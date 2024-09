STJ sofre ataque hacker, mas nega prejuízo ao sistema

JOGATINA

Antes de se entregar à polícia, CEO da Esportes da Sorte divulgou carta dizendo que é inocente e que está colaborando com a investigação

Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte e envolvido na mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (5).

Em carta aberta, o dono da empresa que patrocina Corinthians e Palmeiras afirma estar surpreso com o pedido de prisão, mas diz que irá "cumprir com os ritos legais" e que está tranquilo e confiante.

No início da carta, Darwin diz falar "com muita transparência" e que está tranquilo. "Se não estivesse com consciência tranquila sobre meus atos, jamais iria me expor nesse momento", afirma o CEO da Esportes da Sorte.

"Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa, quanto a que a mim foi aplicada."

Ele diz ainda que se encontra "tranquilo neste momento".

"Por mais que tenha muita angústia, o que é natural, já que ninguém deseja passar por isso, sigo confiante no processo."

Leia a íntegra da carta aberta:

"Em primeiro lugar, não existem duas verdades, mas podem existir duas, cinco, dez, mil mentiras, mas a verdade é sempre uma só. Preferi vir aqui, antes de cumprir o meu dever com a justiça, e falo com muita transparência, porque se não tivesse a consciência tranquila sobre meus atos, jamais iria me expor nesse momento, inclusive porque serei confrontado comigo mesmo daqui para frente.

Sempre fui muito vocal no intuito de contribuir com o debate favorável à regulamentação das apostas esportivas de cota fixa e jogos online no Brasil. Como representante do Esportes da Sorte, sempre colaborei com a atuação das autoridades e das investigações. Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi defender a lei. Também sempre pautei nossa atuação em favor das boas práticas, do jogo responsável e o defendo como forma de entretenimento.

Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa, quanto a que a mim foi aplicada. Dado que sempre me coloquei à disposição das autoridades. De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas.

Me encontro tranquilo neste momento. Por mais que tenha muita angústia, o que é natural, já que ninguém deseja passar por isso, sigo confiante no processo. Aproveito para agradecer aos nossos colaboradores, clientes, parceiros, e dizer que vocês jamais irão se decepcionar com o Esportes da Sorte.

Vou me dirigir às autoridades para me apresentar e o farei de maneira muito serena. Eu acredito muito na justiça e tenho absoluta certeza da minha conduta e de todas as pessoas que trabalham conosco, sei que tudo isso será esclarecido.

Muito obrigado, Darwin Henrique da Silva Filho."

(Informações Folhapress)