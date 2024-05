Exército reduz de 5 para 1 o total de fuzis que PMs podem ter em casa

DESENROLA BRASIL

Programa oferece descontos de até 96% para devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico

Os devedores com dívidas de até R$ 20 mil, que ganham até dois salários mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), têm até esta segunda-feira (20) para renegociar seus débitos por meio do programa Desenrola Brasil. O prazo de adesão para a Faixa 1 do programa foi estendido no fim de março.

Quem Pode Participar

Lançada em outubro de 2023, a Faixa 1 do Desenrola Brasil é destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

Esta fase do programa abrange dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, com valor atualizado não superior a R$ 20 mil por dívida, antes dos descontos aplicados pelo programa.

Descontos e Condições de Pagamento

O Desenrola Brasil oferece descontos médios de 83% sobre o valor das dívidas, com possibilidades de abatimentos que podem chegar a 96%, dependendo do caso.

Os inadimplentes podem optar por pagar à vista ou parcelar o valor em até 60 meses, sem necessidade de entrada.

Esclarecimento Sobre Fake News

Na reta final do prazo, o Ministério da Economia esclareceu duas fake news sobre o programa. Uma delas afirma que, ao renegociar dívidas pelo Desenrola, o cidadão não perde benefícios sociais. Outra sugere que o nome do devedor não fica registrado nos sistemas do Banco Central.

Segundo o ministério, “O Relatório de Empréstimos e Financiamentos do sistema Registrato do Banco Central não é um cadastro restritivo. Ele exibe o extrato consolidado das dívidas bancárias, tanto em dia quanto em atraso, permitindo que o cidadão acompanhe todo o seu histórico financeiro e se previna contra golpes.”

“As dívidas negociadas no Desenrola para pagamento parcelado aparecerão no extrato do Banco Central, assim como outras dívidas bancárias. Esses relatórios são acessíveis apenas pelo cidadão e os bancos só veem informações consolidadas quando autorizado.”

O Que Pode Ser Negociado

Além de dívidas bancárias, como cartão de crédito, o Desenrola permite a renegociação de contas atrasadas de escolas, serviços de energia, água, telefonia e comércio varejista. O programa possibilita parcelar a renegociação com bancos onde o devedor não possui conta, permitindo escolher a instituição com a melhor taxa de parcelamento.

Para aqueles com múltiplas dívidas, é possível consolidar todos os débitos em uma única negociação, com pagamento à vista via boleto ou Pix, ou financiamento do valor total no banco de preferência.

Como Participar

Para acessar o Desenrola, é necessário ter uma conta Gov.br. Usuários de contas bronze, prata e ouro podem visualizar ofertas de negociação e parcelar o pagamento. Caso o cidadão opte por canais parceiros, não é necessário utilizar a conta Gov.br.