sociedade", afirmou Alckmin.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 1 dia

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

2

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 2 dias

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

3

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS
JUSTIÇA

/ 1 dia

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

4

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS
Alerta

/ 1 dia

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

5

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica
Campo grande

/ 1 dia

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.