Brasil

tocantins

STJ afasta governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021

Agência Estado

Agência Estado

03/09/2025 - 07h31
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar desvios em cestas básicas e cumpriu nesta quarta-feira, 3, uma ordem de afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, do Republicanos, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele ainda não se manifestou sobre o fato.

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021, durante a pandemia da covid-19. Wanderlei Barbosa é um dos alvos de busca e apreensão e também teve seu afastamento decreto por decisão do ministro do STJ Mauro Campbell.

As investigações, que tramitam sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça, apontam fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2020 e 2021, período em que os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas.

Mais de 200 policiais federais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, com o objetivo de reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.

Segundo a apuração, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a R$ 73 milhões aos cofres públicos. Os valores desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

 

democracia

Supremo inicia julgamento histórico, que antecipa movimentação eleitoral

Serão julgados sob a acusação de cinco crimes o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, entre ex-autoridades civis e oficiais das Forças Armadas

02/09/2025 07h12

Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF começa nesta terça-feira, mas deve se estender até a próxima semana

Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF começa nesta terça-feira, mas deve se estender até a próxima semana

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, o julgamento do "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022, segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Serão julgados sob a acusação de cinco crimes o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, entre ex-autoridades civis e oficiais de alta patente das Forças Armadas.

A proximidade da análise da ação penal pela Primeira Turma da Corte e a recente decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro precipitaram a disputa pelo Planalto no ano que vem, projetando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como potencial adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Fato este que expôs uma briga na direita bolsonarista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Lula, por sua vez, apontou Tarcísio como seu oponente em 2026 durante reunião ministerial.

Entre os atores econômicos, teme-se que a condenação de Bolsonaro estimule o governo de Donald Trump a aplicar novas sanções contra o Brasil. O presidente americano usou a ação penal como argumento para impor um tarifaço de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, além de medidas de retaliação a Alexandre de Moraes e outros ministros da Corte

O presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, marcou cinco datas para o julgamento, distribuídas em duas semanas. A análise pode ser suspensa por pedido de vista, o que adiaria o desfecho para dezembro. Também podem ser convocadas novas sessões, se não houver tempo hábil para a conclusão. As sessões vão ocorrer nesta e na próxima semana.

Além de Bolsonaro, também são réus os generais Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem e o tenente-coronel Mauro Cid.

À exceção de Ramagem, todos respondem por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do estado de direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. As penas, somadas, podem ultrapassar 40 anos de prisão.

'Simbólico'

O julgamento foi destaque no jornal The Washington Post, um dos principais dos Estados Unidos. Segundo o jornal americano, a análise das acusações contra o ex-presidente, auxiliares próximos e militares de alta patente marca uma inflexão na história política do Brasil. É a primeira vez que uma tentativa de rompimento da ordem institucional vai a julgamento.

"Durante décadas, estudei mais de uma dúzia de golpes e tentativas de golpe, e todos eles resultaram em impunidade ou anistia", disse ao Washington Post o historiador Carlos Fico, um dos principais pesquisadores sobre a questão militar do País. "Desta vez será diferente."

Na mesma linha, a historiadora Lilia Schwarcz afirmou ao jornal americano que o julgamento de Bolsonaro e aliados é "simbólico" por romper um "pacto de silêncio" em relação aos militares. Mesmo após a redemocratização, os crimes que envolvem o período da ditadura nunca foram julgados, em razão da Lei de Anistia, aprovada em 1979.

Bolsonaro foi apontado pela PGR como o líder de uma organização criminosa "baseada em projeto autoritário de poder" e "com forte influência de setores militares". De acordo com a acusação formal, o objetivo do ex-presidente era "não deixar o poder, ou a ele retornar, pela força, ameaçada ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas".

A defesa de Bolsonaro argumentou que não há provas diretas que o liguem ao plano Punhal Verde e Amarelo - que, conforme a denúncia, previa o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes, relator da ação penal. Os advogados do ex-presidente também não veem elo de Bolsonaro com o 8 de Janeiro. Afirmam que a transição entre os governos foi harmoniosa e que o então presidente agiu para impedir o caos social ao apelar aos caminhoneiros para que desbloqueassem as rodovias após a eleição de Lula. A defesa contesta ainda a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O julgamento terá início em meio a críticas sobre a atuação da Corte e à condução do processo por Moraes. As controvérsias envolvem a extensão dos poderes do Supremo e o protagonismo assumido por Moraes em casos que se referem a ataques à democracia. O ministro virou alvo do governo dos Estados Unidos e foi atingido pela Lei Magnitsky - dispositivo da legislação americana que permite que os EUA imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Ele, porém, tem sido respaldado em suas decisões pela maioria dos integrantes da Primeira Turma.

2026

O julgamento iminente e as medidas restritivas contra Bolsonaro - determinadas por Moraes - expuseram uma disputa pelo espólio do ex-presidente. Tarcísio avançou casas para se apresentar como a alternativa na direita. O movimento incomodou Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA para influenciar autoridades daquele país a aplicar sanções contra o Brasil com o objetivo de beneficiar o pai.

Em entrevista ao Diário do Grande ABC, publicada na última sexta-feira, 29, o governador de São Paulo disse que sua primeira medida, caso se torne presidente da República, será conceder um indulto a Bolsonaro se ele for condenado. "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", afirmou ele.

O governador mudou o plano inicial e decidiu ir a Brasília hoje, onde deve ter reuniões no Congresso. Pela manhã desta segunda, 1º, ele se encontrou com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. O Estadão apurou que eles conversaram durante a reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) "Café da manhã com o nosso governador Tarcísio de Freitas. No cardápio do dia: anistia", escreveu Marcos Pereira nas redes sociais.

Aliados do ex-presidente tentam há meses convencer Motta a pautar a votação de um projeto de anistia, mas até o momento não obtiveram sucesso. No médio prazo, outra possibilidade é que o próximo presidente eleito conceda indulto a Bolsonaro em 2027. Para isso, um aliado de Bolsonaro teria de vencer a próxima eleição presidencial e arcar com o custo político da decisão. Além de Tarcísio, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-Brasil), já disseram que indultariam o aliado.

'Perfil'

Ontem, porém, Eduardo voltou à carga e afirmou que Tarcísio não é o candidato esperado pelos bolsonaristas. Para o filho do ex-presidente, "o perfil" do governador, "realmente, não é de combate" a esse "establishment".

"(Ele) tem pessoas, no seu primeiro escalão e secretarias, que são ligadas ao PSOL e ao PT", afirmou em entrevista ao canal Claudio Dantas, no YouTube. "É um bom gestor? É um bom gestor. Mas faz política de uma maneira diferente e eu acho que a nossa base espera outra coisa quando vota em nós."

Apesar dos gestos dos pretendentes, Bolsonaro ainda não indicou o seu herdeiro nas urnas porque não quer perder força política justamente no momento em que enfrenta o julgamento no STF. Por outro lado, partidos do Centrão querem que a indicação seja feita ainda neste ano para ter mais tempo de construir uma candidatura de oposição e também decidir sobre o desembarque do governo Lula.

Nos dois casos, tanto indulto quanto anistia, a decisão poderia ser contestada no STF, que teria de julgar se a ação do Congresso ou do presidente seria ou não inconstitucional.

 

talento nato

Luis Fernando Verissimo fez história como escritor assim como o pai, Erico Verissimo

Luis Fernando morreu neste sábado, aos 88 anos. Seu pai faleceu em 1975

30/08/2025 07h28

Compartilhar
Luis Fernando começou a escrever quando já tinha mais de 30 anos, mas acompanhava de perto as publicações de seu pai, Erico Verissimo

Luis Fernando começou a escrever quando já tinha mais de 30 anos, mas acompanhava de perto as publicações de seu pai, Erico Verissimo

Luis Fernando Verissimo (1936-2025) construiu uma carreira consolidada como escritor entre as décadas de 1960 e 2010. O talento parece ter vindo de família, já que seu pai, Erico Verissimo (1905-1975) também é considerado como um dos grandes autores do Brasil.

Curiosamente, porém, o filho afirmou que nunca teve o costume de conversar com o pai sobre literatura, o que teria sido um dos motivos para ter começado a escrever seus textos tão tarde, já com mais de 30 anos. Mas isso não significa que o contato com os livros do pai não estivesse presente de alguma forma.

Em entrevista ao Zero Hora, em 2012, Luis Fernando relembrou: "Muitas vezes eu sentava do lado dele à mesa e já lia quando a página saía da máquina de escrever. Ele escrevia muito rapidamente, deixando espaço entre as linhas. Depois ele mesmo corrigia, acrescentava coisas. Ele mesmo passava a limpo. E eu acompanhava esse processo."

Questionado sobre o que destacaria na obra do pai, respondeu: "Como todo mundo, eu prefiro O Continente. Acho que é o grande livro do pai, da obra inteira dele. E eu gosto muito desse personagem, a Luzia, justamente por ser um personagem completamente deslocado".

Já ao Conversa Com Bial, da TV Globo, anos depois, foi questionado pelo apresentador Pedro Bial: "Você chegou a ler originais de seu pai antes de serem [publicados]?". "Sim, quando ele começou a escrever O Tempo e o Vento, que é uma trilogia romanceada da história do Rio Grande do Sul, eu acompanhei os primeiros escritos", disse Luis Fernando Verissimo.

O autor também revelou um fator de 'discórdia' entre pai e filho: gaúchos, um torcia para o Grêmio e o outro para o Internacional. "Ele era torcedor de um time chamado Cruzeiro, porque tinha escutado muito na escola, o 'Cruzeiro do Sul'. Quando o Cruzeiro acabou, ele, por alguma razão inexplicável e misteriosa, preferiu o Grêmio em vez do Internacional. A gente não fala disso em casa", relatou.

Quem foi Erico Verissimo

Erico Verissimo morreu em 28 de novembro de 1975, após sofrer um enfarte em sua casa, em Porto Alegre, aos 70 anos de idade. Entre suas principais obras estavam Os Fantoches, seu primeiro livro, Clarissa, seu primeiro romance, Olhai Os Lírios do Campo, a trilogia O Tempo e o Vento, O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Em 1954, recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra.
 

