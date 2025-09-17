Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

promessa

Governo quer reduzir fila do INSS para até 45 dias

Segundo o ministro da Previdência, iniciativa consiste em mutirões de servidores fora do expediente normal, inclusive aos fins de semana, com remuneração adicional

AGENCIA BRASIL

17/09/2025 - 06h59
O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse nesta terça-feira (16) que o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) já está em vigor e tem como meta reduzir a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A meta é de que pedidos de aposentadoria, pensões e auxílios sejam analisados em até 45 dias. A medida foi anunciada em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Segundo o ministro, a iniciativa consiste em mutirões realizados por servidores fora do expediente normal, inclusive aos fins de semana, com remuneração adicional. O prazo de 45 dias foi estabelecido em acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU).

“É um plano de incentivo para diminuir a fila, atender melhor e mais gente. Precisamos fazer revisão porque é uma demanda do TCU, é uma demanda legal fazer essas revisões para ver quem continua tendo direito ao benefício”, disse Queiroz.

“Logicamente nem sempre a resposta é positiva, às vezes as pessoas não têm direito, mas que ele obtenha a resposta dentro desse prazo de 45 dias”, complementou.

Reparação às vítimas do Zika

O ministro também falou sobre o pagamento de indenização de R$ 50 mil em parcela única e pensão mensal vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo vírus Zika. No caso da pensão, o valor é limitado a R$ 8.157. A portaria já foi publicada e beneficia famílias em todo o país.

“Dinheiro nenhum vai reparar, mas pode dar uma qualidade de vida e uma condição melhor para aquelas crianças e para aquelas mães que se dedicam quase 100% do tempo a manter aquelas crianças vivas e bem”, disse Queiroz.

Segundo ele, o governo federal está articulado com prefeituras e estados para garantir laudos médicos necessários de acesso ao benefício.

Outro tema abordado na entrevista foi a devolução de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. O ministro informou que mais de 2,3 milhões de pessoas já foram ressarcidas, somando mais de R$ 1 bilhão.

“Estamos fazendo essa propaganda para que os aposentados que têm direito façam a concordância, através do aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. Mas cerca de 99% daqueles que têm direito já receberam”, disse o ministro.

DEFESA NUCLEAR

Marcos Pollon questiona fala de ministro sobre armamento nuclear no Brasil

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teve fala sobre desenvolvimento bélico com energia nuclear no país com afirmação de defesa do Brasil soberano

15/09/2025 11h45

Deputado federal Marcos Pollon (PL)

Deputado federal Marcos Pollon (PL) Arquivo

O deputado federal, Marcos Pollon, (PL), protocolou um requerimento cobrando informações sobre declarações públicas feitas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a respeito de um suposto planejamento do Brasil para o desenvolvimento de energia nuclear no setor da defesa do país.

A fala do ministro Alexandre Silveira que gerou essa ação do deputado foi dada recentemente em entrevista, após a cerimônia de posse dos diretores da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Gás Natural e Biocombustíveis e Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN).

Na declaração, Silveira diz que o Brasil é rico em recursos naturais, como minerais críticos e água doce, além de contar com um clima tropical, o que atraem interesses internacionais. Devido a isso, afirmou que a posição da constituição, que proíbe a utilização de energia nuclear para fins bélicos, precisa ser estudada e revista a longo prazo.

“Infelizmente vivemos ataques muito fortes à nossa soberania. No longo prazo, tenho absolutamente certeza que os homens públicos do país vão ter que rever a posição para que mantenhamos um país soberano. Com tantas riquezas, temos que nos planejar para utilizar essa fonte para fins de defesa nacional”, disse o ministro, .

O deputado Marcos Pollon, que já propôs a criação do programa "Minha Primeira Arma", e mantém-se favorável ao armamento, exigiu explicações sobre a possível criação de armamento nuclear dentro do território nacional.

Ele ainda afirma que o ministro extrapolou a competência institucional do Ministério de Minas e Energia ao fazer tal declaração, comprometendo a credibilidade internacional do Brasil em matéria nuclear.

Armamento nuclear no Brasil

De acordo com a Constituição Federal, determinada no inciso XXIII, do 21º artigo, de 1988 e especificada na alínea “a”, “toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional”.

Devido a ela, o deputado preocupa-se com a declaração do ministro, pensando na política energética nacional, a soberania e a segurança estratégica. Segundo ele, há margem para interpretação de possível alinhamento do país com países que utilizam da energia nuclear para fins bélicos e de coerção estratégica.

Retratação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após a declaração e toda repercussão, reafirmou em nota que “o uso da energia nuclear no Brasil só pode ser utilizada para fins pacíficos, como determina a Constituição Federal".

O deputado Marcos Pollon, apresentou o protocolo em 9 de setembro, 4 dias após a nota de esclarecimento.

ALERTA MÁXIMO

Em 40 anos, Amazônia perdeu área de vegetação do tamanho da França

Estudo do Mapbiomas divulgado nesta segunda-feira revela que entre 1985 e 2024 o bioma perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa

15/09/2025 07h15

Desmatamentos ocorrem principalmente para implantação de pastagens, que em 40 anos passaram de 12,3 milhões para 56,1 milhoes de hectares

Desmatamentos ocorrem principalmente para implantação de pastagens, que em 40 anos passaram de 12,3 milhões para 56,1 milhoes de hectares

A forma como o ser humano ocupou a Amazônia nos últimos 40 anos acelerou a ameaça sobre a capacidade de a maior floresta tropical do mundo contribuir com o equilíbrio do planeta. Uma análise dos dados da série histórica do Mapbiomas sobre o uso do solo, divulgada nesta segunda-feira (15), revela que entre os anos de 1985 e 2024, o bioma perdeu 52 milhões de hectares de área de vegetação nativa.

A área que foi convertida para uso humano no período representa 13% do território ocupado pelo bioma e é equivalente ao tamanho de alguns países, como a França, por exemplo. Somada ao que já havia sido afetado anteriormente, a Amazônia, em 2024, já havia perdido 18,7% da vegetação nativa, dos quais 15,3% foram ocupados por atividades humanas.

“A Amazônia brasileira está se aproximando da faixa de 20% a 25% prevista pela ciência como o possível ponto de não retorno do bioma, a partir do qual a floresta não consegue mais se sustentar”, alerta o pesquisador do MapBiomas, Bruno Ferreira.

De acordo com os pesquisadores, chama a atenção a velocidade da conversão da cobertura do solo nos últimos 40 anos, quando ocorreu a supressão de 83% do total da vegetação nativa. Nesse período, as coberturas verdes deram lugar a diversas atividades como pecuária, agricultura, silvicultura de espécies exóticas e mineração.

As pastagens, por exemplo, ocupavam 12,3 milhões de hectares em 1985 na Amazônia. Em 2024, esse tipo de uso do solo já estava presente em 56,1 milhões de hectares do bioma. A agricultura avançou mais ainda, passando a ocupar área 44 vezes maior que há 40 anos. De 180 mil hectares no início da série histórica, saltou para 7,9 milhões de hectares em 2024.

Proporcionalmente, a presença da silvicultura no bioma aumentou mais ainda - 110 vezes, saltando de 3,2 mil hectares para 352 mil hectares no período da série histórica. A mineração, também segue a curva ascendente, com um salto de 26 mil hectares para 444 mil hectares nas mesmas quatro décadas.

Moratória da soja

Outro dado que chama a atenção é a presença da lavoura de soja como o principal tipo de cultura no bioma, representando 74,4% de toda a área ocupada pela agricultura da Amazônia, com um total de 5,9 milhões de hectares em 2024.  

Na análise sobre a série histórica, os pesquisadores se debruçaram na evolução da lavoura de soja na região a partir da perspectiva da Moratória da Soja, um acordo comercial que proíbe a compra da cultura cultivada em áreas desmatadas no bioma após 2008.

A maior parte da ocupação do solo pela soja na Amazônia ocorreu após a data limite do acordo comercial, quando 4,3 milhões de hectares passaram a ser utilizados por esse tipo de cultura. De acordo com a análise, apesar do crescimento desse uso do solo, a maior parte 3,8 milhões de hectares de lavoura, cresceu sobre área já convertida anteriormente para pastagem ou outra modalidade de agricultura.

De 2008 a 2024, a conversão de formação florestal diretamente em lavoura de soja foi de 769 mil hectares.

Secas

Se acordo com o estudo, essas atividades ocuparam o espaço, principalmente de floresta, a vegetação que mais foi suprimida. Em todo o período, foram 49,1 milhões de hectares, quase 95% do total do que foi removido de vegetação nativa.

“Já podemos perceber alguns dos impactos dessa perda de cobertura florestal, como nas áreas úmidas do bioma. Os mapas de cobertura e uso da terra na Amazônia mostram que ela está mais seca”, diz Bruno Ferreira.

A análise dos pesquisadores aponta retração de 2,6 milhões de hectares das superfícies cobertas de água na Amazônia, entre 1985 e 2024. São florestas e campos alagáveis, apicuns e mangues mais secos, com intensificação na última década, quando foram registrados os oito dos dez anos mais secos do bioma.

Regeneração

Em 2024, na conta do remanescente de cobertura verde da Amazônia, 2% é de vegetação secundária. O percentual responde por 6,9 milhões de hectares no bioma de área convertida anteriormente, mas que não voltou a ser desmatado e entrou em processo de regeneração.

Esse tipo de vegetação foi menos afetado por desmatamento no último ano, quando 88% do desmatamento no bioma ocorreram em vegetação primeira e 12% representaram supressão de cobertura verde em regeneração.

