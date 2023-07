Piso de enfermeiros privados deve ser pago na falta de acordo coletivo

Celebridade

Com septicemia, ator está consciente e respira sem ajuda de aparelhos

Famoso pelos trabalhos em telenovelas da Rede Globo, Stênio Garcia, 91, foi internado no sábado (1º), no Rio de Janeiro com um quadro de septicemia, uma infecção generalizada. O ator sentiu fortes dores no quadril e nas pernas, mas está consciente e respirando normalmente.



Recentemente, ele passou por uma harmonização facial e afirmou ao F5 que optou pelo procedimento para voltar às telas. Stênio está acompanhado da mulher, Mari Saade, e já realizou diversos exames, como tomografias do crânio e do pulmão para detectar a causa do incidente, e está sendo medicado com antibiótico.



De acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa ao F5, o ator também está com uma inflamação no nervo ciático, que resulta em dores no quadril e nas pernas. Mas a equipe médica ainda não sabe o que causou a infecção e se o quadro tem relação com a inflamação.



Mariana Avallone, a médica que realizou o procedimento no ator, afirma que mantém contato com ele e que a cicatrização da operação foi boa. E conta que, nas últimas semanas, o artista foi ao hospital com frequência para tratar as dores.



A profissional diz que falou com Mari às 8h50 de hoje, e que ela se mostrou preocupada com a saúde do marido. "Não sei a causa da internação dele, mas não tem relação com a harmonização facial. Ele se machucou na academia e fez um exame que constatou uma inflação no nervo ciático."