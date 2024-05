Senado aprova prorrogação do Plano Nacional de Educação até 2025

Tragédia

Régua de medição instalada temporariamente na Usina do Gasômetro registrou 3,99 metros à 1h da madrugada

O nível do Lago Guaíba em Porto Alegre voltou a ficar abaixo dos 4 metros na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo dados hidrológicos da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, a régua de medição instalada temporariamente na Usina do Gasômetro registrou 3,99 metros à 1h da madrugada.

Na medição mais recente, realizada às 11h da manhã desta segunda-feira, o nível do Guaíba estava em 3,95 metros, ainda quase 1 metro acima da cota de inundação do Centro Histórico de Porto Alegre, que é de 3 metros. Isso mantém várias regiões da capital gaúcha alagadas.

Histórico da Cheia

A cheia do Guaíba começou em 3 de maio devido às chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o fim de abril, provocando enchentes nos rios que deságuam no lago, como o Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí, além de receber águas de arroios localizados em suas margens.

Em 6 de maio, o Guaíba atingiu um nível recorde de 5,33 metros em Porto Alegre. Após um recuo das águas na semana passada, o lago voltou a subir na sexta-feira (24), registrando um aumento de 45 centímetros em apenas 14 horas.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para o risco de mais chuvas, o que pode agravar a situação de alagamento em várias áreas da cidade. Moradores devem permanecer atentos às atualizações e recomendações das autoridades locais.

A situação do Lago Guaíba e os esforços de monitoramento continuam sendo uma prioridade para as autoridades, visando minimizar os impactos das enchentes e garantir a segurança da população.