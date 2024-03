Petrobras prevê distribuição de dividendos de R$ 72,4 bi

A Petrobras anunciou na noite desta quinta feira (7) que encerrou 2023 com lucro anual de 124, 6 bilhões de reais. Esse primeiro resultado da gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma queda 33, 8% em relação aos R$ 188,3 registrados em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Naquele ano, o resultado da estatal foi o maior registrado por uma empresa brasileira. Em 2021, o lucro já havia sido o maior da história da petroleira.

A retração, no entanto, já era esperada. Naqueles dois anos, os retornos excepcionais foram decorrência do aumento do preço do barril de petróleo, impulsionado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em 2023, ocorreu o inverso, as cotações internacional do petróleo foram mais comportadas.

A Petrobras também comunicou que o conselho de administração autorizou a distribuição de dividendos equivalentes a R$ 14,2 bilhões. O valor será encaminhado para avaliação da AGO (Assembleia Geral Ordinária), prevista para 25 de abril de 2024,

Em caso de aprovação, a companhia pagará dividendos totais de R$ 72,4 bilhões em relação ao exercício do ano passado. O valor vem um pouco abaixo do previsto pelo mercado, que esperava R$ 90 bilhões.