STF retoma julgamento sobre defesa da honra em casos de feminicídio

RISCO

Tragédia aconteceu em Palotina, na sede da C.Vale, cooperativa que tem cerca de 20 armazens em 17 municípios de MS

Uma explosão na cooperativa C.Vale, no município de Palotina (a 480 km de Curitiba), no Paraná, deixou ao menos sete pessoas mortas, na tarde desta quarta-feira (26), segundo o Corpo de Bombeiros. Outras 12 vítimas foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas para hospitais da cidade e região. Uma pessoa estava desaparecida até a madrugada desta quinta-feira (27).

A explosão ocorreu em um silo, equipamento cilíndrico de armazenagem e secagem de grãos, às 16h50. O número de mortos e feridos foi atualizado na madrugada desta quinta-feira (27). Os sete corpos foram retirados dos escombros e entregues à Polícia Científica.

A cooperativa tem forte presença em Mato Grosso do Sul, com pelo menos 20 unidades presentes em 17 municípios, atuando na compra e venda de grãos, insumos, máquinas agrícolas e na produção de aves.

Em nota, a direção da cooperativa afirmou que as causas da explosão ainda não foram identificadas. "No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas", declarou a C.Vale.

Segundo o capitão Guilherme Rodrigues de Lima, comandante do 2º Grupamento dos Bombeiros, o motivo da explosão deve ter sido pelo pó dos grãos acumulado nos galpões.

"Esse é um ambiente confinado, extremamente perigoso. Existem partículas de pó em suspensão no ar e essas partículas são combustíveis. E qualquer fagulha pode gerar uma explosão. Então, essa explosão no armazém número 3 gerou explosão nos outros três próximos. Por isso, temos quatro armazéns com as estruturas colapsadas", explicou Lima.

Equipes do Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) e bombeiros fizem o atendimento às vítimas da explosão. Vinte bombeiros militares e 14 bombeiros do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático) estão no local.

"Todos os nossos recursos de emergência, incluindo equipes aeromédicas e o Samu, foram acionados e se mobilizaram rapidamente para atender às vítimas", afirmou o Consamu, em nota. Cinco viaturas do consórcio atuaram para resgatar as vítimas.

O Corpo de Bombeiros afirmou ter montado uma força-tarefa que inclui 11 viaturas e cães.

O governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), usou as redes sociais para avisar que um avião com profissionais de resgate seria enviado ainda para ajudar no trabalho.

"O Corpo de Bombeiros do Paraná está mobilizado para atender com rapidez as vítimas de uma explosão registrada no final desta tarde em Palotina. A orientação é que nossas equipes continuem atuando para garantir pronto atendimento. Um avião com profissionais será enviado hoje à região."

A Prefeitura de Palotina também divulgou uma nota informando ter mobilizado equipes de Saúde e Defesa Civil para auxiliar no atendimento às vítimas da explosão.

"Ainda não há informações conclusivas sobre a ocorrência de vítimas. Todo aparato da municipalidade, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores e as ambulâncias do Consamu da cidade e da região foram mobilizadas para auxiliar as forças de segurança que atuam na ocorrência. O prefeito Luiz Ernesto Giacometti determinou que todo esforço possível seja feito para amparar as vítimas e seus familiares", finalizou o comunicado.

O deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) também se pronunciou, lamentando o acidente. Ele pediu orações pelas vítimas e disse que entrou em contato com o governo do estado para tomar conhecimento da situação.

Carregando post do Twitter

Pelas redes sociais, moradores de Palotina (PR) disseram que sentiram o impacto da explosão dentro de casa. Há relatos de tremores e vidros de janelas quebrados.

A C.Vale é uma cooperativa agroindustrial que atua no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e no Paraguai. Com origem em Palotina (PR), produz grãos, como soja e milho, e proteínas, como frango, peixe e suínos.