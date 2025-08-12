Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estudantes de MS conquistam prêmio por alto desempenho na redação do Enem

Ao todo, foram 116 premiados pelo MEC entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes de todo o Brasil

Taynara Menezes

12/08/2025 - 16h33
Os estudantes, Gabriel Leon de Alencar e André Gustavo Santos Simões Barreto, conquistaram o Prêmio MEC da Educação Brasileira pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, foram 116 premiados pelo MEC entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes de todo o Brasil

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), nesta segunda-feira (11),  com a presença do ministro Camilo Santana (Educação), presidente da república, Luis Inácio Lula, entre outras autoridades.

Quatro estados, 35 municípios e 20 escolas foram premiadas, com a entrega de 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Ao todo, são 116 premiados entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes.

Instituído pelo Ministério da Educação (MEC), o prêmio tem como objetivo valorizar e reconhecer os diversos atores escolares, incentivando políticas, programas e estratégias que contribuam para a melhoria da qualidade da aprendizagem na educação básica, com foco na promoção da equidade e na redução das desigualdades, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE).

O prêmio em dinheiro deverá ser aplicado em ações como melhorias na infraestrutura escolar e iniciativas de reconhecimento e valorização dos profissionais da educação.

Os vencedores foram definidos a partir de indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise foi conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem abertura de editais ou processo de inscrição prévia.

Parceria

Durante a cerimônia, Camilo Santana, reforçou o compromisso do Governo Federal com a premiação e esclareceu que a proposta não é promover a competição e sim reconhecer os esforços de todas as redes de educação básica desse país, porque a gente precisa melhorar a qualidade.

Santana ressaltou que o MEC apoia os estados e municípios no processo de aprimorar a educação. “O papel do Ministério da Educação é um papel de coordenador, de indutor financeiro e técnico das políticas nacionais, mas elas precisam ser construídas com os entes federados, com os estados, com os municípios, com o ‘chão’ da escola, ouvindo professores, gestores e estudantes”, afirmou.

MORTE

Morre Mauricio Silveira, ator que tratava câncer no intestino, aos 48 anos

Mauricio já havia atuado em diversas novelas da Rede Globo

03/08/2025 20h00

Morre Mauricio Silveira, ator que tratava câncer no intestino, aos 48 anos

Morre Mauricio Silveira, ator que tratava câncer no intestino, aos 48 anos FOTO: Divulgação

Morreu neste domingo, 3, aos 48 anos, o ator Mauricio Silveira. O artista estava em coma induzido por complicações de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. A notícia foi confirmada nas redes sociais de Mauricio.

O velório do ator será realizado no domingo, das 9h às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, no Jardim Sulacap, no Rio de Janeiro.

Mauricio já havia atuado em diversas novelas da Rede Globo, como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Ele também colecionou contribuições ao teatro e ao audiovisual.

Mauricio era ator, diretor e CEO da oficina de teatro e audiovisual MS Produções, responsável por espetáculos como Blue Man e Eu Matei Nelson Rodrigues, no qual também atuou.

Tratamento contra câncer no intestino

O artista estava em coma induzido para tratar uma infecção. Theo Becker, que também é ator e amigo pessoal de Mauricio, pediu em seu Instagram para que fãs e seguidores torcessem pela recuperação. O vídeo, postado no último domingo, 27, viralizou.

"Quero pedir orações para um grande amigo meu, Mauricio Silveira O médico fez um exame e descobriu um câncer no intestino. Um câncer agressivo demais. Ele está entre a vida e a morte", disse Theo na ocasião.

Na última quinta, 31, a família de Mauricio informou que o estado de saúde do ator havia piorado e pediu por doações de sangue. Na ocasião, ele recebeu o apoio de diversos colegas de profissão.

"Toda força e energia de cura", escreveu Eriberto Leão. "Estou orando por você, querido", comentou a atriz Ellen Roche.

QUE PERIGO!

Voo da Azul faz pouso de emergência no Recife após piloto passar mal

O comandante da aeronave apresentou sinais de um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que levou à decisão de desviar a rota

26/07/2025 13h30

Piloto que passou mal em voo comandava um Airbus A330-900 da Azul (acima)

Piloto que passou mal em voo comandava um Airbus A330-900 da Azul (acima) Foto: Arquivo

Um voo da Azul Linhas Aéreas, que decolou de Porto, em Portugal, com destino a Campinas (SP), precisou realizar um pouso de emergência na tarde de sexta-feira, 25, no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco, após um dos tripulantes apresentar um mal súbito.

A aeronave, um Airbus A330-900, de matrícula PR-ANX, cumpria o voo AD-8803 com destino ao Aeroporto de Viracopos, quando a tripulação declarou emergência médica ao sobrevoar a região de Fortaleza (CE).

Segundo informações do canal especializado papacharliegolfbr, um homem de 59 anos, que seria o comandante da aeronave, apresentou sinais de um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que levou à decisão de desviar a rota e pousar em Recife.

Apesar da gravidade inicial da suspeita, avaliações médicas descartaram o diagnóstico de AVC. A identidade do tripulante não foi revelada oficialmente pela companhia aérea, que, em nota, afirmou que o desvio foi necessário para garantir o suporte médico imediato.

"A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", informou a empresa.

O pouso ocorreu por volta das 17h, e a aeronave permaneceu no solo por aproximadamente uma hora e meia, partindo novamente às 18h40 com destino a Campinas.

Passageiros relataram nas redes sociais que o pouso foi realizado com tranquilidade e agradeceram ao copiloto pelo comando seguro da operação.

