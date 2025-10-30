Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Moraes nega pela segunda vez pedido de visita do deputado Gustavo Gayer

O Ministro afirmou que Gayer é investigado em inquérito conexo à ação penal da trama golpista e a autorização violaria a medida que proíbe Bolsonaro de manter contato com réus ou investigados

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/10/2025 - 21h00
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, pela segunda vez, o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, para receber a visita do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

Um pedido semelhante já havia sido feito em 8 de agosto, mas foi recusado. Na ocasião, Moraes afirmou que Gayer é investigado em inquérito conexo à ação penal da trama golpista e, por isso, a autorização violaria a medida cautelar imposta em 17 de julho, que proíbe Bolsonaro de manter contato com réus ou investigados em processos relacionados.

Na nova decisão, a justificativa foi mantida. "Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Messias Bolsonaro pela decisão de 17/7/2025, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais, ou inquéritos conexos, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na PET 12.042/DF", escreveu Moraes.

Na mesma oportunidade, o ministro autorizou as visitas dos deputados Altineu Côrtes (PL-RJ) e Alberto Fraga (PL-DF), nos dias 3 e 4 de novembro; do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, em 5 de novembro; e do jornalista Alexandre Paulovich Pittoli, em 6 de novembro.

Bolsonaro está há quase três meses em prisão domiciliar. A medida foi decretada por Moraes em 4 de agosto, após o descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito da investigação que apura a atuação do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em ações contra a soberania nacional.

código penal

Lula sanciona lei que endurece combate a crime organizado e amplia proteção a agentes

O texto estende a proteção pessoal a todos os profissionais das forças de segurança pública, Forças Armadas, autoridades judiciais e membros do Ministério Público

30/10/2025 07h06

A nova lei sancionada pelo presidente Lula também altera o Código Penal para estender o crime de

A nova lei sancionada pelo presidente Lula também altera o Código Penal para estender o crime de "associação criminosa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou integralmente a lei aprovada pelo Congresso Nacional que busca endurecer a luta contra o crime organizado e amplia a proteção pessoal dos agentes públicos que atuam no combate a esses criminosos. Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a lei nº 15.245 tipifica as condutas de "obstrução" e de "conspiração para obstrução" de ações contra o crime organizado

"Diante de situação de risco, decorrente do exercício da função, das autoridades judiciais ou membros do Ministério Público, em atividade ou não, inclusive aposentados, e de seus familiares, o fato será comunicado à polícia judiciária, que avaliará a necessidade, as condições institucionais perante outros órgãos policiais, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal", diz a lei.

O texto estende a proteção pessoal a todos os profissionais das forças de segurança pública, Forças Armadas, autoridades judiciais e membros do Ministério Público - com atenção especial aos que combatem o crime organizado nas regiões de fronteira.

A nova lei também altera o Código Penal para estender o crime de "associação criminosa" - com pena de um a três anos de reclusão - para quem "solicitar ou contratar o cometimento de crime a integrante de associação criminosa, independentemente da aplicação da pena correspondente ao crime solicitado ou contratado".

O texto também altera a lei de 2013 que define organização criminosa, incluindo dois artigos sobre "obstrução" e "conspiração para obstrução" de ações contra o crime organizado - quando duas ou mais pessoas se associam para a prática.

Em ambos os casos, fica estabelecida pena de reclusão de 4 a 12 anos, além de multa, para quem "solicitar, mediante promessa ou concessão de vantagem de qualquer natureza, ou ordenar a alguém a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado".

Tantos os presos provisórios quanto os condenados por esses crimes deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal federal de segurança máxima.

guerra urbana

Com 121 mortos, Cláudio Castro diz que operação no RJ foi um sucesso

Durante a noite passada, dezenas de corpos foram retirados de uma região de mata existente entre a Penha e o complexo do Alemão

29/10/2025 12h38

Familares choram ao lado do corpo do filho morto na chacina no complexo do Alemão

Familares choram ao lado do corpo do filho morto na chacina no complexo do Alemão REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O númro de mortos na Operação Contenção, no Rio de Janeiro, já chega a 121, divulgou o governo do estado, na tarde desta quarta-feira (29), um dia após a ação mais letal da história do estado. O goverandor Cláudio Castro (PL) classificou a ação como "um sucesso". Desse total, quatro são policiais e o restante é de suspeitos de envolvimento com a facção criminosa o Comando Vermelho.

O número de mortos foi atualizado pelo delegado Felipe Curi, secretário estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro.  De acordo com ele, 113 pessoas foram presas. O delegado afirmou que dez adolescentes foram apreendidos.

Victor Santos, secretário de segurança, explicou por que a área de mata foi o ponto principal de confronto.
"Dentro do histórico de operações naquele cenário, naquela localidade, optamos por deslocar o local de contato. Por isso, nós tiramos [o confronto] da área edificada das comunidades para a área de mata, que é onde eles [suspeitos] efetivamente se escondem e atacam as forças policiais", afirmou 

Dessa maneira, continuou ele, "a opção foi feita para preservar a vida de todos os moradores que naquela região residem e obviamente minimizar o dano colateral. Dentro desse contexto, nós tivemos um dano colateral muito pequeno: quatro pessoas inocentes foram baleadas, feridas, mas sem gravidade", afirmou.

Antes do anúncio dos números de mortes, o Castro havia comemorado os resultados da operação. "Não deu para contar com apoio [do governo federal], a gente fez a nossa operação e foi um sucesso. Tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso", afirmou, em entrevista na sede do governo estadual.

A operação tinha como objetivo prender membros do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade e somava 117 suspeitos mortos.

A ação e a resposta do Comando Vermelho —que usou armamento pesado e ordenou o fechamento de vias— deixou diversas regiões da segunda maior cidade do país com um cenário de guerra, com caos nas ruas, tiroteios e veículos queimados.

Suspeitos de integrarem o Comando Vermelho chegaram a usar drones para lançar bombas contra as equipes policiais e a população da Penha, para atrasar o avanço das forças de segurança durante a manhã desta terça.

A megaoperação policial tinha como objetivo cumprir 69 mandados de prisão de membros do Comando Vermelho em 180 endereços. O governo estadual disse que 113 pessoas foram presas na ação, mas não divulgou quantos mandados foram cumpridos. Além disso, os agentes apreenderam mais de 100 fuzis que eram usados pela facção.

Na madrugada desta quarta, moradores do Complexo da Penha, na zona norte, retiraram em torno de 70 corpos da área de mata que separa os dois complexos e onde teve intenso tiroteio durante a operação.

Os mortos foram enfileirados na praça São Lucas, na comunidade, onde foram reconhecidos por parentes. A advogada Flávia Fróes, que acompanhou a retirada dos corpos, afirmou que alguns deles têm marcas de tiros na nuca, facadas nas costas e ferimentos nas pernas.

Defensores de direitos humanos pediram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a presença de interventores e peritos internacionais no Rio. A advogada chamou a ação policial de "o maior massacre da história do Rio de Janeiro".

 

