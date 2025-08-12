Estudantes de MS conquistam prêmio por alto desempenho na redação do Enem

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os estudantes, Gabriel Leon de Alencar e André Gustavo Santos Simões Barreto, conquistaram o Prêmio MEC da Educação Brasileira pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, foram 116 premiados pelo MEC entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes de todo o Brasil

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta segunda-feira (11), com a presença do ministro Camilo Santana (Educação), presidente da república, Luis Inácio Lula, entre outras autoridades.

Quatro estados, 35 municípios e 20 escolas foram premiadas, com a entrega de 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Ao todo, são 116 premiados entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes.

Instituído pelo Ministério da Educação (MEC), o prêmio tem como objetivo valorizar e reconhecer os diversos atores escolares, incentivando políticas, programas e estratégias que contribuam para a melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica, com foco na promoção da equidade e na redução das desigualdades, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE).

O prêmio em dinheiro deverá ser aplicado em ações como melhorias na infraestrutura escolar e iniciativas de reconhecimento e valorização dos profissionais da educação.

Os vencedores foram definidos a partir de indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise foi conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem abertura de editais ou processo de inscrição prévia.

Parceria

Durante a cerimônia, Camilo Santana, reforçou o compromisso do Governo Federal com a premiação e esclareceu que a proposta não é promover a competição e sim reconhecer os esforços de todas as redes de educação básica desse país, porque a gente precisa melhorar a qualidade.

Santana ressaltou que o MEC apoia os estados e municípios no processo de aprimorar a educação. “O papel do Ministério da Educação é um papel de coordenador, de indutor financeiro e técnico das políticas nacionais, mas elas precisam ser construídas com os entes federados, com os estados, com os municípios, com o ‘chão’ da escola, ouvindo professores, gestores e estudantes”, afirmou.