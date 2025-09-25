Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

carbono oculto

Esquema de venda de combustível adulterado ligado ao PCC é alvo de nova operação

Operação do MPSP e da Receita Federal cumpre 25 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira

Agência Estado

Agência Estado

25/09/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta quinta-feira, 25, uma nova operação para desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com utilização de empresa de pagamentos para lavagem de dinheiro, tendo a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Operação Spare também conta com a participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (19), Santo André (2), Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Participam da operação 64 servidores da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, além de representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP) e cerca de 100 policiais militares.

De acordo com o MP, a fintech, por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais, é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto.

"Quando foi desmontado um intrincado esquema colocado em prática por organizações criminosas investigadas de participação fraudulenta no setor de combustível, com infiltração de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), lesando não apenas os consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica", disse o órgão estadual.

Conforme o MP, as investigações começaram com a apreensão de máquinas de cartão em jogos ilegais em Santos, ligadas a postos de combustíveis. Análises financeiras mostraram que os valores eram enviados para uma fintech, usada para esconder a origem e destino ilegais do dinheiro.

"Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos", disse o MP.

Vínculos também foram descobertos entre a organização criminosa e empresas de hotelaria, postos de combustível e instituições de pagamento, que mantinham contabilidades paralelas para dificultar o rastreamento dos recursos financeiros, de acordo com a investigação.

Operação Carbono Oculto

Em 28 de agosto, o MP e a polícia realizaram a maior operação já deflagrada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do País. A ação teve como alvo empresas, corretoras e fundos de investimentos situados na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País.

De acordo com as autoridades, a principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. Em nota, na época, o BK Bank informou que foi surpreendido com a operação e que "conduz todas as suas atividades com total transparência, observando rigorosos padrões de compliance".
 

VISTO

Visto americano: novas regras de isenção de entrevistas têm nova data para começar

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês

20/09/2025 14h00

Compartilhar
Regras valem para todas as pessoas de países que precisam de visto para entrar nos EUA

Regras valem para todas as pessoas de países que precisam de visto para entrar nos EUA FOTO: Taiga/Getty Images/iStockphoto

Continue Lendo...

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira, 18, que as novas regras sobre a isenção de entrevista para a obtenção de visto americano para não imigrantes passará a valer a partir de 1° de outubro.

Em julho, os Estados Unidos anunciou que adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 deixariam de ser isentos dessa entrevista e que passariam a ter a obrigação de conversar com um agente para obter o documento que permite a entrada em território americano.

As atualizações das regras deveriam começar em setembro, mas foram adiadas para o início do próximo mês. Elas vão atingir todos as pessoas de países que precisam de visto para entrar no Estados Unidos, a turismo - o que inclui os brasileiros.

"A partir de 1º de outubro de 2025, o Departamento de Estado atualizará as categorias de requerentes que podem ser elegíveis para a isenção da entrevista para visto de não imigrante", informou o Departamento de Estado em seu site, na última quinta

"Os requerentes de visto de não imigrante, incluindo requerentes com menos de 14 anos e mais de 79 anos, geralmente precisarão de entrevista presencial com um agente consular", acrescentou o órgão, que listou algumas exceções e critérios para se tornar isento da entrevista.

De acordo com o Departamento de Estado, apenas alguns grupos ainda podem permanecer elegíveis para isenções de entrevistas de visto após a mudança de política.

- Titulares de vistos diplomáticos e oficiais (categorias de visto como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 e TECRO E-1).

- Certas renovações de visto B-1/B-2 ou cartão de travessia de fronteira para cidadãos mexicanos (veja mais abaixo).

Ou seja, isenções baseadas na idade (menores de 14 anos ou maiores de 79 anos) não estarão mais disponíveis nesta nova orientação.

Serão elegíveis para a isenção de entrevista

Quem vai renovar um visto que expirou há, no máximo, 12 meses e tinha 18 anos ou mais quando o visto anterior foi emitido:

  • B-1: Para consultar parceiros comerciais, participar de convenção ou conferência científica, educacional, profissional ou empresarial, liquidar um patrimônio ou negociar um contrato)
  • B-2: Para turismo, férias, visita a amigos ou parentes, tratamento médico, participação em eventos sociais promovidos por organizações fraternais, sociais ou de serviço, participação de amadores em eventos ou competições musicais, esportivas ou similares, sem remuneração pela participação, matrícula em curso de curta duração, sem fins lucrativos, que não seja para obtenção de créditos para um diploma, por exemplo, uma aula de culinária de dois dias durante as férias)
  • B1/B2: Combinação de ambos os propósitos descritos acima).

Além dos critérios citados, o Departamento do Estado americano pede que, para ter a isenção de entrevista, os candidatos atendem aos seguintes critérios:

  • Aplicar no país de nacionalidade ou residência habitual (exceto requerentes de visto diplomático e certos vistos oficiais);
  • Nunca tiveram um visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada); e
  • Não têm inelegibilidade aparente ou potencial.

Mesmo assim, é possível que os requerentes sejam convocados para uma conversa. "Os agentes consulares ainda podem exigir entrevistas presenciais, caso a caso, por qualquer motivo", diz o departamento.

"Os solicitantes devem consultar os sites das embaixadas e consulados para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos e procedimentos para solicitação de visto", acrescentou o órgão.

Genial/Quaest

Lula lidera em todos os cenários para 2026 e vence adversários em 2º turno

Segundo o levantamento, Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 47% dos votos, contra 34% do adversário

18/09/2025 07h29

Compartilhar
Além de superar Bolsonaro em um eventual segundo torno, Lula também supera o o governador de SP, Tarcísio de Freiras, diz pesquisa

Além de superar Bolsonaro em um eventual segundo torno, Lula também supera o o governador de SP, Tarcísio de Freiras, diz pesquisa

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera hoje as intenções de voto para as eleições de 2026, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18. O instituto testou oito cenários de primeiro turno, com o petista liderando em todos. Além disso, o levantamento mostrou que Lula venceria todos seus potenciais adversários num eventual segundo turno pelo Palácio do Planalto.

De modo geral, a pesquisa revelou um cenário de estabilidade em relação ao levantamento publicado no mês passado. De lá para cá, o presidente seguiu na liderança em todos os cenários testados, com sutis variações dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 120 cidades brasileiras de 12 a 14 de setembro. A coleta foi realizada em domicílio com questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de confiança.

Em eventual segundo turno contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula registrou 43% das intenções de voto. Já o governador paulista somou 35%. Os números são iguais aos da pesquisa divulgada em agosto.

Num eventual segundo turno, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT)registrou 33%, ante 40% do petista - uma diferença de sete pontos porcentuais. Não há série histórica do confronto entre Lula e o pedetista.

A pesquisa também testou cenários de segundo turno entre Lula e membros da família Bolsonaro. Segundo o levantamento, Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 47% dos votos, contra 34% do adversário. Porém, o cenário é improvável, uma vez que Bolsonaro está inelegível e foi condenado a mais de 27 anos de prisão.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) registrou 32% das intenções de voto, contra 47% de Lula em eventual segundo turno. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, marcou 29%, ante 47% do petista.

Segundo a pesquisa, Lula venceria em eventual segundo turno contra todos os governadores de direita. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), obteve 32%, contra 44% do presidente. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), marcou 32%, ante 45% de Lula. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), alcançou 31%, contra 46% do petista. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), marcou 26%, enquanto Lula atingiu 45%

Lula lidera em cenários de 1º turno

O levantamento simulou oito arranjos diferentes de candidatos. No primeiro cenário, Lula aparece com 32% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 24%, e Ciro, com 11%. Em outras combinações, o petista oscila entre 32% e 43%, sempre à frente dos adversários.

Quando Michelle substitui o ex-presidente Bolsonaro, Lula marca 33%, contra 18% da ex-primeira-dama. Com Tarcísio, o petista tem 35% a 17%. Já nos cenários em que enfrenta Eduardo, Lula varia de 32% a 43%, enquanto o deputado alcança entre 14% e 21%.

Entre os candidatos da direita testados, além de Bolsonaro e sua família, apareceram Ratinho Júnior, Zema e Caiado, que oscilaram de 4% a 13% conforme a composição.

A pesquisa também avaliou a intenção de voto espontânea, na qual o eleitor não recebe a lista de nomes. Nesse caso, Lula subiu de 16% em agosto para 18% em setembro, enquanto Bolsonaro caiu de 9% para 6%. O governador de São Paulo foi citado por 2%. A taxa de indecisos cresceu de 66% para 68%.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

2

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 21 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 23 horas

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2827, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2827, quarta-feira (24/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros