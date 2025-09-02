Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

DEMOCRACIA

Gonet: denúncias da tentativa golpe estão confirmadas por provas

Segundo o chefe do MPF, o ex-presidente e os outros sete réus "não negam realidade, mas buscam se mostrar alheios" à mesma

Agência Estado

Agência Estado

02/09/2025 - 12h38
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou nesta terça-feira, 2, que todos os fatos descritos na denúncia da tentativa de golpe de Estado estão confirmados por provas, vez que a organização criminosa agora processada no Supremo Tribunal Federal (STF) "fez questão de documentar passos da empreitada". Segundo o chefe do Ministério Público Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus "não negam realidade, mas buscam se mostrar alheios" à mesma.

"O grupo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes funcionais, especialmente do Poder Judiciário. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada", destacou.

O PGR destacou ações de Bolsonaro, como a reunião com a cúpula das Forças Armadas para a apresentação de planos golpistas. Também lembrou que o ministro da Defesa convocou militares para revelar estratégia adotada e que o Comandante da Marinha "chegou a assentir ao convite" à tentativa de golpe de Estado.

Ainda retomando a cronologia do golpe, o chefe do Ministério Público Federal frisou que a campanha golpista ganhou corpo com acampamentos bolsonaristas em frente ao quartel general do Exército e indicou que o "momento culminante da balbúrdia se deu em 8 de janeiro de 2023". Segundo Gonet, a "instauração do caos era considerada etapa necessária do desenrolar do golpe, para atrair adesão das Forças Armadas".

Gonet também destacou o plano de assassinato de autoridades, entre eles do ministro do STF Alexandre de Moraes. O PGR lembrou que o plano para matar o relator da ação penal foi exposto pelo general Braga Netto e confessado pelo general Mário Fernandes - que é réu em outra ação que trata sobre o golpe.

Outra faceta destacada por Gonet foi a eleitoral. Segundo o PGR, os discursos contra a legitimidade das urnas assumem uma dimensão própria em contexto golpista. Em sua visão, violência esteve presente na convocação de tropas militares e incitação a ataques às urnas, assim como em discursos de Bolsonaro e atos propiciadores de truculência real. O PGR ainda destacou os documentos encontrados com os réus, como minutas de decretos e até um discurso para Bolsonaro pós golpe.

Segundo o PGR, o golpe só não se consumou porque não conseguiu cooptar cúpula das Forças Armadas, pela "fidelidade do Exército, apesar de desvio de alguns integrantes".

o analista do brasil

Morre Luis Fernando Verissimo, o cronista que dizia muito com poucas palavras

Ele tinha 88 anos e estava internado desde meados de agosto no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

30/08/2025 07h14

Compartilhar
Luis Fernando Veríssimo era apontado como o cronista mais popular do país e por conta disso existe uma infinidade de

Luis Fernando Veríssimo era apontado como o cronista mais popular do país e por conta disso existe uma infinidade de "crônicas fake" na internet

Continue Lendo...

Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor, de 88 anos, estava internado.

Em 17 de agosto de 2025, sua família divulgou a informação de que ele estava internado desde a semana anterior por conta de uma "pneumonia leve que foi piorando".

Nos últimos anos, o escritor já havia enfrentado outros problemas de saúde, incluindo uma cirurgia na mandíbula, em novembro de 2020, e um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em janeiro de 2021. Este último afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor.

Desde então, passava por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados - como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês, língua que se tornou fluente por conta da infância nos EUA.

Em 1988, Luis Fernando Verissimo começou seus trabalhos como colaborador do Estadão. Até janeiro de 2021, quando sofreu o AVC, o escritor também foi colunista do jornal.

Pouco antes, em dezembro de 2020, foi questionado sobre o que vinha lendo nos desafiadores tempos de pandemia. "O melhor livro que li em 2020 foi o de ensaios e estudos sobre Antonio Candido lançado pela editora 34, prova de que existe vida inteligente na Terra."

Vida e obra

Cronista, cartunista, ficcionista, saxofonista, gourmet e torcedor fanático do Internacional, Luis Fernando Verissimo sempre foi uma das raras unanimidades positivas do País.

Autor de mais de 70 livros que já venderam milhões de exemplares (entre eles, os best sellers O Analista de Bagé e A Comédia da Vida Privada) e de personagens emblemáticos (a Velhinha de Taubaté, que criticava a ditadura, o detetive Ed Mort, as Cobras), o filho do escritor Erico Verissimo só começou a escrever aos 30 anos (nasceu em 1936), depois de ter passado por várias escolas de arte e desenho, inacabadas; de ter tentado o comércio "só para reforçar o mau jeito da família"; e de ter passado por uma rápida carreira jornalística, de revisor e colunista de jazz a cronista principal do jornal gaúcho Zero Hora.

Os primeiros livros

Em 1973, lançou, pela Editora José Olympio, seu primeiro livro, O Popular, com o subtítulo "crônicas, ou coisa parecida", coletânea de textos editados na imprensa, formato que marcaria boa parte de suas futuras publicações.

O primeiro grande sucesso, no entanto, aconteceu com o lançamento de seu quinto livro de crônicas, Ed Mort e Outras Histórias, o primeiro pela Editora L&PM, com a qual trabalharia durante 20 anos. Sátira aos romances policiais, o detetive Ed Mort inspiraria ainda um tira de quadrinhos desenhados por Miguel Paiva e um filme com Paulo Betti no papel título.

O Analista de Bagé

Verissimo se tornaria fenômeno de vendas com O Analista de Bagé, lançado em 1981, quando a primeira edição se esgotou em apenas dois dias. O personagem foi originalmente criado para um programa de humor na TV, capitaneado por Jô Soares.

Com o projeto engavetado, Verissimo levou-o ao livro, tornando-se uma figura peculiar: psicanalista de formação freudiana ortodoxa, o analista não esconde, porém, seu sotaque e a predileção por costumes típicos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina.

A graça surgia justamente na contradição entre a sofisticação da psicanálise e a "grossura" caricatural do gaúcho da fronteira. O personagem inspirou dois livros de contos, um de quadrinhos (com desenhos de Edgar Vasques) e uma antologia.

A Velhinha de Taubaté

A Velhinha de Taubaté, "a única pessoa que ainda acredita no governo", surgiu dois anos depois, como crítica ao governo militar em seus anos derradeiros. Em pouco tempo, Verissimo cruzou fronteiras, tornou-se colaborador de programas humorísticos de televisão, vistos e ouvidos em todo o Brasil - é o caso das histórias da Comédia da Vida Privada, série de 21 programas (1995-1997), com roteiros de Jorge Furtado e direção de Guel Arraes.

'Há diferença entre ser humorista e fazer humor'

Sua timidez tornou-se outra característica sempre lembrada, reforçando o valor de seu texto: sim, Verissimo sempre buscou ser engraçado na escrita e não na fala. Na verdade, nunca se julgou um humorista. "Acho que há uma diferença entre ser humorista e fazer humor", disse, certa vez. "O humorista é o cara que tem uma visão humorística das coisas. O humor é sua maneira de ver e de ser."

Uma filosofia que se revelou útil durante a dura fase de exceção Veríssimo conta que, durante a ditadura, ele enviava uma crônica para o jornal deixando sempre uma na gaveta, de reserva. "E não foram poucas as vezes em que saiu a reserva", comentou, em outra entrevista. "Os censores pareciam achar o cartum algo infantil; então, era mais fácil fazer passar um cartum político que um texto político."

Autodeclarado um gaúcho desnaturado, por não andar a cavalo, não tomar chimarrão e ter nascido e se criado na cidade, Verissimo sentiu o gosto da felicidade plena no dia 4 de abril de 2008, quando sua filha Fernanda lhe deu a primeira neta, Lucinda, nascida em uma data especial: dia do aniversário do Sport Club Internacional.

O cronista mais popular do Brasil

Em 2020, Elias Thomé Saliba, professor da USP especializado em humor e autor de Raízes do Riso, descreveu o escritor como o cronista mais popular do Brasil, aquele que "diz o que o leitor quer falar, mas não consegue". "Verissimo ultrapassa o transitório não apenas porque suas crônicas se transformam em livros, mas porque estabeleceu desde o início um pacto humorístico com o leitor."

"Mais do que qualquer outro, o público que se torna parte do pacto humorístico é aquele que percorre o noticiário sério do jornal ou da revista e torna-se capaz de entender as alusões, ironias e paródias de Verissimo e de seu humor fortemente conectado com os eventos noticiados e, por isso, compreensível apenas naquelas situações", defendia.

Os 'falsos Verissimos' da internet

Com a era moderna, muitos dos textos passaram para o meio digital. Em muitos casos, porém, textos que não eram do autor contavam com a assinatura de "Luis Fernando Verissimo", tentando ganhar credibilidade. Ele se acostumou ao fato. "Fico sem graça de dizer que não é meu. Em outra oportunidade, uma senhora veio me dizer que não gostava tanto dos meus textos, exceto do Quase, que era maravilhoso.

O que posso dizer? Melhor não decepcionar. E quando vou a escolas onde os alunos encenam um texto que, na verdade, não é meu?", relatava ao Estadão em 2016.

Curiosamente, Luis Fernando Verissimo se assumia como um "analfabeto em informática", que se limitava ao uso de e-mails e Google. Para o restante, recorria aos filhos. Ainda sobre tecnologia, em texto publicado no Estadão em 2019, "Pertenço à geração perdida no tempo", citava a "farta literatura premonitória" sobre robôs indestrutíveis. "Que eu saiba, ninguém ainda imaginou um roteiro em que os inimigos não sejam grandes robôs blindados, mas os pequenos celulares".

Verissimo escrevia poucas palavras, mas era extremamente preciso

Em 2016, o escritor foi perguntado: qual a receita para seus textos serem populares e não popularescos? "Não tenho". Em seguida, atribuía o mérito ao gênero: "Acredito que, antes de mais nada, é ter clareza na escrita. E, como a crônica normalmente não é um texto grande, torna-se acessível a qualquer público". Ao longo da carreira, Verissimo ficou conhecido não apenas pelos "textos não tão grandes", mas também por escrever estritamente o necessário, em pouquíssimas palavras, e ainda assim ter muito a dizer.

Para quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais pela figura do autor, em 2024, o documentário Verissimo foi lançado. Fugindo do estilo biográfico cronológico, o longa tinha foco maior no cotidiano do escritor, prestes a completar 80 anos de idade à época das filmagens, que acompanhou por 15 dias. Atualmente, está disponível para assistir no streaming Mubi.

Comitiva no México

Após falha em avião, Alckmin e Tebet, junto a comitiva que estava no México aguardam nova aeronave

Com falhas no sistema hidráulico, comitiva está aguardando em Cali, cidade da Colômbia

29/08/2025 12h30

Compartilhar
Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial

Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial Divulgação/Folha

Continue Lendo...

O avião com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e sua comitiva em missão no México, teve falhas no sistema hidráulico do avião. Devido à isso, seu retorno foi adiado e estão agora na Colômbia aguardando a nova aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), que integrou recentemente a esse time para ajudar a driblar o tarifaço de Trump, também estava no avião. A equipe também conta com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro e o deputado federal Jonas Donizete. O grupo está aguardando na cidade colombiana, Cali, desde às 05h30.

Apesar de ter condições para seguir viagem até o solo brasileiro, a FAB recomendou que por precaução fosse adiada a chegada da comitiva. Com isso, às 10h uma nova aeronave da FAB foi enviada para buscá-los e agora a previsão de chegada é na noite dessa sexta-feira, por volta das 21h.

Em atividades comerciais no México, as autoridades embarcaram ontem no avião e deveriam retornar durante a manhã dessa sexta a solo brasileiro. Devido a parada para reabastecimento da aeronave na Colômbia, já prevista na rota, foi notado uma falha no sistema hidráulico do avião.

A informação divulgada pela assessoria do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Alckmin, foi divulgada na manhã desta sexta-feira.

Comitiva no México

A missão do grupo que foi ao México na última quarta-feira (27) era fortalecer as relações políticas e ampliar laços comerciais e de investimentos entre o Brasil e o país norte-americano, considerada as duas maiores economias da América Latina.

Um dos principais objetivos era de ampliar e fortalecer as relações entre os países após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

Durante os dois dias na cidade foram realizados encontros empresariais, incluindo brasileiros que já possuem negócio na cidade; assinatura de acordos comerciais e encontros com autoridades do México

Com informações da Agência Estado

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta
Cidades

/ 19 horas

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

3

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo

4

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 3 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

5

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões
ultima ratio

/ 2 dias

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 12 horas

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco