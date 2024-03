CORONEL FABRICIANO

A PM informou que com Cássio foram encontradas cinco latas de cerveja, um litro de cachaça e um kit de prestobarba, mas não esclareceu se foi comprovado o furto

Um homem de 55 anos, identificado como Cássio Moreira da Silva, morreu após ser imobilizado por dois seguranças em um supermercado no centro de Coronel Fabriciano (MG) nesta segunda-feira (11).

Seguranças imobilizaram a vítima já no pátio do supermercado. Vídeos feitos por pessoas que testemunharam a ação mostram Cássio deitado com as costas no chão, enquanto os funcionários do estabelecimento ficam por cima dele.

A Polícia Militar encontrou homem desacordado. A PM foi acionada pelos funcionários do supermercado. No local, agentes encontraram o homem caído no chão, com os sinais vitais fracos, e tentaram contato verbal com a vítima, que não respondeu.

A vítima foi levada ao Hospital José Maria de Morais pelos policiais, mas não resistiu e morreu. A causa da morte não foi divulgada. Um dos seguranças recebeu atendimento para tratar cortes superficiais na parte frontal da cabeça e dores nas pernas.

Seguranças alegaram que o homem teria furtado objetos do supermercado. Em depoimento à polícia, os seguranças alegaram que, ao ser abordado, Cássio teria reagido de forma "exaltada" e passado a agredir um segurança de 56 anos, que contou com o auxílio de um colega de 37, e, juntos, os dois imobilizaram a vítima.

Os dois seguranças foram levados à delegacia. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que os dois funcionários foram ouvidos e liberados.

O órgão também disse que foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias e a causa da morte.

O UOL entrou em contato com a rede de supermercados para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Como os seguranças não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizá-los. O espaço segue aberto para manifestação.