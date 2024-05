STF suspende Lei que proibia linguagem neutra

Enem

Envolvidos podem responder por falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com agravante, entre outros crimes

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação de busca e apreensão nesta terça-feira (21) contra um homem suspeito de ter usado a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 para ingressar em uma universidade federal, sem ter feito a prova. A investigação aponta que o irmão do suspeito teria se passado por ele para realizar o exame.

O investigado foi aprovado no curso de engenharia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). De acordo com a PF, pelo menos três pessoas estão envolvidas no esquema. O irmão do suspeito, que teria participado da fraude, foi aprovado em medicina na Universidade Estadual do Pará (UEPA) após ter conseguido que outra pessoa realizasse a prova em seu lugar.

Durante a operação, o principal investigado tentou se livrar de um celular jogando-o pela janela com a chegada dos policiais. Contudo, o aparelho foi recuperado e será analisado pela PF para colher mais evidências.

A operação da PF tem como foco fraudes no Enem. Se condenados, os envolvidos podem responder por falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com agravante, entre outros crimes.