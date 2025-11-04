Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mulher que ficou seis anos presa morre de câncer 74 dias após ser inocentada

A jovem, de 26 anos, era acusada de ter atraído a vítima para uma emboscada no interior do RS, mas acabou sendo inocentada

Agência Estado

Agência Estado

04/11/2025 - 07h20
A jovem Damaris Vitória Kremer da Rosa, de 26 anos, morreu no último 26 de outubro, em Santa Catarina, 74 dias depois de ser absolvida de um homicídio ao qual era acusada de participação, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu em novembro de 2018, na cidade de Salto do Jacuí (RS), e ela foi presa de forma preventiva em junho do ano seguinte.

Detida desde então, Damaris foi diagnosticada com câncer de colo do útero em estágio avançado em março deste ano, embora já apresentasse sintomas desde 2024 e tivesse procurado atendimento médico diversas vezes, queixando-se de dores.

Durante esse período, a Justiça negou os pedidos da defesa para converter a prisão preventiva em domiciliar, medida que só foi concedida após o diagnóstico da doença. Mesmo submetida a tratamento, Damaris não resistiu e morreu pouco mais de dois meses depois de ser inocentada, em agosto, quando o caso foi julgado.

A defesa da jovem critica o Judiciário pelo período de seis anos em que Damaris permaneceu presa preventivamente. Para a advogada Rebeca Canabarro, se ela tivesse deixado o sistema prisional mais cedo, poderia estar viva.

"Talvez, se logo no primeiro requerimento pela prisão domiciliar tivesse sido concedido o pleito defensivo e, portanto, a família tivesse tido a oportunidade de realizar os exames necessários, o desfecho dessa história pudesse ter sido diferente", afirmou a advogada.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) informou que não se manifesta sobre questões jurisdicionais, mas confirmou que três pedidos de soltura foram analisados pelo Judiciário: o primeiro em 2023, o segundo em novembro de 2024 e o terceiro em 18 de março deste ano, quando foi expedido o alvará de soltura. Na ocasião, a ré passou a cumprir a pena em casa, monitorada por tornozeleira eletrônica.

Entenda o caso

Damaris foi acusada de participar do assassinato de Daniel Gomes Soveral, cometido com o auxílio de Henrique Kauê Gollmann e Wellington Pereira Viana, que também foram presos e julgados. Segundo as investigações e a denúncia do Ministério Público, Damaris teria atraído a vítima, com quem mantinha um relacionamento amoroso, até o Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, em Salto do Jacuí (RS).

No local, Daniel foi morto com um tiro na cabeça dentro de um carro usado pelo grupo. Ainda conforme a acusação, o trio teria dito à vítima que fariam uma viagem juntos. Daniel estava no banco do motorista, e Henrique Gollmann foi apontado como o autor do disparo.

A denúncia sustentava que Damaris havia "ajustado o assassinato", Henrique executado o tiro e Wellington auxiliado na organização do crime. A Justiça acolheu a denúncia e decretou a prisão preventiva do trio em meados 2019. A defesa de Damaris afirmou que ela não teve participação no homicídio, não foi a autora do disparo e não articulou o assassinato. Alegou ainda que Daniel teria abusado sexualmente da jovem durante o relacionamento.

Henrique foi levado ao Presídio Estadual de Venâncio Aires, e Wellington, ao Presídio Estadual de Santa Cruz. As defesas dos dois não foram localizadas. No julgamento de agosto deste ano, Henrique foi condenado pela morte de Daniel, enquanto Damaris e Wellington foram absolvidos de todas as acusações.

Sintomas: dores no útero na prisão

Em 2024, Damaris cumpria pena no presídio feminino de Rio Pardo. Segundo a defesa, ela precisou ir "por diversas vezes" para o hospital relatando sentir fortes dores embaixo do ventre. Como forma de tratamento, a unidade a receitou o medicamento tramadol

Segundo a advogada Rebeca Canabarro, a defesa pediu para que Damaris respondesse pelo crime em prisão domiciliar para facilitar na investigação da doença. Mas a solicitação, que também passou pela avaliação do Ministério Público, foi negada porque os receituários não comprovavam nenhuma patologia.

A defesa alega ainda que, no pedido feito, foi juntado um laudo médico que apontava para a existência de imagem indeterminada na região do aparelho reprodutor. Segundo a advogada, porém, foi avaliado que o tratamento oferecido no presídio era suficiente.

Conforme Rebeca, Damaris parou de ser medicada por tramadol e passou a receber apenas dipirona e paracetamol porque havia o entendimento de que a jovem não apresentava nenhuma doença grave A ré, então, chegou a fazer um pedido de próprio punho para ter a prisão convertida em liberdade, mas foi negado pelo juízo de Salto de Jacuí.

A jovem só teve o diagnóstico de câncer confirmado em março deste ano, quando teve autorização para uma consulta ginecológica particular. "Nessa oportunidade, foi submetida a exame de toque onde estourou uma bolsa de sangue em consultório, tendo sido Damaris submetida a exames que comprovaram a existência de câncer de colo de útero em estágio avançado", disse advogada, em comunicado.

O que diz a Justiça?

De acordo com o Tribunal, embora o segundo pedido de revogação da prisão tenha sido feito por motivos de saúde, a decisão apontou que os documentos apresentados pela defesa eram receituários médicos e não apresentavam "qualquer patologia existente" e não apresentavam "exames e diagnósticos".

No terceiro pedido, acolhido pela Justiça, autorizando Damaris responder pelo crime em casa, o TJ-RS explica que a decisão foi motivada "pelo estado de saúde da ré", visto que ela já estava diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero e necessitava "de tratamento oncológico regular". Após a decisão, Damaris passou a ser monitorada com tornozeleira eletrônica.

Em abril deste ano, ela começou um tratamento combinado de quimioterapia e radioterapia no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul (RS), de onde foi transferida para o Hospital Regional em Rio Pardo. No mesmo mês, a Justiça autorizou que Damaris se mudasse para a casa da mãe, em Balneário Arroio do Silva, em Santa Catarina, e que ela se deslocasse até o Hospital São José, em Criciúma, para a continuidade do tratamento oncológico.

Em agosto deste ano, enfim, foi realizado um novo julgamento da ré pelo tribunal do júri, quando ocorreu sua absolvição pelos jurados. Em 26 de outubro, pouco mais de dois meses da sua absolvição, ela não resistiu às complicações da doença. Damaris foi sepultada no dia 27 de outubro, no Cemitério Municipal de Araranguá, em Santa Catarina.

"Esperamos que a história de Damaris seja contada não por um fim em si mesma, porque, assim como ela, existem muitas outras pessoas vitimadas por decisões genéricas que deturpam a ferramenta da prisão preventiva, estendendo a durante longos anos", disse a advogada Rebeca Canabarro.

caçada ao cv

Delegado tem perna amputada e outros 3 policiais seguem em estado grave

Comando da Polícia Civil não libera detalhes sobre os três policiais que estão internados, somente do delegado

01/11/2025 07h10

O delegado Bernardo Leal Annes Dias foi atingido na terça-feira (28) durante a operação na Penha e no Alemão

O delegado Bernardo Leal Annes Dias foi atingido na terça-feira (28) durante a operação na Penha e no Alemão

Um delegado que participou da megaoperação da última terça-feira, 28, na zona norte do Rio de Janeiro, teve a perna amputada depois de ser baleado durante a ofensiva policial. A situação do agente foi informada durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 31, com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, o secretario de Segurança, Victor Santos.

"Delegado perdeu a perna, tem três colegas em estado grave, estado crítico", disse Santos sobre policiais feridos na operação. Ele não deu mais informações sobre o estado de saúde e a identidade dos agentes. Procurada, a Polícia Civil disse que não tinha autorização para dar detalhes da situação dos envolvidos.

O delegado que perdeu a perna é Bernardo Leal Annes Dias. Colegas e amigos do agente usaram as redes sociais para prestar apoio ao policial e uma campanha de doação de sangue foi aberta para ajudar o agente no tratamento médico.

"Vamos ajudar o Bernardo! Ele foi um dia meu aluno, hoje é Delegado de Polícia. Lutando por nós, pela segurança do nosso Estado, foi atingido", disse a promotora de Justiça e professora de direito penal, Claudia Barros, em uma publicação no Instagram

O também delegado André Neves, Diretor do Departamento Geral de Polícia, postou uma foto ao lado de Bernardo e escreveu uma mensagem torcendo pela melhora do amigo. "Você vai sair gigante dessa batalha. Sua força e coragem representam o melhor da nossa Polícia Civil".

Batizada de Contenção, a megaoperação policial ocorreu nos complexos da Penha e do Alemão e mirou lideranças do Comando Vermelho. Ao menos 121 pessoas morreram, sendo quatro policiais - dois civis e dois militares.

Segundo o Coronel Marcelo de Menezes, da PM, em entrevista coletiva concedida para a imprensa nesta semana, outros 12 ficaram feridos. Os criminosos reagiram as incursões policiais, com tiros de fuzil e até lançamento de granada por drones.

Os polícias que foram vítimas da operação são Heber Carvalho da Fonseca, que era sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele foi atingido durante o confronto e levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu.

O sargento Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, também do Bope, e os policiais civis Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, 51, e Rodrigo Velloso Cabral, 34, foram os outros três agentes que morreram nas incursões.

Conforme as autoridades de segurança do governo do Rio de Janeiro, todos os outros 117 mortos tinham ligação com o crime organizado e com tráfico de drogas. Ao todo, a operação prendeu 113 suspeitos e apreendeu 91 fuzis.

Ainda segundo a polícia, dos 99 mortos já identificados, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e ao menos 78 tinham "extenso histórico criminal". Todos os corpos já foram periciados e, até a última atualização, 89 haviam sido liberados para retirada pelos familiares.
 

CRIME ORGANIZADO

Polícia do Ceará mata sete integrantes do Comando Vermelho

Por meio das redes sociais, além do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também elogiou a ação

31/10/2025 12h52

Até fuzil foi apreendido com o grupo que entrou em confronto com policiais cearenses na cidade de Canindé

Até fuzil foi apreendido com o grupo que entrou em confronto com policiais cearenses na cidade de Canindé

Sete membros do Comando Vermelho morreram na madrugada desta sexta-feira, 31, em confronto com a Polícia Militar do Estado do Ceará. A ocorrência foi registrada na cidade de Canindé, no bairro Campinas. Por meio das redes sociais, além do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também elogiou a ação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma ainda que equipes da Polícia Militar do Ceará apreenderam oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas, após uma ação policial na cidade de Canindé.

Na ocasião, policiais militares receberam informações de inteligência sobre suspeitos que realizariam ações criminosas na região.

Por volta de 3 horas, no bairro Campinas, os militares se depararam com suspeitos armados. Segundo a pasta, ao perceberem a presença policial, efetuaram disparos em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública.

"A fim da garantia da legítima defesa, as composições reagiram à agressão. E, após cessar o confronto, sete homens, ainda não identificados formalmente, foram localizados e socorridos a uma unidade hospitalar, onde foram a óbito", disse a secretaria.

As investigações policiais estão em andamento na Delegacia de Canindé, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Por meio das redes sociais, o governador do Ceará fez uma publicação elogiando a ação da PM do Estado.

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população está protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", afirmou Freitas.

A ação no Ceará também foi elogiada pelo governador do Rio de Janeiro. Na terça-feira, 28, uma megaoperação policial deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense.

"Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado", disse Castro.

 

