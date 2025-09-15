Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

DEFESA NUCLEAR

Marcos Pollon questiona fala de ministro sobre armamento nuclear no Brasil

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, teve fala sobre desenvolvimento bélico com energia nuclear no país com afirmação de defesa do Brasil soberano

Noysle Carvalho

15/09/2025 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado federal, Marcos Pollon, (PL), protocolou um requerimento cobrando informações sobre declarações públicas feitas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a respeito de um suposto planejamento do Brasil para o desenvolvimento de energia nuclear no setor da defesa do país.

A fala do ministro Alexandre Silveira que gerou essa ação do deputado foi dada recentemente em entrevista, após a cerimônia de posse dos diretores da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Gás Natural e Biocombustíveis e Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN).

Na declaração, Silveira diz que o Brasil é rico em recursos naturais, como minerais críticos e água doce, além de contar com um clima tropical, o que atraem interesses internacionais. Devido a isso, afirmou que a posição da constituição, que proíbe a utilização de energia nuclear para fins bélicos, precisa ser estudada e revista a longo prazo.

“Infelizmente vivemos ataques muito fortes à nossa soberania. No longo prazo, tenho absolutamente certeza que os homens públicos do país vão ter que rever a posição para que mantenhamos um país soberano. Com tantas riquezas, temos que nos planejar para utilizar essa fonte para fins de defesa nacional”, disse o ministro, .

O deputado Marcos Pollon, que já propôs a criação do programa "Minha Primeira Arma", e mantém-se favorável ao armamento, exigiu explicações sobre a possível criação de armamento nuclear dentro do território nacional.

Ele ainda afirma que o ministro extrapolou a competência institucional do Ministério de Minas e Energia ao fazer tal declaração, comprometendo a credibilidade internacional do Brasil em matéria nuclear.

Armamento nuclear no Brasil

De acordo com a Constituição Federal, determinada no inciso XXIII, do 21º artigo, de 1988 e especificada na alínea “a”, “toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional”.

Devido a ela, o deputado preocupa-se com a declaração do ministro, pensando na política energética nacional, a soberania e a segurança estratégica. Segundo ele, há margem para interpretação de possível alinhamento do país com países que utilizam da energia nuclear para fins bélicos e de coerção estratégica.

Retratação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após a declaração e toda repercussão, reafirmou em nota que “o uso da energia nuclear no Brasil só pode ser utilizada para fins pacíficos, como determina a Constituição Federal".

O deputado Marcos Pollon, apresentou o protocolo em 9 de setembro, 4 dias após a nota de esclarecimento.

soberania

Itamaraty reage à ameaça de secretário dos EUA após condenação de Bolsonaro

"Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem", afirmou o Itamaraty

12/09/2025 07h29

Compartilhar
Itamaraty reagiu à afirmação de Marco Rúbio de que

Itamaraty reagiu à afirmação de Marco Rúbio de que "os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas"

Continue Lendo...

O Itamaraty reagiu nesta quinta-feira, 11, à ameaça do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de responder na forma adequada à condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ameaças como a feita hoje (quinta-feira) pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", respondeu no X o Ministério das Relações Exteriores. "Continuaremos a defender a soberania do País de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem."

Pouco antes, Rubio voltara a sinalizar a aplicação de mais punições ao Brasil com fundamento em questões políticas: "Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas"

O secretário trumpista voltou a criticar o relator no STF, ministro Alexandre de Moraes, contra quem já incidiu a Lei Magnitsky, e disse que a condenação é "injusta". O governo brasileiro avalia que a administração Trump vai anunciar novas sanções direcionadas ao País.

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou o representante do governo Trump.

O conteúdo também foi replicado ao público brasileiro, pelo perfil da embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

A chancelaria brasileira também rebateu a acusação de perseguição política e julgamento injusto por parte de Marco Rubio.

"O Poder Judiciário brasileiro julgou, com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo", afirmou o MRE.
 

roubalheira

PF prende 'Careca do INSS' em nova fase de operação contra fraudes

Operação Cambota cumpre 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Andre Mendonça do STF

12/09/2025 07h25

Compartilhar
O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes já havia sido alvo da operação da PF em abril deste ano

O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes já havia sido alvo da operação da PF em abril deste ano

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 12, nova fase da Operação Sem Desconto, contra fraudes e desvios no INSS. A Operação Cambota cumpre 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Andre Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos presos é o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores da fraude. Maurício Camisotti, suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema, também foi preso. O escritório Nelson Willians foi alvo de buscas.

A reportagem ainda não localizou as defesas.

O "Careca do INSS" foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

"Careca" teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. Ele é descrito no inquérito da PF como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".

Maurício Camisotti é suspeito de ser sócio oculto da Asssociação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), entidade apontada como a terceira maior beneficiária da fraude no INSS. Camisotti é acusado de operar lavagem de dinheiro.

O escritório Nelson Willians, que, segundo o inquérito, recebeu dinheiro de envolvidos no esquema, foi alvo de busca e apreensão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital
COLISÃO

/ 21 horas

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital

2

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio

3

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 2 dias

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

4

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 20 horas

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

5

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação
Política

/ 19 horas

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?