Brasil

democracia

Ministro do partido de Tarcísio critica PL da Anistia e reforça apoio a Lula em 2026

Declarações do ministro foram feitas nesta sexta-feira durante evento que teve a presença do governador de São Paulo

Agência Estado

Agência Estado

06/09/2025 - 20h00
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), integrante do mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrou desaprovação ao projeto de anistia em discussão no Congresso e reforçou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Presente no leilão do túnel Santos-Guarujá, realizado na sede da B3, em São Paulo, o ministro reforçou que este é o momento em que deve-se discutir as penas, e não uma possível anistia.

"O que temos é que discutir com seriedade a tipificação das penas. Não dá para um cidadão que foi levado ao erro em algum momento, por um processo de invasão, pegar pena de 10, 12 anos. O Congresso tem pautas muito mais importantes para este final de ano", afirmou.

Em outra oportunidade, Silvio Costa Filho afirmou que sua posição é pautada pela gratidão e pela confiança no atual governo. "Na possível disputa do governador Tarcísio com o presidente Lula, o partido sabe que nós estaremos ao lado do presidente Lula (...) Eu aprendi na vida a ser grato e entendo que, neste momento, (o presidente Lula) é a melhor opção do povo brasileiro".

Nas últimas semanas, Tarcísio tem intensificado articulações e discursos em defesa do Projeto de Lei (PL) da Anistia. Além disso, o governador é apontado como nome mais competitivo da direita em pesquisas de intenção de voto para 2026. Ele ainda aguarda um apoio de Jair Bolsonaro e, até o momento, tem negado que disputará a Presidência da República e afirmado que concorrerá à reeleição em São Paulo.

Apesar desse contexto, o ministro avaliou que a aprovação da anistia transmitiria uma mensagem negativa."Eu sou contra a anistia. Acho que é um sinal muito ruim que o Congresso Nacional poderá dar a setores da sociedade brasileira".

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB), vem sofrendo pressão da bancada bolsonarista para pautar a anistia, em especial de Tarcísio, que foi a Brasília para articular o texto.
 

DEMOCRACIA

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai

"Tenho acompanhado meu pai, que depende de medicações indispensáveis e extremamente controladas para tentar manter sua saúde", escreveu

04/09/2025 07h33

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez rápida aparição pública em sua casa no segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez rápida aparição pública em sua casa no segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira, 3, que o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é bom. Em uma publicação no X (antigo Twitter), afirmou que "o velho não está bem, mas resiste". A declaração foi dada no segundo dia de julgamento de Bolsonaro e outros réus por envolvimento em uma trama golpista.

"Tenho acompanhado meu pai, que depende de medicações indispensáveis e extremamente controladas para tentar manter sua saúde", escreveu. Em outras declarações, Carlos detalhou que Bolsonaro enfrenta soluços e refluxos constantes, mas conta com o apoio da família e de apoiadores.

Carlos também voltou a criticar a prisão do ex-presidente, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 4 de agosto.

"Ele resiste não apenas à fragilidade do corpo, mas também às ilegalidades que o mantêm preso, com a saúde cada vez mais debilitada. Peço que continuem firmes - não se trata de direita ou esquerda, mas de humanidade", declarou.

Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro fez uma breve aparição enquanto caminhava em sua residência, localizada em um condomínio no Jardim Botânico, em Brasília. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais que, neste segundo dia de julgamento, o ex-presidente recebeu flores da empresária Maria Amélia.

O ex-presidente é réu em julgamento na Primeira Turma do STF, ao lado de outros sete militares, acusado de liderar uma organização criminosa que teria planejado uma tentativa de golpe de Estado e até o assassinato de autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes.
 

tocantins

STJ afasta governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021

03/09/2025 07h31

Wanderlei Barbosa, do Republicanos, é investigado por supostos desvios praticados durante o período de pandemia

Wanderlei Barbosa, do Republicanos, é investigado por supostos desvios praticados durante o período de pandemia

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar desvios em cestas básicas e cumpriu nesta quarta-feira, 3, uma ordem de afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, do Republicanos, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele ainda não se manifestou sobre o fato.

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021, durante a pandemia da covid-19. Wanderlei Barbosa é um dos alvos de busca e apreensão e também teve seu afastamento decreto por decisão do ministro do STJ Mauro Campbell.

As investigações, que tramitam sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça, apontam fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2020 e 2021, período em que os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas.

Mais de 200 policiais federais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, com o objetivo de reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.

Segundo a apuração, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a R$ 73 milhões aos cofres públicos. Os valores desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

 

