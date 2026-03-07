Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

DESAPARECIDA

Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso

Vitória Barreto está desaparecida desde o último dia 3

Agência Brasil

07/03/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30 anos, está desaparecida na Inglaterra desde o último dia 3. Nas redes sociais, amigos e familiares relatam que ela foi vista pela última vez no campus da Universidade de Essex, perto de Londres. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou à Agência Brasil que acompanha o caso.

No comunicado, o Itamaraty destacou que monitora o desaparecimento da brasileira por meio do Consulado-Geral do Brasil na capital britânica e que mantém contato com as autoridades locais e com a família de Vitória, “a quem tem sido prestada a assistência consular devida”.

A polícia de Essex informou que Vitória foi vista pela última vez embarcando em um ônibus por volta das 13h (horário local) da última terça-feira e desembarcando 30 minutos depois na região da marina de Brightlingsea.

“Estamos preocupados e precisamos encontrá-la para garantir sua segurança”, destacou a corporação.

Ainda segundo a polícia, Vitória usava um casaco escuro, um suéter de gola alta azul, uma calça jeans de cor clara e um tênis preto e carregava uma bolsa branca de ombro com a frase “People over profit”. A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999.

Amigos e familiares solicitaram às autoridades locais reforço, sobretudo, nas buscas marinhas, já que o último sinal emitido pelo celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas onde ela teria desaparecido. Pessoas próximas à brasileira relatam preocupação, inclusive, diante das baixas temperaturas registradas na região.

Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará manifestou solidariedade à família, aos amigos e colegas de Vitória diante do desaparecimento da psicóloga. Segundo a entidade, a brasileira atua no Projeto 4 Varas, iniciativa reconhecida nacionalmente por suas práticas comunitárias e pela promoção no cuidado à saúde mental.

“Neste momento de apreensão, o conselho se une em apoio à família e às pessoas próximas, na esperança de que a profissional seja encontrada em segurança. Também reforça a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas.”

MISTÉRIO

Confirmada morte do 'Sicário' de Vorcaro, após protocolo de morte encefálica

Sua morte chegou a ser anunciada na quarta-feira, dia da prisão, mas ele foi reanimado e oficialmente a morte ocorreu nesta sexta-feira

07/03/2026 07h07

Compartilhar
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que recebia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro, teria se enforcado com a camiseta

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que recebia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro, teria se enforcado com a camiseta

Continue Lendo...

A defesa de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão declarou no final da noite desta sexta-feira, 6, que ele morreu. O óbito foi confirmado em nota enviada pelo advogado Robson Lucas, que acompanha o caso de Mourão desde que ele foi preso na quarta-feira, 4.

"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal, seguindo-se o protocolo legal", disse o advogado.

Integrantes da PF de Minas chegaram a informar que Mourão teria morrido ainda na quarta-feira, 4, dia em que atentou contra a própria vida após ser preso. Depois, uma nota nacional da corporação informou que não havia confirmação do óbito. Na última quinta-feira, a defesa de Mourão diz que ele estava vivo e que o estado era grave, mas sem protocolo de morte cerebral.

Segundo a corporação, o 'Sicário' foi encontrado desacordado na cela em que estava custodiado na Superintendência Regional da PF no Estado.

Mourão teria se enforcado usando a própria camiseta. Ele foi inicialmente reanimado por cerca de 30 minutos pelo Grupo de Pronta Intervenção da PF em Minas Gerais (GPI) e, em seguida, encaminhado ao Hospital João XXIII pela equipe do Samu.

Conhecido como "Sicário", Mourão é apontado nas investigações como responsável pela obtenção de informações sigilosas, monitoramento de adversários e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

 

escândalo financeiro

Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia em que foi preso em 2025, diz jornal

O ministro nega ter recebido as mensagens e alega que tudo não passa de ilações para atingir o STF

06/03/2026 07h14

Compartilhar

Continue Lendo...

O banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes trocaram mensagens pelo WhatsApp durante todo o dia 17 de novembro de 2025, data em que o dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Dados extraídos do celular do executivo revelam que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

A apuração detalha que as conversas ocorreram entre 7h19 e 20h48, pouco antes da abordagem policial no Aeroporto de Guarulhos. Para manter o sigilo, tanto Vorcaro quanto Moraes escreviam textos em seus blocos de notas, capturavam a tela e enviavam as imagens com o recurso de visualização única (entenda o modus operandi mais abaixo). Por essa razão, as respostas do ministro não estão disponíveis, mas as notas de Vorcaro permaneceram acessíveis no histórico do aparelho.

Nas mensagens citadas pela reportagem de Malu Gaspar, o banqueiro relata ter antecipado o negócio com o grupo Fictor para tentar salvá-lo e menciona que um possível vazamento de informações seria péssimo, mas poderia servir de gancho para entrar no circuito do processo. Vorcaro questionou o magistrado por duas vezes se havia alguma novidade e chegou a perguntar diretamente: "Conseguiu bloquear?".

A cronologia dos fatos indica que, enquanto falava com o ministro, o banqueiro monitorava o avanço das investigações. Segundo a PF, Vorcaro teria obtido informações sigilosas através de um acesso ilegal aos sistemas da própria corporação e tentado peticionar na 10ª Vara Federal de Brasília apenas dezoito minutos após a decretação de sua prisão, em uma tentativa de barrar medidas cautelares.

Na última comunicação registrada, às 20h48, Vorcaro respondeu a uma possível dúvida sobre os negócios e afirmou que a movimentação poderia inibir algo não detalhado. Antes de encerrar, avisou que estava indo assinar com investidores estrangeiros, momento em que Moraes reagiu apenas com um emoji de polegar levantado. O executivo acabou preso antes de decolar rumo a Malta.

Procurado pela colunista, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em nota, que não recebeu as mensagens e classificou as informações como uma ilação mentirosa destinada a atacar o STF. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não se manifestar.

O modus operandi

O banqueiro tinha o hábito de travar conversas sensíveis escrevendo no bloco de anotações e enviando um print (imagem da tela) do texto ao interlocutor como foto de visualização única.

Esse mecanismo impede a criação de um histórico de conversas em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Os arquivos disponibilizados pela PF à CPI do INSS têm sete desses prints registrados no dia 17 de novembro de 2025. Nesta data, Vorcaro foi preso pela primeira vez ao tentar embarcar em Guarulhos (SP) para Dubai, por volta das 22 horas.

Um desses prints é o do rascunho do texto que foi publicado por um site acusado de "receber para divulgar informações do interesse de Vorcaro", como mostrou o Estadão.

Também há prints de mensagens que teriam sido enviadas horas antes da prisão.

"Fiz uma correria aqui pra tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação", diz um texto registrado às 17h21. O relógio do celular marca 17h22 quando o print foi feito. Esse arquivo tem, nos metadados, a anotação de que foi modificado às 15h22 UTC, equivalente às 12h22 no horário de Brasília.

Em outro print, o banqueiro escreveu: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?". Quando esse print foi feito o relógio do celular marcava 17h26. Já os metadados indicavam 15h26 UTC, o que seria 12h26.

Em uma outra foto da tela do bloco de notas, o banqueiro voltou a anotar: "Alguma novidade?". O relógio do celular marcava 19h58 Os metadados, 17h58 UTC.

Em um print da anotação no bloco de notas feita quando o relógio marcava 20h48 do dia 17 de novembro, Vorcaro sinaliza que está respondendo a um interlocutor:

"Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. To indo assinar com os investidores de fora e estou online", disse. Os metadados indicam que o arquivo foi modificado às 18h48 UTC.

O banqueiro já havia feito menção a "bloqueio" em uma mensagem redigida dias antes. Em 30 de outubro de 2025, ele escreveu frases elogiosas a um interlocutor e disse que "temos so que bloquear essa sacanagem".

O texto foi registrado às 13h51, como indica o relógio do celular congelado no momento do print da tela.

"Tudo de importante no final fica no seu colo! Impressionante! Mas seu legado pro Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidara como a pessoa mais importante do país. Então todo sacrifício pessoal no final valerá a pena! Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte, e poder contribuir tb inclusive c Brasil. Temos só que bloquear essas sacanagem pq é muita gente querendo que não de certo, ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir", anotou.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fim de semana chega a 40°C, mas frente fria derruba temperaturas na próxima semana
Previsão

/ 2 dias

Fim de semana chega a 40°C, mas frente fria derruba temperaturas na próxima semana

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6969, sexta-feira (06/03)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6969, sexta-feira (06/03)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3629, sexta-feira (06/03)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3629, sexta-feira (06/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6968, quinta-feira (05/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6968, quinta-feira (05/03): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2980, quinta-feira (05/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2980, quinta-feira (05/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 1 dia

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 2 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário