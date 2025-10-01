Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

assustador

São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol

Investigadores ainda tentam esclarecer se quatro delas foram em decorrência de adulteração de vodka ou se as vítimas consumiram etanol de postos

AGENCIA BRASIL

01/10/2025 - 07h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governo do estado de São Paulo informou nesta terça-feira (30) que cinco pessoas morreram após sete casos de intoxicação por metanol no estado. Uma das mortes foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras quatro continuam sendo investigadas.  

A apuração busca esclarecer se as ocorrências de intoxicação por metanol estão relacionadas ao consumo social de bebidas alcoólicas ou associadas à ingestão de álcool em postos de combustíveis por pessoas em extrema vulnerabilidade.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, além das sete intoxicações confirmadas, 15 casos suspeitos estão em investigação  

Segundo o governo paulista, foram apreendidas nesta terça-feira, em diferentes pontos da capital, 112 garrafas de vodca que podem ser falsas; 17 delas foram encontradas no bairro da Mooca. 

“Os investigadores agora concentram esforços em rastrear a origem das distribuidoras e os fluxos de pagamento. Os donos de estabelecimentos já prestaram esclarecimentos, e as operações avançam sobre a cadeia de distribuição, a partir das vítimas identificadas”, disse o governo de SP, em nota.

Sintomas

De acordo com o governo de SP, a pessoa que apresentar um quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. 

Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.

Até seis horas após a ingestão, a pessoa intoxicada pode apresentar: dor abdominal intensa, sonolência, falta de coordenação, tontura, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia e pressão arterial baixa;

Entre seis e 24 horas após a ingestão, a lista de sintomas inclui: visão turva, fotofobia, visão embaçada, pupilas dilatadas, perda da visão das cores, convulsões e coma.

Em casos mais graves, o paciente pode evoluir para cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal, necrose de gânglios, tremor, rigidez, lentidão dos movimentos e chegar ao óbito.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
 

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

BRASILEIRA

Cientista brasileira morre atropelada em Lisboa; família arrecada R$ 120 mil para traslado

O valor, segundo os idealizadores da iniciativa, ajudará a custear as passagens aéreas das irmãs e dos pais de Flávia para acompanhar os trâmites legais

28/09/2025 19h00

Compartilhar
Flávia Vasconcelos de Mello

Flávia Vasconcelos de Mello FOTO: Reprodução

Continue Lendo...

Flávia Vasconcelos de Mello, pesquisadora brasileira que fazia pós-doutorado em Portugal, foi atropelada por um carro e morreu em Lisboa na quinta-feira, 25. De acordo com o site português Público, o acidente teria ocorrido na rua Snu Abecassis, na região do Lumiar, quando a brasileira atravessava a faixa de pedestres.

Uma testemunha relatou que o acidente gerou mobilização, incluindo a presença de dois médicos que moram na região. Uma ambulância foi chamada e a equipe tentou reanimar Flávia, sem sucesso.

Amigos e familiares organizaram uma "vaquinha" online e arrecadaram R$ 122 mil para custear o traslado do corpo.

O valor, segundo os idealizadores da iniciativa, ajudará a custear as passagens aéreas das irmãs e dos pais de Flávia para acompanhar os trâmites legais e o transporte do corpo da cientista de volta ao Brasil. A expectativa é que o velório seja realizado no Rio de Janeiro.

Flávia fez graduação em Ciências Biológicas e tinha mestrado e doutorado em Ecologia, todos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo informações de seu currículo Lattes, ela fazia pós-doutorado no Instituto Português do Mar e Atmosfera pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente (Mare), em Lisboa.

O Mare divulgou uma nota de pesar em que lamenta a morte de Flávia. "A sua dedicação, competência e espírito colaborativo marcaram profundamente colegas e estudantes, deixando um legado de ciência e amizade que permanecerá entre nós. Será sempre lembrada por sua energia contagiante, pela alegria de viver e pelo humor inconfundível."

Yago Bezerra, namorado de Flávia e com quem a pesquisadora morava, publicou homenagens em seu perfil no Instagram. "Muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você", lamentou.

Assine o Correio do Estado.

brasília

Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

Presidente, de boné e trajando uma camiseta vermelha, chegou a dar uma 'corridinha'

28/09/2025 10h00

Compartilhar

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a caminhada na Esplanada dos Ministérios, em evento que celebra os 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Na largada, o presidente, de boné e trajando uma camiseta vermelha, chegou a dar uma 'corridinha', sendo aclamado pelos presentes.

Na largada, além de Lula, estavam a primeira-dama, Janja da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha e dos Transportes, Renan Filho, dentre outros.

A prova reúne cerca de 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade, que disputam em categorias como masculino, feminino e paratletas. A largada ocorreu em frente ao edifício-sede do MEC, na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 3 km, que é a caminhada e 5 km e 10 km, que são as corridas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 1 dia

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil
Varejo de luxo

/ 1 dia

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1122, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1122, terça-feira (30/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 23/09/2025

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica