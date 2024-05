Desmoronamento em rua de Gramado força moradores a deixarem suas casas

Uma parte de uma rua em Gramado, a 138 km de Porto Alegre, desabou neste domingo (12), forçando a retirada de moradores pela Defesa Civil municipal. A rua Henrique Bertoluci, conectando os bairros Piratini e Floresta, está entre os 16 pontos identificados pela prefeitura de Gramado para evacuação até a manhã de segunda-feira (13).

Gramado é uma das 447 cidades impactadas pelas chuvas no estado, deixando mais de 140 mortos e afetando 2 milhões de pessoas.

Moradores testemunharam o surgimento de uma rachadura na rua no início de maio, com as chuvas intensas na região. No dia 5 de maio, a fissura já dividia o asfalto em duas partes. No domingo (12), um trecho da rua desmoronou.

A Defesa Civil de Gramado alertou os moradores sobre a necessidade de evacuação. O bairro Piratini teve quatro ruas evacuadas e está sendo monitorado continuamente pela prefeitura.

Karen Pinheiro, empreendedora de marketing digital, abrigou seus pais, de 58 e 63 anos, em sua casa após o desmoronamento da rua em que moram. Eles saíram de carro por uma rota alternativa assim que receberam a ordem da Defesa Civil municipal. Karen vive em outra residência próxima.

"Jamais imaginávamos passar por isso, nem quando vimos a previsão de chuvas. Nunca pensamos que Gramado seria atingida dessa forma", diz Karen.

Ela documentou o crescimento da fissura na rua dos pais dia após dia. "Antes que pare de chover, não sabemos o que será feito na rua. Muitas casas já cederam na rua abaixo da nossa."

Karen expressa a preocupação dos pais sobre a possibilidade de retornarem à casa para recuperar seus pertences. "Além dos bens materiais, existem nossas fotos e memórias lá, presentes de pessoas que não estão mais entre nós."

Em Caxias do Sul, na serra gaúcha, moradores sentiram um tremor na madrugada de segunda-feira (13), em meio à tragédia causada pela enchente histórica enfrentada pelo estado.

O tremor levou moradores a deixarem suas casas por medo de desabamentos, principalmente nos bairros Madureira, Universitário e na região central da cidade.