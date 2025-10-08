Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

GENIAL/QUAEST

Cresce rejeição à anistia e maioria é contra reduzir penas do 8/1

Segundo o instituto, 47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão, enquanto 35% defendem a anistia para todos os envolvidos

Agência Estado

Agência Estado

08/10/2025 - 07h20
A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, mostra que a rejeição à anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro não apenas se mantém elevada, como aumentou em relação ao levantamento anterior. Segundo o instituto, 47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão, enquanto 35% defendem a anistia para todos os envolvidos - incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - e 8% apoiam a medida apenas para os manifestantes.

A desaprovação também alcança o projeto de lei (PL) da Dosimetria, que propõe reduzir as penas impostas aos condenados e conta com o envolvimento do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) nas discussões. De acordo com a pesquisa, 52% dos entrevistados são contra a proposta, por considerarem que as punições foram justas, e 37% são a favor, alegando que as sentenças aplicadas foram excessivamente duras.

A maioria (63%) também se posicionou contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, que limita a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Ministério Público, dificultando a prisão de deputados e senadores. Apenas 22% declararam apoio à medida. A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas acabou "enterrada" pelo Senado no último dia 24, após forte reação pública. A rejeição mobilizou manifestações organizadas por movimentos sociais e artistas em diversas capitais.

Essas mobilizações foram percebidas como um fator de fortalecimento político para o governo. Segundo a Genial/Quaest, 39% dos entrevistados avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu mais forte após os protestos, enquanto 30% consideram que ele ficou mais fraco.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com base em 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.


 

auxílio social

Decreto regulamenta modalidade gratuita do Gás do Povo

A previsão é de que mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país

03/10/2025 07h11

O evento de anúncio da nova política pública marcou a mudança do programa Auxílio Gás para Gás do Povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que regulamenta a modalidade gratuita do Auxílio Gás do Povo, que distribui botijões para famílias com renda familiar per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo.

A previsão é de que a partir de novembro, mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões de gás de cozinha, em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país. 

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), prevê que a quantidade de botijões gratuitos por ano será definida conforme o número de integrantes por família. Para famílias de duas ou três pessoas, serão quatro auxílios por ano; para famílias maiores, o decreto estabelece seis auxílios por ano.

"Os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos. A disponibilização do auxílio terá validade máxima a depender da quantidade de pessoas por família, contada da data de sua disponibilização, nos seguintes termos: família de duas ou três pessoas - três meses de validade; e família de quatro ou mais pessoas - dois meses de validade. Serão revertidos à Conta Única do Tesouro Nacional os créditos oriundos do auxílio não utilizados no período de sua validade", detalha o texto.

As famílias que terão direito à gratuidade no botijão de gás serão priorizadas por critérios de maior vulnerabilidade social e econômica, definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

"A concessão do Auxílio Gás do Povo na modalidade de gratuidade tem caráter temporário, pessoal e intransferível e não gera direito adquirido. A implementação da modalidade de gratuidade do Auxílio Gás do Povo será realizada em fases, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira", completa o decreto.
 

Brasil

Advogados pedem a STF que libere contato por telefone com Bolsonaro preso em casa

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo, já Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília

02/10/2025 22h00

Divulgação

Os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser pediram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorize o contato telefônico deles com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Os criminalistas moram e têm escritórios em São Paulo. Como o ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília, sem acesso a redes sociais ou ao celular, a única forma de falar com ele é pessoalmente, o que demanda viagens ao Distrito Federal e, segundo a defesa, "torna moroso e oneroso o contato pessoal".

Os advogados afirmam que as restrições de acesso a Bolsonaro causam "limitação" e "prejuízos ao amplo direitos de defesa".

Os criminalistas argumentam também que o contato é importante pela "necessidade de consultas frequentes a respeito do andamento processual e estratégias de defesa".

A defesa também pediu a revogação da prisão domiciliar.

O ex-presidente está preso em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista, que levou à sua condenação.

Bolsonaro não constou na primeira denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso. Por isso, os advogados defendem que ele seja colocado em liberdade.

A denúncia, por si só, não encerra o inquérito. A PGR pode continuar investigado o ex-presidente.

O inquérito foi desencadeado depois que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passou a articular sanções contra ministros do STF nos Estados Unidos.

O ex-presidente também é investigado porque financiou o filho e porque seria o beneficiário das pressões sobre o Supremo Tribunal Federal.

A prisão domiciliar foi decretada porque Bolsonaro descumpriu restrições impostas pelo Supremo.

