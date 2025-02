Lula defende fortalecimento da indústria naval brasileira

Brasil

Atualmente, 34 companhias oferecem voos para 52 destinos nacionais e outros 54 internacionais. São quase 800 pousos e decolagens por dia em média, um movimento a cada 90 segundos

Ainda faltava meia hora para o ônibus sair e levar o grupo para a cabeceira da pista, mas o instrutor de voo Felipe Oliveira Gonçalves, 21, não aguentou esperar e ainda, de dentro do terminal, tirou o equipamento fotográfico da bolsa e, atrás do vidro, começou a registrar um Airbus parado do lado de fora. Neste sábado (22), ele foi um dos 60 apaixonados por aviação, integrantes de um spotter day comemorativo dos 40 anos do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O evento, que reúne plane spotters –observadores de avião, na tradução literal, no caso, fotógrafos– ocorre anualmente, mas o de agora teve um gostinho especial pela data comemorativa. As vagas são obtidas a partir de uma concorrida inscrição prévia –a Folha foi convidada para acompanhar a edição de 2025.

"Participei do [spotter day] de 2023 e dei sorte, pois eles evitam repetir as mesmas pessoas no ano seguinte, para que mais gente tenha oportunidade", afirma Felipe, que diz ter pegado gosto por aviões quando subiu em um deles pela primeira vez aos 4 anos, para fazer uma viagem a Goiânia.

O grupo deste sábado reuniu fotógrafos amadores a profissionais. Muitos tinham pendurado no pescoço rádios comunicadores que captavam as conversas entre a torre de controle e pilotos para saber o momento certo de se posicionar –ou usavam aplicativos que monitoram voos.

Ao todo foram cerca de seis horas em um local reservado na beira da cabeceira 10 L do aeroporto. A proximidade era tanta que, do avião, a tripulação que esperava ordem para alinhar na pista e partir para a decolagem, acenava para a fila de aficionados quase ao lado da aeronave.

O paulistano da Lapa, na zona oeste, Heitor Giamono Júnior, 67, usou uma espécie de guarda-chuva com encaixe para a cabeça para tentar se proteger do sol escaldante. Ele faz parte de um grupo, brazilianspotters, que tinha vários representantes no encontro deste fim de semana.

"Comecei a fotografar aviões há 18 anos pelo desafio", afirma ele, que desde 1991 fotografa todos os Grandes Prêmios de Fórmula 1.

O engenheiro civil Jonathan Araújo, 32, pegou gosto pela aviação e por "congelar" as imagens de aviões nos oito anos que serviu na Aeronáutica. Ele viajou de Brasília a Guarulhos apenas pela oportunidade de registrar aeronaves que não costumam pousar no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal.

"Esse aqui dificilmente passaria lá", afirmou à reportagem, enquanto observava a decolagem de um jato da empresa canadense Air Canada.

O encontro reuniu fanáticos por aviões de vários estados. A vendedora Emanuelle Daniel, 34, fez uma espécie de bate e volta de Maringá, no interior do Paraná, para fotografar pela primeira vez de dentro do aeroporto. "Já vim outras vezes para um evento em um hotel próximo, de onde dá para registrar a pista", conta.

Durante o sábado houve um desfile de bandeiras de várias nações em meio aos Airbus e Boeings das empresas brasileiras. Pousaram e decolaram em Guarulhos, aviões de companhias dos EUA, africanas, europeias e canadense.

Mas o momento mais aguardado foi no último pouso antes de o evento acabar, de um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, da Emirates, dos Emirados Árabes Unidos.

"É um espetáculo", definiu uma fotógrafa, que praticamente se acotovelava com o colega ao lado para registrar a fumaça do toque das 22 rodas da gigantesca aeronave no solo.

CUMBICA SOB RECORDES

O aeroporto de Cumbica, como é chamado, completou 40 anos no último dia 20 de janeiro em meio a marcas históricas. No ano passado, por exemplo, o maior terminal aeroportuário do país recebeu 43,6 milhões de passageiros, o maior número dessas 40 décadas.

Atualmente, 34 companhias oferecem voos para 52 destinos nacionais e outros 54 internacionais. São quase 800 pousos e decolagens por dia –em média, um movimento a cada 90 segundos.

POR: FOLHAPRESS