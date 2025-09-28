Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

brasília

Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

Presidente, de boné e trajando uma camiseta vermelha, chegou a dar uma 'corridinha'

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

28/09/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a caminhada na Esplanada dos Ministérios, em evento que celebra os 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Na largada, o presidente, de boné e trajando uma camiseta vermelha, chegou a dar uma 'corridinha', sendo aclamado pelos presentes.

Na largada, além de Lula, estavam a primeira-dama, Janja da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha e dos Transportes, Renan Filho, dentre outros.

A prova reúne cerca de 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade, que disputam em categorias como masculino, feminino e paratletas. A largada ocorreu em frente ao edifício-sede do MEC, na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 3 km, que é a caminhada e 5 km e 10 km, que são as corridas.

Violência em escolas

Atentado em escola pública do Ceará deixa dois mortos e três feridos

Em 2023, Mato Grosso do Sul também teve atentado à escola municipal da Capital

25/09/2025 17h25

Compartilhar
Atentado deixa duas mortes e três feridos no Ceará

Atentado deixa duas mortes e três feridos no Ceará Foto: Reprodução / Agência Brasil

Continue Lendo...

Na manhã desta quinta-feira, dois alunos morreram e três ficaram feridos em uma escola estadual de Sobral, interior do Ceará. Os assassinos passavam pela calçada na rua e atiraram através das grades que circundam toda a escola.

O crime ocorreu no intervalo, horário em que todos os alunos estavam pelos corredores e pátio. As duas mortes, foram de vítimas com 16 e 17 anos, que estavam no estacionamento e morreram no local.

Já os outros três alunos feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Santa Casa da cidade cearense.

Segundo investigações, foram encontradas uma balança de precisão e drogas com um dos alunos baleados. A informação é que ele estaria vendendo entorpecentes dentro da escola. 

Ainda de acordo com as informações divulgadas, as balas tinham destino e a motivação do atentado não foi extremismo, mas sim disputa ao tráfico de drogas.

Atentados em escolas

Apesar do ataque na Escola Estadual Luis Felipe, no Ceará, ter motivação diferente de extremismo, relembra a violência e atentados ocorridos em outros estados, como em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, Suzano, em São Paulo no ano de 2019 e Blumenau, em Santa Catarina no ano passado.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve um caso de atentado em 2023. Um ex-aluno da escola Municipal Bernardo Franco Baís, com menos de 18 anos, foi até sua antiga escola armado com 4 facas e uma marreta.

Especulações das autoridades que apuraram o caso na época é que ele planejava um ataque em massa. Além dessa, foi apontado motivação de ataque à ex-professora, devido a ter sido transferido anteriormente por indisciplina – essa tese foi corrigida depois e informada que ele deixou a escola naturalmente.

O atentado não se concretizou, mas o ex-estudante deixou a mãe de um outro aluno ferida após atingi-la com uma facada ainda na porta do colégio, quando ele tentava entrar na escola, para dar continuidade ao plano.

Capitais mais violentas do país

De acordo com o Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Fortaleza, capital do estado em que aconteceu esse último atentado, está em 6º lugar. Atrás de Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Macapá (AP) e Salvador (BA).

Mato Grosso do Sul aparece em 12º lugar, com 18,9% de taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, isto é 3,84% a menos que a primeira colocada no ranking (22,7%).

Com informações do Estadão

MEIO AMBIENTE

Ibama aprova avaliação realizada pela Petrobras na Foz do Amazonas

Esta é a etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas do Amapá

25/09/2025 07h44

Compartilhar
Previsão é de que no primeiro semestre de 2026 apareçam primeiros resultados da exploração no local

Previsão é de que no primeiro semestre de 2026 apareçam primeiros resultados da exploração no local

Continue Lendo...

A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira, 24, a aprovação do Ibama para a Avaliação Pré-Operacional (APO) realizada pela companhia em agosto. Esta é a etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

No documento, o Ibama afirma que "levando em consideração as observações registradas pela equipe de avaliadores, a robustez da estrutura apresentada, bem como o caráter inédito da atividade executada - marcada por desafios logísticos relevantes, pela dimensão da estrutura acionada e pela amplitude das vertentes de análise - considera-se a Avaliação Pré-Operacional do Bloco FZA-59 aprovada", informou a estatal.

Segundo a Petrobras, na decisão o Ibama também solicita que sejam incorporados ajustes ao plano de proteção à fauna apresentado pela companhia, "de modo a contribuir para o processo de melhoria contínua da estrutura de resposta, garantindo sua adequação e alinhamento aos requisitos da região"

A Petrobras afirmou que irá revisar o plano conforme as observações apontadas no parecer e reapresentará o documento ao Ibama até a próxima sexta-feira, 26.

Previsão é de que no primeiro semestre de 2026 apareçam primeiros resultados da exploração no localLocal para relização dos estudos

"Com a aprovação da APO e o cumprimento dos demais requisitos do processo de licenciamento, a Petrobras espera receber em breve a licença ambiental para perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-59, por meio do qual a companhia irá buscar informações geológicas e investigar a existência de petróleo", disse a companhia.

Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse após participação no Liquid Gas Week, no Rio de Janeiro, que as sondas para a exploração na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, estavam sendo preparadas e que "pelos estudos geológicos, teremos grandes notícias com relação a descobertas".

Ele estimou para o primeiro semestre de 2026 os primeiros resultados da exploração no local.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 2 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 1 dia

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3498, sábado (27/09)
Economia

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3498, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois