Brasil

RÉU DA TRAMA GOLPISTA

Mauro Cid não recorre de condenação e pede reconhecimento de pena já cumprida

Único dos réus do núcleo crucial da trama golpista a não apresentar recurso, pedido feito pela defesa de Cid ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/10/2025 - 12h15
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o único dos réus do núcleo crucial da trama golpista que não apresentou recursos contra a condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 27.

Na última sexta-feira, 24, após a publicação do acórdão do julgamento, a defesa de Cid pediu ao Supremo a extinção da punibilidade do militar, quando o Estado perde o direito de punir um cidadão por um crime.

Segundo o advogado Cezar Bitencourt, Cid já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada.

"Proferida sentença, já cumprida a pena nela imposta, resta claro que não subsiste qualquer fundamento razoável para a manutenção de cautelares preventivas, autorizando ao juízo, evidentemente, uma flexibilização dessas medidas antes impostas, pelo menos, quanto ao direito pleno de locomoção", disse a defesa ao Supremo. Cid está sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica, com o passaporte retido e impedido de sair do País.

A defesa aguarda o reconhecimento de que a pena já foi integralmente cumprida. O pedido ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, a punição mais leve entre os oito integrantes do núcleo central da tentativa de golpe. Em setembro, logo após o julgamento, a defesa solicitou a retirada da tornozeleira e o reconhecimento de cumprimento da pena. Moraes negou, mas indicou que poderia reavaliar após o encerramento do processo.

A Primeira Turma da Corte vai avaliar os embargos de declaração apresentados pelos demais réus. Se negados, ainda há uma nova possibilidade de recurso e só depois, se todos os embargos forem rejeitados, é que a condenação transita em julgado.

O presidente do colegiado, ministro Flávio Dino, agendou o início do julgamento dos recursos para o dia 7 de novembro. A sessão se estenderá até o dia 14 no plenário virtual.

SOBERANIA

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil

"Estou convencido de que, em poucos dias, teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida siga boa e alegre", afirmou Lula

27/10/2025 07h36

"Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil", afirmou Lula durante entrevista após encontro com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (27) que está otimista em relação à suspensão das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos e que, em poucos dias, os países deverão chegar a um acordo.

“Tive ontem na reunião [com o presidente Donald Trump] uma boa impressão de que logo, logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil”, afirmou Lula, em coletiva de imprensa em Kuala Lumpur, na Malásia, às 11h de segunda-feira (27), no horário local (à meia noite no Brasil).

“Estou convencido de que, em poucos dias, teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida siga boa e alegre do jeito que dizia o Gonzaguinha na sua música”, acrescentou.

No encontro, Lula disse que reforçou o argumento de que os Estados Unidos registram superávit no comércio com o Brasil, não havendo necessidade de taxação dos produtos brasileiros. Lula afirmou ter entregado um documento com os temas que pretende abordar nas negociações.

“Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho do meu lado a verdade mais verdadeira e absoluta do mundo, os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo, que os Estados Unidos só iam taxar os países com quem eles tinham déficit comercial”, disse.

Perguntado por jornalistas se Trump fez alguma promessa ao Brasil, Lula brincou dizendo que não é santo para receber promessas. 

"Para mim, o que ele tem que fazer é compromisso. E o compromisso que ele fez é que ele pretende fazer um acordo de muito boa qualidade com o Brasil." 

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que também participou da coletiva, nas próximas semanas, ocorrerão reuniões das equipes dos dois países para a construção de um acordo.

“Concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes. Nas próximas semanas, acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadores para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas”, afirmou.

O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa, disse que as discussões com os Estados Unidos estão "avançando espetacularmente bem".

"O Brasil  solicita que haja reversão da decisão política tomada [relativa à taxação]. Os aspectos políticos que poderiam existir já não estão mais, não está mais na mesa aquilo que nunca poderia ter estado mesmo. Graças a essa posição, nós hoje fazemos uma discussão de um acordo comercial e não com outras naturezas que não sejam comerciais", destacou Rosa. 

Venezuela e COP

Na reunião com Trump, o presidente também se colocou à disposição para ajudar nas negociações com a Venezuela.

“Isso ficou muito claro, se precisar que o Brasil ajude, estamos à disposição, estamos à disposição para negociar”, disse.

“O Brasil não tem interesse que haja uma guerra na América do Sul. A nossa guerra é contra a pobreza e a fome. Se a gente não conseguir resolver o problema da fome e da miséria, como a gente vai fazer guerra? Para matar os famintos? Não dá para achar que tudo é resolvido à base da bala, que não é”, complementou.

Lula disse ainda que reforçou o convite para que Trump participe da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém. O presidente norte-americano anunciou a saída do país do Acordo de Paris, no qual os países se comprometem a reduzir as emissões de gases poluentes entre outras medidas para reduzir o aquecimento global.

“Convidei ele para ir a COP outra vez, disse para ele: ‘É importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vai lá para você poder dizer o que você pensa'. Não pode a gente fingir que não tem uma situação climática”, disse.

Outros mercados

Na coletiva, a equipe brasileira também ressaltou a importância das visitas à Indonésia e à Malásia, países com os quais o Brasil pretende expandir as relações.

“O Sudeste Asiático é o epicentro do crescimento global, zona dinâmica e polo de inovação tecnológica que está no centro das prioridades da política externa brasileira de diversificação de parcerias e atração de investimentos”, afirmou o ministro Mauro Vieira.

O presidente Lula também disse aos jornalistas que a Malásia terá apoio do Brasil para se tornar membro pleno do Brics. Atualmente, o país é um dos parceiros do grupo.

Lula completa 80 anos neste dia 27 de outubro. Ele começou a coletiva dizendo que está no melhor momento da minha vida. "Eu nunca me senti tão vivo e com tanta vontade de viver.”

neste domingo

Conversa de Lula com Trump não tem 'assuntos proibidos', diz Alckmin

Além das tarifas comerciais, a reunião deve abranger temas como terras raras, centros de dados (datacenters) e outras áreas de cooperação econômica entre os dois países

25/10/2025 21h30

Alckmin diz que a expectativa é positiva, destacando que se trata de uma reunião entre dois líderes dispostos a defender os interesses de seus países

Alckmin diz que a expectativa é positiva, destacando que se trata de uma reunião entre dois líderes dispostos a defender os interesses de seus países

O presidente brasileiro em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado, 25, que o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrerá sem "assuntos proibidos" na pauta. Alckmin disse que, além das tarifas comerciais, a reunião deve abranger temas como terras raras, centros de dados (datacenters) e outras áreas de cooperação econômica entre os dois países.

Alckmin avaliou que a expectativa para o encontro entre Lula e Trump é positiva, destacando que se trata de uma reunião entre dois líderes dispostos a defender os interesses de seus países e a aprofundar a relação entre Brasil e Estados Unidos, que, segundo ele, ainda tem amplo espaço para avançar.

Eles devem se reunir presencialmente neste domingo, 26, na Malásia, onde participam de encontros com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Será o primeiro encontro oficial entre Lula e Trump desde o início da crise diplomática gerada pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Alckmin afirmou que o presidente Lula deixou claro não haver temas proibidos na conversa. Segundo ele, a pauta inclui, sim, questões tarifárias e lembrou que o Brasil mantém tarifas muito baixas em relação aos Estados Unidos - com oito dos dez principais produtos exportados pelo país tendo tarifa zero e uma média de 2,7%. O presidente em exercício acrescentou que também há assuntos não tarifários que podem ser discutidos.

"Tem também outros temas, como data centers. Já foi feita a Medida Provisória (MP) do Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center), um estímulo forte pra atrair esses centros. Tem estado americano que proíbe datacenter porque não tem energia. O Brasil, ao contrário, tem energia abundante e renovável", disse Alckmin. "Você tem terras raras. Há uma pauta extensa de possibilidades, de parceria, de ganhos mútuos."

O presidente em exercício salientou que Brasil e EUA mantêm uma parceria de mais de dois séculos, com cerca de 4 mil empresas americanas atuando no País e um alto potencial de complementaridade econômica. Ressaltou que, embora China e União Europeia sejam hoje os principais compradores dos produtos brasileiros, os Estados Unidos importam bens de maior valor agregado, o que torna a relação comercial estratégica.

Alckmin citou ainda avanços recentes nas negociações comerciais, como a redução a zero da tarifa sobre a celulose - responsável por 4% das exportações brasileiras aos EUA, cerca de US$ 1,7 bilhão - e a queda de 50% para 10% na alíquota de madeira serrada e macia, além da redução de tarifas sobre móveis e armários. Segundo ele, ainda há espaço para expandir a cooperação bilateral.

Democracia

Alckmin conversou com jornalistas antes de ato ecumênico em lembrança dos 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em São Paulo. "A morte do Vladimir Herzog foi o resultado do extremismo do Estado, que ao invés de proteger os cidadãos, os perseguia e matava", continuou "Por isso, fortalecer a democracia, a justiça e a liberdade é essencial."

O presidente afirmou considerar que a tentativa de golpe articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) há dois anos serviu para "fortalecer a democracia" brasileira, observando que, se já houve quem tentasse um golpe após perder a eleição, seria ainda mais grave se tivessem vencido. Questionado sobre a revisão da Lei da Anistia, afirmou que o País já avançou de forma significativa nessa discussão.


 

