Brasil

SUCESSÃO

Milei compartilha post de Flávio e bolsonaristas tentam manter pré-candidatura

No post replicado pelo presidente argentino, Flávio está lendo carta escrita delo pai antes de ele ser submetido a cirurgia em Brasília

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

26/12/2025 - 07h37
Continue lendo...

olsonaristas tentam manter em pé a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar uma carta dizendo que Flávio é seu candidato ao Palácio do Planalto no dia em que passou por mais uma cirurgia em Brasília.

Antes do procedimento cirúrgico, Flávio foi ao Hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, e leu uma carta escrita pelo ex-presidente.

A carta repercutiu entre aliados próximos de Bolsonaro e foi citada por políticos nas redes sociais, mas o apoio ficou restrito a um grupo de bolsonaristas, e não ecoou em outros setores da direita e do Centrão.

O presidente da Argentina, Javier Milei, repostou a publicação de Flávio lendo a carta no X, mobilizando o grupo de entusiastas

"Recebi com muita emoção a carta do meu pai, que carrega fé, confiança e responsabilidade. O desafio é grande, mas com sua bênção e a proteção de Deus, seguiremos no caminho certo pelo Brasil", diz a publicação do senador repostada por Javier Milei

Em outro post, republicando o jornalista e influenciador de direita Eduardo Menoni, Flávio escreveu em espanhol: "Vamos libertar o Brasil e toda a América do Sul. Socialismo nunca mais! Basta!."

Bolsonaro escreveu a carta antes de entrar no centro cirúrgico. "Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil", afirmou ele no documento, em uma declaração que remete a passagens bíblicas em que o patriarca Abraão leva seu filho Isaac para ser sacrificado no monte e que o próprio Deus envia seu filho Jesus para morrer por amor à humanidade.

O deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), outro filho do ex-presidente, comemorou a repostagem do presidente argentino. "Vamossssss!!!! Gracias, Milei", escreveu Eduardo, com bandeiras do Brasil e da Argentina.

"Flávio recebe não um cargo, mas uma missão: carregar a voz de milhões, sustentar valores, honrar uma história escrita sob perseguição e coragem", afirmou o deputado Mario Frias (PL-SP).

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), também expressou seu apoio a Flávio, apesar do racha na direita sobre à sucessão do Palácio do Planalto em 2026.

"Conte comigo Pr Bolsonaro !!! Vamos lutar juntos para resgatar e reconstruir o Brasil com Flávio Presidente", escreveu o parlamentar na rede social X.

Bolsonaro passou por uma cirurgia de quatro horas para tratar uma hérnia inguinal bilateral, decorrência da facada que ele sofreu na campanha de 2018. O hospital divulgou um boletim médico reforçando que o procedimento ocorreu sem intercorrências

Cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro deve ficar internado por cinco a sete dias e poderá passar por um novo procedimento para tratar os soluços na próxima semana.
 

SUSPEITAS

Em nova nota, Moraes detalha conversas com Galípolo, mas nega pressão pelo Master

O ministro do STF nega que tenha conversado por telefone com o presidente do Banco Central e admite dois encontros em seu gabinete

24/12/2025 07h34

Gabriel Galípogo e Alexandre de Moraes tiveram pelo menos dois encontros nos últimos meses, mas negam que o banco Master tenha sido abordado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou uma nova nota na noite desta terça-feira, 23, sobre a denúncia de que teria se encontrado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da venda do Banco Master ao BRB.

Em um novo comunicado à imprensa, o terceiro desde a revelação do caso pelo jornal O Globo, Moraes forneceu mais detalhes sobre as conversas com o presidente da autarquia, citando, pela primeira vez, as datas de dois encontros, e voltou a negar que tenha tratado sobre a venda do Master para o BRB.

Além disso, negou ter conversado com Galípolo por telefone. "Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente a aquisição do BRB pelo Banco Master (sic)."

Nos comunicados anteriores, o gabinete do ministro afirmou que os encontros entre Moraes e Galípolo trataram "exclusivamente" dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, da qual o magistrado e sua esposa, Viviane Barci, foram alvos.

No novo comunicado, o ministro detalhou, pela primeira vez, a quantidade e as datas dos encontros com Galípolo. As notas anteriores referiam-se, de forma genérica, a "reuniões" com o presidente do BC.

Segundo a nova nota, a primeira reunião ocorreu no dia 14 de agosto, após a aplicação da Magnitsky contra Moraes, e a segunda conversa, em 30 de setembro, após sua esposa, Viviane, ser sancionada. Ambos os encontros ocorreram no gabinete do ministro

Moraes também afirmou, na nota que o escritório de advocacia de sua esposa "jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central".

'Estadão' revela ligações de Moraes a Galípolo

O terceiro comunicado de Moraes foi divulgado minutos após o Estadão revelar que o ministro ligou seis vezes para Galípolo em um só dia para tratar da venda do Master ao BRB. Na nova nota, o ministro afirma que "inexistiu qualquer ligação telefônica" com o presidente da autarquia.

Na segunda-feira, 22, o jornal O Globo revelou a ocorrência de ao menos quatro encontros entre o magistrado e o presidente do BC, sendo um deles presencial.

O Estadão confirmou a existência de ao menos cinco conversas, sendo uma presencial.

Leia a íntegra da terceira nota de Moraes sobre o caso Master

"O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou, em seu gabinete, duas reuniões com o Presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14/08, após a primeira aplicação da lei, em 30/08; e a segunda no dia 30/09, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa, no dia 22/09. Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece, ainda, que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos, para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central."
 

herniorrafia

Médico diz que cirurgia de Bolsonaro no Natal deve durar de 3 a 4 horas

O ex-presidente deve deixar a Polícia Federal pela manhã nesta quarta. O procedimento deve ser feito na manhã seguinte

24/12/2025 07h23

Esta será a primeira vez que Bolsonaro deixará a prisão desde que foi levado à Polícia Federal, em Brasília, no dia 22 de novembro

 A cirurgia à qual o ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido na quinta-feira, 25, no Natal, é "padronizada, com menor risco de complicações", afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o cirurgião-geral Claudio Birolini, que acompanha o ex-presidente.

Segundo Birolini, o procedimento, uma herniorrafia inguinal, deve durar de três a quatro horas.

O médico ponderou que "toda cirurgia é complexa", mas disse que essa deve ser muito mais simples em comparação à operação realizada em abril, que demandou cerca de 12 horas. "É muito mais simples por se tratar de um procedimento padronizado e realizado de forma eletiva. A outra foi uma cirurgia não regrada, em uma situação de emergência no que chamamos de um 'abdome hostil'", disse.

Na terça-feira, 23, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a internação de Bolsonaro no Hospital DF Star, em Brasília, para a realização do procedimento

O ex-presidente deve deixar a Polícia Federal pela manhã nesta quarta. O procedimento deve ser feito na manhã seguinte.

Segundo pessoas ligadas ao ex-presidente, o preparo pré-operatório deve ocorrer ainda nesta quarta.

Ainda não há definição sobre o horário do bloqueio anestésico do nervo frênico.

O que é hérnia inguinal bilateral e como é a cirurgia

A hérnia acontece quando há uma frouxidão ou abertura na parede abdominal/pélvica que permite o extravasamento de alças do intestino ou de outros tecidos por meio dessa abertura. O quadro leva à formação de um caroço e pode trazer dor e desconforto, em especial durante esforço físico.

Quando esse extravasamento ocorre na região da virilha, a hérnia é chamada de inguinal. Ela é considerada bilateral quando atinge a virilha direita e a esquerda simultaneamente.

A cirurgia, como apontou anteriormente ao Estadão o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consiste em empurrar o conteúdo da barriga para dentro e colocar uma tela de polipropileno (um tipo de plástico) na área afetada. Essa tela faz a contenção da parede abdominal, fechando esse "buraco".

Paulo Barros explicou ao Estadão que a cirurgia pode ser feita tanto da forma tradicional, com um corte na virilha, quanto pela via laparoscópica, em que as incisões são muito pequenas (5 a 8 milímetros) e o procedimento é feito com o auxílio de uma câmera inserida no interior do paciente por meio dessas incisões. A cirurgia laparoscópica pode ser feita com ou sem a tecnologia robótica.
 

