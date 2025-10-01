Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

CONTROLE DA JOGATINA

Fazenda exige que bets bloqueiem beneficiários de Bolsa Família e BPC

Bets terão de consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se o CPF dos apostadores consta na base de dados de beneficiários dos programas sociais

Neri Kaspary

Neri Kaspary

01/10/2025 - 07h44
Cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda do ano passado, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou uma instrução normativa com as diretrizes para que os operadores de bets impeçam o cadastro ou bloqueiem o uso dos sistemas por beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), as bets devem consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais. Essa consulta por CPF é obrigatória sempre que os usuários abrirem cadastros nos sites de apostas e no primeiro login do dia.

"Além das consultas previstas, os agentes operadores de apostas deverão realizar consultas ao Sigap a cada quinze dias, no mínimo, de todos os usuários cadastrados em seus sistemas de apostas, com o objetivo de identificar aqueles que eventualmente tenham ingressado na base de dados de pessoa beneficiária dos programas sociais de que trata esta Instrução Normativa", completa o texto.

Quando um beneficiário de programas sociais for detectado, as bets têm até três dias para encerrar a respectiva conta de usuário, com a devolução dos recursos em conta. "Os agentes operadores de apostas devem implementar os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa no prazo de até trinta dias, contado de sua publicação."

RANKING

USP deixa o topo das universidades da América Latina

Agora, primeiro lugar passou a ser ocupado pela Universidade Católica do Chile. USP caiu para segunda colocada

01/10/2025 07h03

Comando da USP diz que pesquisa é relativa aos dados de 2023 e que depois disso ocorreu série de contratações de educadores, o que deve alterar o ranking futuro

Comando da USP diz que pesquisa é relativa aos dados de 2023 e que depois disso ocorreu série de contratações de educadores, o que deve alterar o ranking futuro

A Universidade de São Paulo (USP) não é mais a melhor da América Latina, segundo a Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação superior. A instituição paulista caiu para o segundo lugar no ranking da consultoria divulgado nesta quarta-feira, 1º.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, lidera o levantamento, que contempla 437 instituições de ensino superior na América Latina e no Caribe. A QS considera como critério a empregabilidade dos alunos, o número de professores por estudante e a reputação acadêmica, entre outros indicadores

A USP destacou que o ranking divulgado nesta quarta se baseia em dados de 2023. "Ou seja, ainda não reflete o desempenho real da universidade em alguns indicadores", destaca a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da instituição, Fátima Nunes.

Ela cita o critério que mede a proporção de alunos por professor, que não contabiliza, diz, as contratações recentes realizadas pela Universidade. "Mesmo assim, a USP mais uma vez é a instituição brasileira com a melhor colocação, o que reafirma a liderança", conclui.

Além da USP, a Unicamp (3º), a UFRJ (5º) e a Unesp (6º) aparecem no top 10 da América Latina. As universidades de Campinas e do Rio de Janeiro continuam na mesma posição do ano passado. Já a Unesp subiu duas posições no ranking.

"Já esperávamos ficar entre as cinco melhores. Obviamente que gostaríamos de estar em primeiro. Mas terceiro é bastante honroso", comenta o pró-reitor de Desenvolvimento Universitário da Unicamp, Fernando Sarti. Segundo ele, o indicador que mais pesa para a instituição é o número de alunos.

"A Unicamp tem aproximadamente 35 mil alunos. Isso pode parecer muito, mas ao se comparar com algumas universidades latino-americanas, como USP ou Universidade Nacional do México, as condições são diferentes", explica. Ele ressalta que o ranking é importante para que a instituição tome decisões e pense em estratégias para se desenvolver.

A UFRJ comemorou a posição no ranking, destacando ser a instituição do governo federal que melhor se classificou na análise. "Estamos muito felizes com o resultado porque enfrentamos muitas dificuldades orçamentárias e muitos problemas infraestruturais. Mas ainda assim, graças ao empenho, dedicação e competência do nosso corpo de estudantes, servidores e docentes, mantivemos a nota e a mesma posição da do ano passado. Isso demonstra que se tivermos mais recursos, certamente subiremos nesse ranking", apontou o reitor Roberto Medronho.

"Isso demonstra que se tivermos mais recursos, certamente subiremos nesse ranking", avaliou.

A Unesp também celebrou o resultado. "Desde 2022, a universidade vem subindo posições impulsionada pela boa reputação do seu corpo docente, pelo forte engajamento dos seus discentes e pela influência de seus egressos no mercado de trabalho", afirmou.

A instituição ainda destacou que reforçou o quadro fixo de docentes, com 653 novas contratações nos últimos três anos e meio. Para a instituição, os rankings também se reformularam, passando a considerar mais critérios de políticas de inclusão.

"Por anos, os resultados, que se concentravam principalmente em ensino e pesquisa, vêm aos poucos valorizando mais a integralidade da vida universitária, com espaços para extensão, diversidade, cultura e inovação", aponta.

O Brasil predomina no ranking, com 26 universidades nacionais entre as 100 melhores da região. O Chile, com 16, e o México, com 14, vêm em seguida.

Vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, avalia que o desempenho "excepcional" do Brasil está associado à produtividade e ao impacto de suas pesquisas acadêmicas. Ele também destaca os esforços de combate às desigualdades. "Nos últimos anos, o sistema de ensino superior do País fez avanços importantes em inclusão, acesso e reforma de políticas, enquanto enfrentava desafios persistentes em taxas de conclusão e qualidade", afirmou.

Entre as 26 instituições brasileiras no top 100, seis subiram de posição, 13 caíram e sete permaneceram na mesma colocação. Segundo o levantamento, o Brasil lidera indicadores de pesquisas acadêmicas. Mas não apresenta o mesmo resultado no critério reputação entre empregadores, no qual só a USP figura entre as 10 melhores.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile (1º) e a Universidad de Chile (6º) aparecem entre as mais renomadas da América Latina tanto entre acadêmicos como empregadores internacionais. A pontifícia é citada como a instituição mais respeitada entre empregadores internacionais e ocupa o terceiro lugar entre acadêmicos.
 

investigação

Subsecretário é suspeito de envolvimento na de ex-delegado-geral

Mandado de busca e apreensão na casa de subsecretário revela que a suspeita é de que execução de ex-delegado tenha elo com seu trabalho na prefeitura

30/09/2025 06h55

Ruy Ferraz Fontes foi executado por pistoleiros faz duas semanas e agora a investigação chega aos supostos mandantes

Ruy Ferraz Fontes foi executado por pistoleiros faz duas semanas e agora a investigação chega aos supostos mandantes

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta segunda-feira, 29, buscas e apreensão em oito endereços da Baixada Santista em operação relacionada à execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto no último dia 15, em Praia Grande. Ele foi assassinado depois de sair da prefeitura, onde trabalhava como secretário da Administração.

Um dos endereços da busca foi o do subsecretário de Gestão e Tecnologia de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini. Com ele, foram apreendidos celular, computadores, três pistolas, R$ 50 mil em espécie, mil euros e 10 mil dólares em sua residência. Uma das linhas de investigação da polícia é de que a execução tenha sido motivada pelo trabalho que Ruy Fontes exercia à frente da Prefeitura.

A defesa de Pardini afirma que o servidor nega qualquer participação no crime que vitimou o ex-delegado-geral, e que o subsecretário está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

"Destacamos que os objetos e bens apreendidos não possuem qualquer relação com os fatos, o que foi comprovado pela documentação juntada e confirmado nos esclarecimentos prestados por Sandro, frisa-se, ouvido na qualidade de testemunha. No mais, reforçamos que Sandro tem uma vida completamente voltada ao trabalho lícito e cuidado com a sua família", disse o advogado Octavio Rolim, por meio de nota.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, e contou com apoio da Polícia Civil de Santos e Praia Grande. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços nos municípios de Santos, Praia Grande e São Vicente.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) optou por não fornecer mais detalhes "para garantir a autonomia do trabalho policial". "O DHPP segue apurando, rigorosamente, todas as circunstâncias do caso", informou a pasta.

Até o momento, quatro suspeitos já estão presos, incluindo Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, homem apontado pelas investigações como um dos possíveis autores dos disparos que atingiram o ex-delegado. A defesa dele não foi localizada.

Também estão presos Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como "Fofão", Dahesly Oliveira Pires e William Silva Marques. Outros quatro suspeitos foram identificados e estão com mandados de prisão expedidos pela Justiça. Eles estão foragidos e são procurados. A reportagem não localizou as defesas dos suspeitos

O assassinato do secretário completou duas semanas nesta segunda-feira. As investigações não chegaram ainda aos mandantes nem à motivação do crime. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, no entanto, diz ter certeza de que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está por trás do caso.

"Não resta dúvida do envolvimento do PCC, principalmente pela participação do Mascherano (um dos foragidos). O crime organizado participou da execução", afirmou Derrite em coletiva de imprensa realizada na última semana.

"A gente permanece com duas linhas de investigação sobre a motivação", diz o chefe da pasta, que cita o histórico de Ruy no combate ao PCC - ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula da organização em 2006 - ou "a função atual como secretário de administração de Praia Grande", apontou o secretário.

