Salão de beleza de família de Djidja Cardoso tinha atividades veterinárias no CNPJ

DECISÃO

Regulamentação publicada pelo Exército permite até quatro armas e garante posse na aposentadoria, levantando debates sobre segurança pública

No dia 4 de junho de 2024, uma nova regulamentação impactou os policiais militares e bombeiros militares em atividade e aposentados em todo o Brasil. A Portaria 225, assinada pelo general de Exército Flavio Marcus Lancia Barbosa, e publicada no Diário Oficial da União, estabelece que esses profissionais agora poderão possuir até quatro armas, em vez das duas previamente permitidas.

Essa ampliação nas permissões de posse de armas se estende também aos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), ampliando o escopo da medida para além das corporações de polícia e bombeiros.

Entre as armas autorizadas, duas podem ser de uso restrito, incluindo a possibilidade de uma arma portátil longa, como um fuzil. Esse aumento no número de armas permitidas marca uma mudança significativa nas políticas de armamento desses profissionais.

Outra disposição importante incluída na portaria é a garantia de posse das armas adquiridas durante o serviço ativo mesmo após a aposentadoria. Essa medida visa proporcionar segurança e autonomia aos militares mesmo após o término de suas atividades profissionais, reconhecendo o valor e a responsabilidade de seu serviço para a sociedade.

Essa nova regulamentação, embora represente uma ampliação nos direitos dos profissionais de segurança, levanta debates sobre as implicações da posse de armamento em uma sociedade em constante busca por segurança e equilíbrio.

Por um lado, há aqueles que argumentam que o aumento no número de armas pode contribuir para uma maior capacidade de defesa individual e proteção da população. Por outro lado, preocupações com a escalada da violência e a segurança pública são levantadas, especialmente considerando o contexto de aumento da criminalidade em algumas regiões do país.

Oportunamente, o Exército e demais órgãos competentes buscam conciliar as necessidades dos militares com as demandas de segurança pública, garantindo que as medidas adotadas sejam equilibradas e promovam o bem-estar da sociedade como um todo.

O diálogo e a análise cuidadosa das repercussões dessas políticas são essenciais para garantir uma abordagem eficaz e responsável no que diz respeito ao armamento dos profissionais de segurança no Brasil.