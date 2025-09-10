Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

SOBERANIA

Itamaraty condena ameaça dos EUA de usar "poder militar" contra Brasil

Na nota, o Itamaraty diz que o governo repudia qualquer interferência de outros países na soberania brasileira

AGENCIA BRASIL

10/09/2025 - 07h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota na noite desta terça-feira (9) em que condenou a ameaça dos Estados Unidos "de uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia" em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete réus pela trama golpista. 

Na nota, o Itamaraty diz que o governo repudia qualquer interferência de outros países na soberania brasileira. 

"O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais", diz o comunicado.

Estados Unidos

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o governo norte-americano considera a liberdade de expressão uma prioridade máxima, citando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Não tenho nenhuma ação adicional [contra o Brasil] para apresentar a vocês hoje. Mas posso dizer que esta é uma prioridade para o governo. E o presidente [Donald Trump] não tem medo de usar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo", disse a porta-voz, conforme informou a agência Reuters. 

"Conspiração da família Bolsonaro"

Em discurso em Manaus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda citou o julgamento no Supremo Tribunal Federal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. 

Lula considerou que o país vive um momento delicado.

“Ele sabe que cometeu as burrices que cometeu (...) Esses caras tiveram a pachorra de mandar gente para os Estados Unidos para falar mal do Brasil e para condenar o Brasil”, criticou Lula. 

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, criticou a declaração do governo dos Estados Unidos sobre uso da força.

Em uma postagem nas redes sociais, a ministra afirmou que chegou ao "cúmulo" a "conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil", apontando para a articulação conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para que os EUA sancionem o Brasil.

"Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível'", disse a ministra.

Julgamento 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista. Os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino votaram pelas condenações. Faltam três votos. 

A sessão foi suspensa e será retomada nesta quarta-feira (10) para o voto dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

DEMOCRACIA

Na média, STF deve fixar penas entre 25 e 30 anos

Se somadas as penas máximas previstas, a punição total seria superior a 40 anos de prisão para cada condenado

08/09/2025 07h15

Compartilhar
Integrantes da 1ª Turma acreditam que a penaserá fixada no meio do caminho entre o que querem as defesas e a acusação

Integrantes da 1ª Turma acreditam que a penaserá fixada no meio do caminho entre o que querem as defesas e a acusação

Continue Lendo...

Com a condenação dos réus do principal núcleo da trama golpista alinhavada, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) terá como principal desafio nesta semana semana o cálculo das penas. Em caráter reservado, ministros do colegiado apostam que a opção será o meio do caminho entre a expectativa da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o pedido das defesas. A expectativa é de que punições fiquem entre 25 e 30 anos de prisão.

O chefe da PGR, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos oito réus - entre eles, Jair Bolsonaro - por cinco crimes. Se somadas as penas máximas previstas, a punição total seria superior a 40 anos de prisão para cada condenado. Por outro lado, advogados dos réus defenderam no STF teses com potencial para diminuir esse patamar para pouco mais de 10 anos de prisão.

Integrantes da 1ª Turma acreditam que a pena final dos réus será fixada no meio do caminho entre o que querem as defesas e a acusação, com tendência de aproximação maior do pedido da PGR. A solução para aplicar penas inferiores às máximas previstas em lei pode estar na fusão entre crimes.

Os réus foram acusados de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa armada.

Segundo os advogados, para fins de cálculo das penas em caso de condenação, os dois primeiros crimes deveriam ser punidos apenas uma vez, porque se referem a uma mesma prática. O mesmo procedimento deveria ser adotado, ainda de acordo com as defesas, para os crimes referentes ao patrimônio público. Em relação ao último crime, não há pedido de fusão com outros.

A calibragem das penas passou a ser discutida com maior intensidade à medida que o Congresso passou a articular a anistia para condenados. As penas menores podem ser levadas em consideração para parlamentares enterrarem o projeto - ao menos no que diz respeito ao perdão de quem tramou a ruptura democrática.

Alguns ministros são simpáticos à sugestão dos advogados - especialmente Luiz Fux, que declarou apoio a ela no julgamento que resultou na abertura da ação penal contra os oito réus, em fevereiro. Além de Fux, outros integrantes da 1.ª Turma estariam inclinados a lançar mão do raciocínio para fixar penas em patamares menores ao que quer a PGR.

Os advogados esperam que ao menos Cristiano Zanin vote assim. Isso porque, em outros julgamentos sobre a trama golpista, defendeu penas menores do que as defendidas pelo relator, Alexandre de Moraes.

Após serem proferidos os votos dos ministros, a 1ª Turma passará à dosimetria das penas, que é o cálculo da punição de cada um dos condenados. Nessa parte da sessão, é realizada uma nova votação com a pena defendida por cada ministro. Se não houver consenso, é elaborado o chamado voto médio, em que se discute um meio-termo entre os votos.

AGENDA

Nesta segunda-feira, 8, devem votar no processo Moraes e Flávio Dino. Os votos de Fux, Cármen Lúcia e Zanin, bem como a dosimetria, devem ficar para quarta, quinta e sexta-feira.
 

democracia

Ministro do partido de Tarcísio critica PL da Anistia e reforça apoio a Lula em 2026

Declarações do ministro foram feitas nesta sexta-feira durante evento que teve a presença do governador de São Paulo

06/09/2025 20h00

Compartilhar
Eleito deputado federal pelo Pernambuco, o ministro Silvio Costa Filho é filiado ao Republicanos

Eleito deputado federal pelo Pernambuco, o ministro Silvio Costa Filho é filiado ao Republicanos

Continue Lendo...

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), integrante do mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrou desaprovação ao projeto de anistia em discussão no Congresso e reforçou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Presente no leilão do túnel Santos-Guarujá, realizado na sede da B3, em São Paulo, o ministro reforçou que este é o momento em que deve-se discutir as penas, e não uma possível anistia.

"O que temos é que discutir com seriedade a tipificação das penas. Não dá para um cidadão que foi levado ao erro em algum momento, por um processo de invasão, pegar pena de 10, 12 anos. O Congresso tem pautas muito mais importantes para este final de ano", afirmou.

Em outra oportunidade, Silvio Costa Filho afirmou que sua posição é pautada pela gratidão e pela confiança no atual governo. "Na possível disputa do governador Tarcísio com o presidente Lula, o partido sabe que nós estaremos ao lado do presidente Lula (...) Eu aprendi na vida a ser grato e entendo que, neste momento, (o presidente Lula) é a melhor opção do povo brasileiro".

Nas últimas semanas, Tarcísio tem intensificado articulações e discursos em defesa do Projeto de Lei (PL) da Anistia. Além disso, o governador é apontado como nome mais competitivo da direita em pesquisas de intenção de voto para 2026. Ele ainda aguarda um apoio de Jair Bolsonaro e, até o momento, tem negado que disputará a Presidência da República e afirmado que concorrerá à reeleição em São Paulo.

Apesar desse contexto, o ministro avaliou que a aprovação da anistia transmitiria uma mensagem negativa."Eu sou contra a anistia. Acho que é um sinal muito ruim que o Congresso Nacional poderá dar a setores da sociedade brasileira".

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), vem sofrendo pressão da bancada bolsonarista para pautar a anistia, em especial de Tarcísio, que foi a Brasília para articular o texto.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 16 horas

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

2

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos
Cidades

/ 15 horas

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

3

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 1 dia

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

4

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 15 horas

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

5

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 18 horas

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste