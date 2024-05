MPRS solicita intervenção do Exército após desvios de doações em Eldorado do Sul - Divulgação: Agência Brasil

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) tomou uma decisão drástica em meio à crise desencadeada pelas enchentes que assolaram a cidade de Eldorado do Sul. Após uma operação realizada no último sábado (25), que revelou desvios de donativos por parte de integrantes da Defesa Civil municipal, o MPRS solicitou que o Exército assuma a responsabilidade pela entrega das doações às vítimas.

Eldorado do Sul, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, foi uma das áreas mais afetadas pelas enchentes que assolam o estado desde o final de abril.

Com uma população total de 39.556 habitantes, cerca de 32 mil tiveram que evacuar suas residências às pressas, enquanto a totalidade da área urbana da cidade foi submersa pelas águas.

A investigação liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPRS resultou na execução de nove mandados de busca e apreensão contra três agentes públicos, sendo pelo menos dois deles pré-candidatos às eleições deste ano no município.

Os itens doados estariam sendo desviados com o intuito de beneficiar futuros eleitores dos investigados.

"Os mandados foram cumpridos nas residências dos suspeitos, na prefeitura e em depósitos municipais que foram completamente inundados. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro, entre outros itens", relatou o MPRS.

Após a conclusão da operação, o MPRS obteve o aval do procurador-geral de Justiça do RS, Alexandre Saltz, e promoveu uma reunião de urgência com representantes da prefeitura e do Exército.

O objetivo primordial é garantir que os militares assumam imediatamente a tarefa de receber, controlar e distribuir os donativos à população afetada. Essa medida visa evitar que os moradores fiquem desamparados de suprimentos básicos durante o período de investigação conduzido pelo MPRS.