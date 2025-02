Lula participa de assinatura de contrato da Transpetro de R$ 1,6 bi com estaleiros do RS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em mais uma viagem para impulsionar a indústria naval em menos de duas semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 24, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, da cerimônia de assinatura do contrato da Transpetro com o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren, para a aquisição de quatro navios da classe Handy.

As embarcações tem valor de US$ 69,5 milhões cada - ou R$ 1,6 bilhão no total, na cotação do fechamento de sexta-feira, 21 -, e serão utilizadas para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira, informou a Petrobras.

O evento será realizado no Estaleiro Rio Grande, e, além de Lula, contará com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da presidente da Petrobras, Magda Chambriard; do presidente da Transpetro, Sergio Bacci; entre outras autoridades.

Esse é o primeiro contrato que será assinado pela Transpetro no âmbito do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras. A companhia lançou, na semana passada, em cerimônia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a licitação para aquisição de oito navios gaseiros, dentro do mesmo Programa.

"Para nós, é fundamental ampliar a frota própria de navios e reduzir nossos custos com afretamentos, porque nossa produção e nossa capacidade de refino vão aumentar nos próximos anos. No âmbito do programa de renovação e ampliação da frota, estamos contratando 44 embarcações, que serão fundamentais para apoiar nossas operações", disse em nota a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltando que todas as embarcações já estão contratadas ou em processo de licitação.

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, ressaltou que essa é apenas a primeira contratação prevista pela companhia e que ainda será lançada licitação para mais embarcações. "A aquisição dos navios da classe Handy é apenas o começo da renovação e ampliação da nossa frota.

Na semana passada, em Angra dos Reis, lançamos a licitação de mais oito gaseiros. E pretendemos lançar futuramente licitações para contratar pelo menos mais 13 embarcações até 2026, ampliando a capacidade logística da Transpetro em até 25%", afirmou Bacci.

Segundo a Petrobras, os navios tipo Handy contemplam soluções que garantem maior eficiência energética e menor emissão de gases que provocam o efeito estufa. Além disso, as embarcações poderão ser abastecidas com bunker ou biocombustíveis.

Com isso, espera-se reduzir em 30% as emissões em relação aos atuais navios da frota, atendendo às determinações da Organização Marítima Internacional (IMO). Os navios serão aptos a transportar produtos claros derivados de petróleo, como Diesel Marítimo, Diesel S10, Diesel S500 e gasolina de aviação (GAV).

Já a licitação de gaseiros, anunciada na semana passada, triplicará a capacidade da estatal para transportar Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e derivados, e passará a carregar amônia.

A ampliação da frota de gaseiros, de seis para 14 navios, considera o aumento de produção de gás natural no País e visa atender à demanda da Petrobras na costa brasileira e na navegação fluvial, como já ocorre na região Norte e na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.

