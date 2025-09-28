Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

Violência em escolas

Em 2023, Mato Grosso do Sul também teve atentado à escola municipal da Capital

Na manhã desta quinta-feira, dois alunos morreram e três ficaram feridos em uma escola estadual de Sobral, interior do Ceará. Os assassinos passavam pela calçada na rua e atiraram através das grades que circundam toda a escola.

O crime ocorreu no intervalo, horário em que todos os alunos estavam pelos corredores e pátio. As duas mortes, foram de vítimas com 16 e 17 anos, que estavam no estacionamento e morreram no local.

Já os outros três alunos feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Santa Casa da cidade cearense.

Segundo investigações, foram encontradas uma balança de precisão e drogas com um dos alunos baleados. A informação é que ele estaria vendendo entorpecentes dentro da escola.

Ainda de acordo com as informações divulgadas, as balas tinham destino e a motivação do atentado não foi extremismo, mas sim disputa ao tráfico de drogas.

Atentados em escolas

Apesar do ataque na Escola Estadual Luis Felipe, no Ceará, ter motivação diferente de extremismo, relembra a violência e atentados ocorridos em outros estados, como em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, Suzano, em São Paulo no ano de 2019 e Blumenau, em Santa Catarina no ano passado.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve um caso de atentado em 2023. Um ex-aluno da escola Municipal Bernardo Franco Baís, com menos de 18 anos, foi até sua antiga escola armado com 4 facas e uma marreta.

Especulações das autoridades que apuraram o caso na época é que ele planejava um ataque em massa. Além dessa, foi apontado motivação de ataque à ex-professora, devido a ter sido transferido anteriormente por indisciplina – essa tese foi corrigida depois e informada que ele deixou a escola naturalmente.

O atentado não se concretizou, mas o ex-estudante deixou a mãe de um outro aluno ferida após atingi-la com uma facada ainda na porta do colégio, quando ele tentava entrar na escola, para dar continuidade ao plano.

Capitais mais violentas do país

De acordo com o Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Fortaleza, capital do estado em que aconteceu esse último atentado, está em 6º lugar. Atrás de Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Macapá (AP) e Salvador (BA).

Mato Grosso do Sul aparece em 12º lugar, com 18,9% de taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, isto é 3,84% a menos que a primeira colocada no ranking (22,7%).

Com informações do Estadão