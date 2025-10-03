Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Decreto regulamenta modalidade gratuita do Gás do Povo

A previsão é de que mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país

Agência Estado

Agência Estado

03/10/2025 - 07h11
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que regulamenta a modalidade gratuita do Auxílio Gás do Povo, que distribui botijões para famílias com renda familiar per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo.

A previsão é de que a partir de novembro, mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões de gás de cozinha, em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país. 

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), prevê que a quantidade de botijões gratuitos por ano será definida conforme o número de integrantes por família. Para famílias de duas ou três pessoas, serão quatro auxílios por ano; para famílias maiores, o decreto estabelece seis auxílios por ano.

"Os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos. A disponibilização do auxílio terá validade máxima a depender da quantidade de pessoas por família, contada da data de sua disponibilização, nos seguintes termos: família de duas ou três pessoas - três meses de validade; e família de quatro ou mais pessoas - dois meses de validade. Serão revertidos à Conta Única do Tesouro Nacional os créditos oriundos do auxílio não utilizados no período de sua validade", detalha o texto.

As famílias que terão direito à gratuidade no botijão de gás serão priorizadas por critérios de maior vulnerabilidade social e econômica, definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

"A concessão do Auxílio Gás do Povo na modalidade de gratuidade tem caráter temporário, pessoal e intransferível e não gera direito adquirido. A implementação da modalidade de gratuidade do Auxílio Gás do Povo será realizada em fases, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira", completa o decreto.
 

Acidente aéreo

Corpo de arquiteto chinês é liberado 9 dias após do acidente no Pantanal

Para a liberação dos restos mortais de Kongjian Yu, referência mundial em urbanismo, foi necessária vinda da família para confirmar exame de impressão digital

02/10/2025 18h00

Após 9 dias do acidente, corpo do arquiteto Kongjian Yu é liberado aos familiares

Após 9 dias do acidente, corpo do arquiteto Kongjian Yu é liberado aos familiares Foto / Divulgação

Com a presença da esposa, Ji Qingping, e da filha, Yu Hope Hongmeng, o corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu, foi liberado à família na tarde da última quarta-feira.

Além da família, os representantes do Consulado da China no Brasil também estiveram presentes no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Campo Grande, para retirar a declaração de óbito do arquiteto.

Essa era a última identificação que faltava das 4 vítimas do acidente aéreo da semana passada, em 23 de setembro, no município de Aquidauana. A família de Kongjian veio para assinar os documentos necessários para conclusão dos trâmites legais.

Marcelo Pereira de Barros, o piloto e dono da aeronave, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta que também estava na viagem, e o produtor Rubens Crispim Júnior, já haviam sido identificados 2 dias após o acidente e seus corpos foram liberados aos familiares.

Tradições

Os restos mortais do arquiteto, ainda não haviam sido liberado devido a tradições chinesas. Para sua identificação, foi realizado o exame necropapiloscópico, que consiste em coletar impressões digitais de cadáveres e identificá-los através de banco de dados.

Nesse caso, a vinda da família do criador do conceito de cidades-esponjas, foi para concluir essa identificação, comparando com a impressão digital da filha. Anteriomente já havia a pré-confirmação de que era Kongjian devido a ajuda do banco de dados do Federal Bureau of Investigation (FBI), em que continha a amostra da impressão digital do arquiteto.

Em relação às outras 3 vítimas que também foram carbonizadas, o reconhecimento aconteceu através de exames de DNA.

No último domingo (28), o produtor Rubens Crispim foi cremado, na Zona Leste de São Paulo. O piloto, Marcelo Pereira, foi sepultado em Aquidauana no sábado (27). Já o cineasta, Luiz Fernando teve sua despedida na última terça-feira (30) também em São Paulo.

Em nota, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Polícia Científica de Campo Grande, afirmou sobre a agilidade, precisão técnica e respeito às vítimas. Para atender ao desejo dos familiares, não foi divulgada nenhuma imagem e encerrou os trabalhos periciais relacionados ao acidente aéreo.

Quem era Kongjian Yu

Referenciado pela mídia como grande arquiteto, Kongjian Yu era um paisagista chinês. Pai de Yu Hope Hongmeng e esposo de Ji Qingping, o arquiteto se tornou referência mundial ao transformar áreas degradadas em ambientes resilientes e integrados à natureza.

Fundador também da Turenscape, empresa de design especializada em arquitetura paisagística, planejamento urbano e restauração ecológica. A vinda de Yu ao Brasil era para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

O destino ao Pantanal sul-mato-grossense era para entender como o conceito criado por ele de “cidade esponja”, poderia se aplicar na área.

Além disso, o arquiteto estava gravando um documentário sobre sua proposta e a aplicação dela no Brasil, mais especificamente no Pantanal. Motivo da companhia do cineasta Luiz Ferraz e do produtor Rubens Crispim na viagem, que vieram acompanhar na produção audiovisual, ambos mortos com a queda e explosão da aeronave.

Cidade-Esponja

O conceito é uma estratégia e planejamento urbano que busca  adaptar as metrópoles às mudanças climáticas por meio da ampliação de áreas verdes e permeáveis.

Ela utiliza-se de técnicas de engenharia para imitar a capacidade natural de absorção e armazenamento de água da natureza, com o objetivo principal de amenizar inundações e secas, reutilizando a água de chuvas para outros fins.

maracutaia

Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal

Fraudes aconteceram no Enem dos concursos de 2024, na Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, UFPB, Caixa e BB

02/10/2025 07h43

Mandados de busca e apreensão ocorreram principalmente na Paraíba, onde servidores públicos foram alvo da PF

Mandados de busca e apreensão ocorreram principalmente na Paraíba, onde servidores públicos foram alvo da PF

A Operação Última Fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) pela Polícia Federal (PF) para combater um grupo criminoso especializado em fraudar concursos públicos. As investigações tiveram o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com a PF, as fraudes ocorreram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024 em exames das “Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares que incluem afastamento de cargos públicos e sequestro de bens, em endereços ligados os investigados nos estados da Paraíba, de Pernambuco e Alagoas. As ações contam com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba.

“Os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público”, informou a PF. 

