Brasil

Acidente aéreo

Corpo de arquiteto chinês é liberado 9 dias após do acidente no Pantanal

Para a liberação dos restos mortais de Kongjian Yu, referência mundial em urbanismo, foi necessária vinda da família para confirmar exame de impressão digital

Noysle Carvalho

02/10/2025 - 18h00
Com a presença da esposa, Ji Qingping, e da filha, Yu Hope Hongmeng, o corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu, foi liberado à família na tarde da última quarta-feira.

Além da família, os representantes do Consulado da China no Brasil também estiveram presentes no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Campo Grande, para retirar a declaração de óbito do arquiteto.

Essa era a última identificação que faltava das 4 vítimas do acidente aéreo da semana passada, em 23 de setembro, no município de Aquidauana. A família de Kongjian veio para assinar os documentos necessários para conclusão dos trâmites legais.

Marcelo Pereira de Barros, o piloto e dono da aeronave, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta que também estava na viagem, e o produtor Rubens Crispim Júnior, já haviam sido identificados 2 dias após o acidente e seus corpos foram liberados aos familiares.

Tradições

Os restos mortais do arquiteto, ainda não haviam sido liberado devido a tradições chinesas. Para sua identificação, foi realizado o exame necropapiloscópico, que consiste em coletar impressões digitais de cadáveres e identificá-los através de banco de dados.

Nesse caso, a vinda da família do criador do conceito de cidades-esponjas, foi para concluir essa identificação, comparando com a impressão digital da filha. Anteriomente já havia a pré-confirmação de que era Kongjian devido a ajuda do banco de dados do Federal Bureau of Investigation (FBI), em que continha a amostra da impressão digital do arquiteto.

Em relação às outras 3 vítimas que também foram carbonizadas, o reconhecimento aconteceu através de exames de DNA.

No último domingo (28), o produtor Rubens Crispim foi cremado, na Zona Leste de São Paulo. O piloto, Marcelo Pereira, foi sepultado em Aquidauana no sábado (27). Já o cineasta, Luiz Fernando teve sua despedida na última terça-feira (30) também em São Paulo.

Em nota, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Polícia Científica de Campo Grande, afirmou sobre a agilidade, precisão técnica e respeito às vítimas. Para atender ao desejo dos familiares, não foi divulgada nenhuma imagem e encerrou os trabalhos periciais relacionados ao acidente aéreo.

Quem era Kongjian Yu

Referenciado pela mídia como grande arquiteto, Kongjian Yu era um paisagista chinês. Pai de Yu Hope Hongmeng e esposo de Ji Qingping, o arquiteto se tornou referência mundial ao transformar áreas degradadas em ambientes resilientes e integrados à natureza.

Fundador também da Turenscape, empresa de design especializada em arquitetura paisagística, planejamento urbano e restauração ecológica. A vinda de Yu ao Brasil era para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

O destino ao Pantanal sul-mato-grossense era para entender como o conceito criado por ele de “cidade esponja”, poderia se aplicar na área.

Além disso, o arquiteto estava gravando um documentário sobre sua proposta e a aplicação dela no Brasil, mais especificamente no Pantanal. Motivo da companhia do cineasta Luiz Ferraz e do produtor Rubens Crispim na viagem, que vieram acompanhar na produção audiovisual, ambos mortos com a queda e explosão da aeronave.

Cidade-Esponja

O conceito é uma estratégia e planejamento urbano que busca  adaptar as metrópoles às mudanças climáticas por meio da ampliação de áreas verdes e permeáveis.

Ela utiliza-se de técnicas de engenharia para imitar a capacidade natural de absorção e armazenamento de água da natureza, com o objetivo principal de amenizar inundações e secas, reutilizando a água de chuvas para outros fins.

ALÍVIO

Isenção de IR até R$ 5 mil e taxação dos mais ricos: veja o que muda

Contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 permanecem com as regras atuais - com isenção sobre a renda até dois salários mínimos

02/10/2025 07h15

Proposta que isenta do IR em torno de 10 milhões de trabalhadores foi aprovado de forma unânime pelos deputados

Proposta que isenta do IR em torno de 10 milhões de trabalhadores foi aprovado de forma unânime pelos deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 1º, de forma unânime, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

A proposta, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também estabelece como compensação a criação de um imposto mínimo de até 10% sobre a alta renda. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal.

Veja os principais pontos da proposta:

Isenção até R$ 5 mil mensais

Pelo texto, passa a ser isento de IR quem ganha até R$ 5 mil por mês. Pelas projeções do governo, a nova medida isentará mais de 10 milhões de pessoas. Com isso, cerca de 65% dos declarantes de Imposto de Renda deixarão de pagar o tributo.

Desconto até R$ R$ 7.350

Já quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350 terá uma redução parcial no IR, de forma escalonada. Ao todo, serão beneficiadas cerca de 16 milhões de pessoas. A proposta enviada pelo governo previa desconto para renda até R$ 7 mil, mas a faixa foi ampliada pelo relator do projeto na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Já contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 permanecem com as regras atuais - com isenção sobre a renda até dois salários mínimos (atualmente, R$ 3.036) e tributação crescente com alíquota de até 27,5%.

Taxação dos mais ricos

Para compensar a ampliação da isenção do IR, a proposta cria o chamado "imposto mínimo" de IR para contribuintes de alta renda, que têm boa parte de seus rendimentos isentos (como lucros e dividendos).

Segundo a Receita Federal, serão taxados cerca de 141 mil contribuintes. Eles recolhem, em média, 2,5% de IR, segundo o Ministério da Fazenda. Como comparação, a alíquota de IR efetiva média sobre os rendimentos de um policial é de 9,8%; a de um professor do Ensino Médio, 9,6%.

Ficará sujeito ao chamado "imposto mínimo" quem ganha acima de R$ 50 mil por mês (R$ 600 mil por ano). A alíquota é gradual e chega a 10% para quem fatura R$ 100 mil ou mais por mês (R$ 1,2 milhão por ano).

Para saber se será enquadrado como alta renda, o contribuinte terá de somar todas as suas fontes de renda (veja exceções mais abaixo) para então descobrir qual será a alíquota mínima de imposto exigida.

Caso o contribuinte já pague uma alíquota acima desse porcentual, não terá de pagar nada além. Caso esteja pagando uma alíquota efetiva mais baixa, terá de acertar as contas com o Fisco e fazer a complementação.

O IR mínimo a ser pago levará em conta a alíquota efetiva - ou seja, uma média de quanto o contribuinte realmente paga de imposto sobre todos os seus rendimentos, tributáveis e não tributáveis.

Por levar em conta a alíquota efetiva, na prática, serão mais atingidas as pessoas não assalariadas que têm uma parte muito significativa de sua renda de fontes não tributáveis, como lucros e dividendos.

Levantamento feito pelos auditores do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) a pedido do Estadão mostrou que essa tributação vai alcançar contribuintes que estão em sua maioria em São Paulo: quatro em cada dez deles estão no Estado.

A Região Sudeste e o Sul do País abrigam 80% dos contribuintes alvo da taxação.

Tributação de dividendos

O projeto traz como novidade a tributação sobre dividendos, hoje isentos no País. Eles terão a incidência de uma alíquota fixa de 10% quando o pagamento em um mês exceder R$ 50 mil por empresa. Isso vale também para investidores não residentes no País.

A tributação ocorrerá na fonte e começará a vigorar em 2026, para compensar a renúncia fiscal do ano. No caso de um investidor que recebe dividendos de diferentes companhias, para ser tributado, tem de receber mais de R$ 50 mil por mês por empresa.

A Receita Federal devolverá os valores retidos caso o contribuinte não seja enquadrado como alta renda no ajuste da declaração do IR, no ano seguinte. Ou se ele for enquadrado como mais rico, mas tenha pagado o imposto mínimo de IR estipulado para a sua faixa de renda.

A tributação incidente sobre os dividendos também será devolvida caso a empresa que distribuiu os dividendos tenha recolhido o Imposto de Renda sem abatimentos, ou seja, na alíquota nominal de 34% (para a maioria dos setores), 40% (seguradoras) e 45% (instituições financeiras).

A exceção são as empresas donas de universidades que oferecem bolsas do Prouni. Elas poderão somar o que gastam com as bolsas para calcular a sua alíquota efetiva.

Lira, porém, fixou em seu relatório que dividendos acima de R$ 50 mil apurados até dezembro deste ano fiquem isentos da tributação, ainda que sejam distribuídos nos anos seguintes (até 2028).

Rendas excluídas do cálculo da alta renda

Lira ampliou o número de exceções para calcular a renda dos contribuintes mais ricos. Pelo texto, não serão computados os seguintes rendimentos:

- Herança

- Rendimentos da poupança

- Indenizações por acidente ou doenças graves

- Aposentadorias decorrentes de doenças graves ou acidente de trabalho

- Dividendos pagos por governos estrangeiros

- Pagamentos de fundos soberanos

- Entidades estrangeiras que administram previdência

- Títulos isentos (LCI, LCA, LCD, CRI, CRAs, FIIs, Fiagros, debêntures incentivadas e fundos de investimentos de infraestrutura)

O resultado prático disso é que contribuintes que poderiam ser enquadrados na alta renda - e, portanto, seriam sujeitos ao imposto mínimo - poderão ficar abaixo da linha de corte. Essas exceções também serão consideradas na fixação da alíquota adicional de IR a ser cobrada.

A chamada "renda isenta da atividade rural" também foi excluída do somatório de rendimentos que servirão para enquadrar o contribuinte como de alta renda. Isso representa 80% da renda obtida pelo produtor rural - só 20% é a base tributável.

Compensação para Estados e municípios

O aumento da isenção do Imposto de Renda trará uma perda dupla para Estados e municípios. Primeiro, com a menor arrecadação do IR, haverá menor transferências para o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Além disso, os Estados e municípios têm o direito de recolher o IR da folha de pagamento dos seus servidores.

Lira incorporou em seu relatório uma medida para tentar compensar essas perdas. Primeiro, com aumento de transferência para os fundos e, caso ocorra sobra de receitas com as compensações do projeto, com transferências trimestrais para estados e municípios.

CONTROLE DA JOGATINA

Fazenda exige que bets bloqueiem beneficiários de Bolsa Família e BPC

Bets terão de consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se o CPF dos apostadores consta na base de dados de beneficiários dos programas sociais

01/10/2025 07h44

Ministério da Fazenda publicou resolução porque o Supremo Tribunal Federal já havia determinado controle maior sobre aqueles que fazem apostas rotineiramente

Ministério da Fazenda publicou resolução porque o Supremo Tribunal Federal já havia determinado controle maior sobre aqueles que fazem apostas rotineiramente

Cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda do ano passado, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou uma instrução normativa com as diretrizes para que os operadores de bets impeçam o cadastro ou bloqueiem o uso dos sistemas por beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), as bets devem consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais. Essa consulta por CPF é obrigatória sempre que os usuários abrirem cadastros nos sites de apostas e no primeiro login do dia.

"Além das consultas previstas, os agentes operadores de apostas deverão realizar consultas ao Sigap a cada quinze dias, no mínimo, de todos os usuários cadastrados em seus sistemas de apostas, com o objetivo de identificar aqueles que eventualmente tenham ingressado na base de dados de pessoa beneficiária dos programas sociais de que trata esta Instrução Normativa", completa o texto.

Quando um beneficiário de programas sociais for detectado, as bets têm até três dias para encerrar a respectiva conta de usuário, com a devolução dos recursos em conta. "Os agentes operadores de apostas devem implementar os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa no prazo de até trinta dias, contado de sua publicação."

