Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

Genial/Quaest

Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

Na simulação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno, Lula tem 12 pontos de vantagem, 47% contra 35%

Agência Estado

Agência Estado

21/08/2025 - 07h52
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre candidatos da direita em simulações de segundo turno para as eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21. O levantamento testou nove cenários, e em oito deles - comparáveis a rodadas anteriores - o petista avançou sobre seus adversários.

Foram avaliados os governadores Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo. O instituto também incluiu quatro integrantes da família Bolsonaro: o ex-presidente Jair, a ex-primeira-dama Michelle, além dos filhos Eduardo e Flávio, todos filiados ao PL.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 519 municípios entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Entre os nomes da direita, Tarcísio apresenta numericamente o melhor desempenho em um eventual segundo turno contra Lula. Segundo a pesquisa, o governador paulista soma 35% das intenções de voto, contra 43% do presidente - diferença de 8 pontos porcentuais. Na sequência vem Ratinho Jr., com 34% das intenções frente a 44% do presidente, o que amplia a diferença para 10 pontos.

A pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro. Num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro - cenário improvável, já que ele está inelegível -, o petista registra 47% das intenções de voto, contra 35% do ex-presidente. O mesmo porcentual é mantido contra Michelle e Eduardo Bolsonaro: enquanto Lula soma 47%, a ex-primeira-dama aparece com 34% e o deputado federal licenciado, com 32%.

O pior desempenho é o do senador Flávio Bolsonaro, que alcança apenas 32% das intenções de voto, diante de 48% de Lula. Foi também o único cenário em que o presidente não ampliou a vantagem, já que o nome do senador não constava no levantamento anterior.

Nos cenários contra outros governadores, Lula registra 46% contra 32% de Zema e contra 30% de Leite; diante de Caiado, a vantagem é de 47% a 31%.

Em relação à pesquisa anterior, publicada em julho, Lula só não cresceu acima da margem de erro no confronto com Tarcísio. O petista passou de 41% para 43%, enquanto o governador paulista caiu de 37% para 35%. A diferença entre os dois, portanto, aumentou de 4 para 8 pontos porcentuais.

No mesmo período, a maior variação ocorreu no embate entre Lula e Eduardo Leite. O governador gaúcho recuou de 36% para 30%, enquanto Lula subiu de 41% para 46%, ampliando a distância de 5 para 16 pontos.

Já a diferença entre Lula e Ronaldo Caiado passou de 9 para 16 pontos, também em favor do petista.
 

soberania

CNA responde a acusações dos EUA contra o Brasil por práticas desleais no comércio

Na avaliação da entidade, não há "tratamento discriminatório" do Brasil contra os EUA, já que a rede atual de acordos preferenciais do Brasil é limitada

18/08/2025 07h25

Compartilhar
Estados Unidos alegam, entre outros motivos, desmatamentos ilegais que teriam sido fundamentais para o avanço da agricultura brasileira

Estados Unidos alegam, entre outros motivos, desmatamentos ilegais que teriam sido fundamentais para o avanço da agricultura brasileira

Continue Lendo...

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) protocolou na sexta-feira, 15, respostas técnicas à investigação que o governo dos Estados Unidos abriu contra o Brasil, pelo que consideram "práticas desleais de comércio". O documento da CNA foi protocolado junto ao sistema eletrônico do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), informou a confederação em nota.

As respostas se dão no âmbito da investigação comercial aberta pelo USTR contra o Brasil em 15 de julho, com base na seção 301 da Lei de Comércio americana.

Na defesa enviada pela CNA, a entidade alegou conformidade e legalidade das políticas e práticas adotadas pelo País em três temas apontados pelo governo norte-americano: tarifas preferenciais, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal "O Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque somos altamente produtivos e competitivos.

A CNA, que representa mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros, tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso, não só do agro, mas de toda a economia brasileira, em um comércio internacional justo, transparente e baseado em regras claras, afirmou a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, em vídeo.

"Na defesa enviada pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos legais que demonstram a conformidade e legalidade das políticas e práticas do país relativas a esses três eixos", explicou Mori.

No âmbito das tarifas preferenciais, a CNA argumentou ao USTR que o Brasil concede tratamento tarifário preferencial de forma limitada, em conformidade com acordos compatíveis com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e com a Cláusula de Habilitação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Esses acordos com tratamento tarifário preferencial representam apenas 1,9% das importações brasileiras e não discriminam ou prejudicam as exportações americanas. Em comparação, os EUA possuem acordos de livre comércio abrangentes em vigor com 20 países", justifica a CNA.

Na avaliação da entidade, não há "tratamento discriminatório" do Brasil contra os EUA, já que a rede atual de acordos preferenciais do Brasil é limitada e não prejudica as relações comerciais bilaterais com o país.

Entre os argumentos apresentados, a CNA também se manifestou sobre o acesso ao mercado de etanol. A confederação lembrou que houve isenção tarifária para o etanol importado pelo Brasil dos Estados Unidos entre 2010 e 2017.

Posteriormente a esse período, o Brasil adotou a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) de 18%, inferior à aplicada aos países do Mercosul, que permanecem com tarifa de 20%, apontou a entidade. "A política tarifária é transparente, não discriminatória e em conformidade com a OMC.

O programa RenovaBio é aberto a produtores estrangeiros que atendam aos critérios técnicos e ambientais", explicou a entidade. "Alegações de favorecimento à Índia e México não se sustentam diante dos volumes exportados", acrescentou a CNA.

Quanto ao desmatamento ilegal citado pelo USTR, a CNA respondeu ao governo norte-americano que o Brasil possui legislação ambiental "robusta e avançada", citando o Código Florestal Brasileiro, e sistemas de monitoramento.

"O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCD) e políticas semelhantes resultaram em reduções no desmatamento", alegou a CNA. A confederação mencionou ainda o Cadastro Ambiental Rural (CAR) que, justifica a entidade, garante rastreabilidade e conformidade da produção agropecuária.

"O controle da exploração de madeira é feito via Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e via Documento de Origem Florestal (DOF+), com rastreabilidade obrigatória e certificações reconhecidas", complementou a CNA.

Além de submeter a manifestação ao USTR, a CNA pretende participar presencialmente da audiência pública sobre a investigação a ser realizada em setembro. A CNA destaca ainda que os Estados Unidos são o terceiro principal destino das exportações agropecuárias do Brasil e um parceiro estratégico para o setor.

 

BOLSONARO

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite

16/08/2025 23h00

Compartilhar
Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares

Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Divulgação

Continue Lendo...

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez, neste sábado (16), em Brasília, novos exames clínicos – os primeiros desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, os testes laboratoriais e de imagem realizados para investigar recentes episódios de febre, tosse e refluxo constataram resquícios de inflamações no sistema digestivo (esôfago e da mucosa que reveste o estômago) e nos pulmões.

“Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes, possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração”, afirmam os quatro profissionais que assinam o boletim divulgado esta tarde.

“Já a endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém, com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo”, acrescenta a equipe médica, prescrevendo que Bolsonaro deve seguir tratando o quadro de refluxo, controlando a hipertensão arterial e observando as medidas preventivas de broncoaspiração.

Prisão domiciliar

Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou sua casa, em um condomínio fechado do Lago Sul, em Brasília, desde que começou a cumprir a prisão domiciliar no dia 4.

Ao atender o pedido da defesa de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que o ex-presidente deve retornar para seu condomínio em, no máximo, oito horas, e apresentar, em até 48 horas, um atestado de comparecimento especificando os procedimentos realizados.

Bolsonaro chegou ao hospital às 9 horas e foi liberado às 13h58, tendo se submetido a diferentes exames. Desde 2018, quando foi alvo de um atentado, Bolsonaro necessita de acompanhamento médico periódico devido às consequências das cirurgias a que se submeteu em virtude da facada que recebeu na região do abdômen e que provocou graves lesões nos intestinos delgado e grosso.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 19 horas

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 1 dia

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?