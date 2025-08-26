Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

DETERMINAÇÃO

Moraes atende PGR e manda PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/08/2025 - 16h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 25, o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em tempo integral pela Polícia Federal.

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília. Segundo a decisão, equipes devem ficar de prontidão no endereço.

Moraes usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista. Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima semana na Primeira Turma do STF.

A decisão menciona ainda a minuta de pedido de asilo político encontrada no celular do ex-presidente, o que gerou um temor sobre a possibilidade de fuga. A defesa nega que Bolsonaro tenha cogitado deixar o Brasil.

Em parecer enviado ao STF, a procuradoria-Geral da República (PGR) se mostrou favorável ao reforço no policiamento. O procurador-geral Paulo Gonet defendeu "o monitoramento em tempo real" das medidas cautelares impostas do ex-presidente, "adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança".

DEMOCRACIA

Em evento do PT, Haddad diz que tarifaço de Trump tem 'objetivo de livrar a cara dos golpistas'

"Vimos aí pelas mensagens trocadas que o único objetivo é livrar a cara dos golpistas e não tem nenhuma outra finalidade que não seja reabilitar a extrema-direita no Brasil"

23/08/2025 21h00

Compartilhar
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad falou sobre os áudios envolvendo a família Bolsonaro que vieram a público ao longo da última semana

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad falou sobre os áudios envolvendo a família Bolsonaro que vieram a público ao longo da última semana

Continue Lendo...

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse neste sábado, 23, que as mensagens divulgadas nesta semana, em áudios obtidos pela Polícia Federal, de diálogos entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados demonstram que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros tem o "único objetivo de livrar a cara dos golpistas".

"Vimos aí pelas mensagens trocadas que o único objetivo é livrar a cara dos golpistas e não tem nenhuma outra finalidade, essa hostilidade, que não seja reabilitar a extrema-direita no Brasil", disse o ministro, sobre o tarifaço imposto pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

As declarações ocorreram durante participação de Haddad, por vídeo, em encontro do Partido dos Trabalhadores (PT) para debater a conjuntura política nacional e internacional neste sábado, em Brasília.

O ministro voltou a defender a soberania nacional e afirmou que jamais considerou abrir mão de parceria com os Estados Unidos, "mas não nas condições que estão sendo colocadas".

Os áudios citados por Haddad fazem parte da investigação da PF que indiciou Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), na quarta-feira, 20. Eles poderão responder pelos crimes de coação no curso de processo e abolição do Estado democrático de direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), com ajuda de autoridades norte-americanas.

"O Brasil não pode servir de quintal de ninguém. Nós sabemos disso. Temos tamanho, densidade, importância para manter e garantir nossa soberania", afirmou o ministro da Fazenda, destacando ações para fortalecer as relações comerciais e dizendo que o País não pode "escolher parceiros", mas sim ter negócios com todo o mundo.

Elogios a Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também participou do debate e foi elogiado por Haddad pelo trabalho que tem conduzido nas tratativas com as autoridades norte-americanas. "É assim que tem que ser. Sem bravata, mas fazendo valer a dignidade e a sobriedade da nossa gente, e o respeito ao povo brasileiro", finalizou.

Imposto de Renda

Haddad também falou sobre a proposta de aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. O ministro da Fazenda criticou os governos anteriores por não corrigirem a tabela do IR, e disse que isso fez com que mais de 20 milhões de brasileiros de menor renda passassem a pagar o tributo sobre os salários.

"A não correção do Imposto de Renda promoveu um enorme aumento de impostos das camadas economicamente mais frágeis. Ou seja, os sete anos de não correção da tabela do Imposto de Renda incluiu, no pagamento deste tributo, alguma coisa em torno de 20 milhões de brasileiros que não deveriam estar pagando Imposto de Renda e passaram a pagar nos governos Temer e Bolsonaro", afirmou Haddad

A tabela de IR ficou congelada entre 2015 e 2022, desde o fim do governo de Dilma Rousseff (que sofreu impeachment em 2016), passando pelas gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro, acumulando defasagem de mais de 36% no período, segundo cálculos do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional). Ao longo de todo esse período, somente trabalhadores que ganhavam até R$ 1.903 estavam isentos

"Serão 25 milhões de brasileiros beneficiados com a correção da tabela do Imposto de Renda. E uma proposta neutra do ponto de vista fiscal, porque passa a cobrar, de 141 mil brasileiros, um imposto que hoje eles não pagam. São brasileiros que têm renda de mais de R$ 1 milhão por ano. Estamos fazendo alguma justiça tributária, cobrando de quem não paga, do ápice da pirâmide, 142 mil brasileiros é 0,01% da população economicamente ativa, para favorecer 25 milhões de brasileiros", destacou Haddad.

Crédito imobiliário

Durante sua participação no evento do PT, Fernando Haddad também anunciou que o governo prepara um pacote de medidas para impulsionar o acesso a crédito para a compra de imóveis no país, com foco em trabalhadores de baixa renda e classe média. A ideia do governo é flexibilizar os recursos depositados na poupança para a oferta de financiamentos mais baratos.

"Estamos ultimando as tratativas com o Banco Central, Fazenda e Planejamento, para que o nosso Conselho Monetário Nacional possa entregar ao presidente Lula mais uma conquista importante de turbinar o crédito imobiliário, com todas as cautelas devidas, mas fazendo fonte barata de crédito, que é a poupança, chegar ao trabalhador de baixa renda e classe média", destacou o ministro.

POLÊMICA

O que cantor sertanejo disse sobre mulher suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Diego, da dupla Henrique e Diego, manifestou-se nesta sexta-feira (22), sobre a operação policial promovida pela Polícia Federal e que teve como principal alvo a sua mulher

23/08/2025 14h00

Compartilhar
A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral e o cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique & Diego

A empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral e o cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique & Diego Foto: Reprodução/Instagram

Continue Lendo...

O cantor sertanejo Diego, da dupla Henrique e Diego, manifestou-se nesta sexta-feira, 22, sobre a operação policial promovida na quinta-feira, 21, pela Polícia Federal e que teve como principal alvo a sua mulher, a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral.

Ela é investigada por lavagem de dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e teve celulares e carros apreendidos e a conta bancária bloqueada. Nas contas foram bloqueados R$ 2,7 milhões.

Antes de Diego, a defesa de Jaqueline já tinha se pronunciado e afirmou que a empresária "recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, de vez que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar".

Segundo a nota, Jaqueline "mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades", e "entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo".

De acordo com a Polícia Federal, entre 2018 e 2022 Jaqueline recebeu quase R$ 3 milhões do PCC e dividiu entre contas de familiares e amigos, de forma a dificultar o rastreio e a identificação da origem dos valores. Jaqueline é ex-mulher de Júlio César Guedes de Morais, conhecido como Julinho Carambola, apontado pela polícia como um dos principais parceiros do líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

"Os fatos investigados dizem respeito ao tempo do casamento anterior da Jaqueline", afirmou Diego na nota. "Ontem fui surpreendido com a busca e apreensão determinada por ordem judicial em minha casa (...) Recebi com surpresa tal diligência, uma vez que conheço a índole e o comportamento de Jaqueline", escreveu o cantor.

"Nossa família não necessita financeiramente da prática de qualquer ato ilícito e, muito menos, qualquer tipo de auxílio de organizações criminosas, até porque a minha carteira artística é consolidada e me dá a oportunidade de ter uma vida confortável. Tenho plena confiança na Justiça e creio que, após o término da investigação, ficará esclarecida essa lamentável situação envolvendo a Jaqueline", concluiu o sertanejo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

3

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos
diversão

/ 1 dia

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos

4

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão
SEM CONSULTA

/ 1 dia

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 18 horas

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"