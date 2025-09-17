Jair Bolsonaro segue internado e adia ida para prisão

Novo boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, atestou o adiamento do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado.
Condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano qualificado a patrimônio tombado, Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta última terça-feira.
Após apresentar quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e episódio de pré-síncope, ele seguirá internado em observação ao longo do dia para reavaliação do seu quadro e continuidade da internação.
Segundo o boletim médico, é necessária a internação para monitoramento da pressão arterial e dieta líquida, pois o ex-presidente chegou à emergência desidratado, com taquicardia e pressão arterial instável.
Os resultados indicaram persistência de anemia e alteração da função renal, com elevação dos níveis de creatinina, segundo nota assinada pelos médicos Claúdio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, Leandro Echenique, cardiologista, Guilherme Meyer, diretor médico do hospital e Allisson Barcelos Borges, diretor geral.
Bolsonaro foi submetido a exames laboratoriais e de imagem, além de realizar exame de ressonância magnética do crânio, indicada para investigar episódios recorrentes de tontura. Esse exame não identificou alterações agudas e após hidratação com medicação, houve melhora parcial do quadro clínico.
HISTÓRICO DE INTERNAÇÕES EM 2025
Nesse ano, que o ex-presidente foi julgado e agora, condenado, Bolsonaro já teve 4 internações.
- Abril: Para 9ª cirurgia em decorrência de desconfortos abdominais, devido a facada de 2018 em época eleitoral;
- Agosto: Na primeira vez que deixou a prisão domiciliar, para realizar exames médicos nesse mesmo hospital em Brasília, o Hospital DF Star;
- Setembro:
- A primeira vez neste mês, no dia 14, ele realizou um procedimento para remover lesões de pele;
- Ontem, 16 de setembro, para exames laboratoriais e monitoramento de quadro clínico, devido a pressão arterial instável, anemia persistente e alteração na função renal
Além dessas, Bolsonaro já deu entrada no hospital por outros motivos também, como soluço persistente, apontado como quadro inicial que evoluíram para os vômitos e estão sendo investigados agora pela equipe médica.