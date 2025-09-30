Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

investigação

Subsecretário é suspeito de envolvimento na de ex-delegado-geral

Mandado de busca e apreensão na casa de subsecretário revela que a suspeita é de que execução de ex-delegado tenha elo com seu trabalho na prefeitura

Agencia Estado

Agencia Estado

30/09/2025 - 06h55
A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta segunda-feira, 29, buscas e apreensão em oito endereços da Baixada Santista em operação relacionada à execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto no último dia 15, em Praia Grande. Ele foi assassinado depois de sair da prefeitura, onde trabalhava como secretário da Administração.

Um dos endereços da busca foi o do subsecretário de Gestão e Tecnologia de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini. Com ele, foram apreendidos celular, computadores, três pistolas, R$ 50 mil em espécie, mil euros e 10 mil dólares em sua residência. Uma das linhas de investigação da polícia é de que a execução tenha sido motivada pelo trabalho que Ruy Fontes exercia à frente da Prefeitura.

A defesa de Pardini afirma que o servidor nega qualquer participação no crime que vitimou o ex-delegado-geral, e que o subsecretário está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

"Destacamos que os objetos e bens apreendidos não possuem qualquer relação com os fatos, o que foi comprovado pela documentação juntada e confirmado nos esclarecimentos prestados por Sandro, frisa-se, ouvido na qualidade de testemunha. No mais, reforçamos que Sandro tem uma vida completamente voltada ao trabalho lícito e cuidado com a sua família", disse o advogado Octavio Rolim, por meio de nota.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, e contou com apoio da Polícia Civil de Santos e Praia Grande. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços nos municípios de Santos, Praia Grande e São Vicente.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) optou por não fornecer mais detalhes "para garantir a autonomia do trabalho policial". "O DHPP segue apurando, rigorosamente, todas as circunstâncias do caso", informou a pasta.

Até o momento, quatro suspeitos já estão presos, incluindo Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, homem apontado pelas investigações como um dos possíveis autores dos disparos que atingiram o ex-delegado. A defesa dele não foi localizada.

Também estão presos Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como "Fofão", Dahesly Oliveira Pires e William Silva Marques. Outros quatro suspeitos foram identificados e estão com mandados de prisão expedidos pela Justiça. Eles estão foragidos e são procurados. A reportagem não localizou as defesas dos suspeitos

O assassinato do secretário completou duas semanas nesta segunda-feira. As investigações não chegaram ainda aos mandantes nem à motivação do crime. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, no entanto, diz ter certeza de que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está por trás do caso.

"Não resta dúvida do envolvimento do PCC, principalmente pela participação do Mascherano (um dos foragidos). O crime organizado participou da execução", afirmou Derrite em coletiva de imprensa realizada na última semana.

"A gente permanece com duas linhas de investigação sobre a motivação", diz o chefe da pasta, que cita o histórico de Ruy no combate ao PCC - ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula da organização em 2006 - ou "a função atual como secretário de administração de Praia Grande", apontou o secretário.

CONSELHO DE ÉTICA

Presidente do Conselho de Ética define relator do caso Eduardo Bolsonaro

O Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) fazia parte de uma lista tríplice da qual faziam parte um deputado do PDT e um PSOL

27/09/2025 07h10

Eduardo Bolsonaro está desde fevereiro nos EUA e sua licença na Câmara dos Deputados já acabou

Eduardo Bolsonaro está desde fevereiro nos EUA e sua licença na Câmara dos Deputados já acabou

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), definiu nesta sexta-feira, 26, o relator da representação que pode levar à cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em entrevista à Rádio Eldorado, Schiochet confirmou que o processo será relatado pelo Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG).

Freitas integrava a lista tríplice de parlamentares que poderiam assumir a função. Além de Freitas, foram sorteados os nomes de Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP).

Essa é a primeira fase da tramitação da representação contra Eduardo. O processo foi apresentado pelo PT e diz que o deputado, valendo-se de uma licença parlamentar, atentou contra a soberania nacional ao ir aos Estados Unidos para negociar punições ao País.

O relator da representação é o responsável pela instrução do processo, ou seja, pelo andamento da análise do caso. Ao final de um prazo de 40 dias, prorrogáveis por mais dez, o parecer do relator é votado pelo Conselho. Após a votação, cabe recurso e ratificação do plenário da Casa.

Em outra frente que pode levar à cassação do mandato, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), barrou a indicação de Eduardo como líder da Minoria. A oposição a Lula articulou a indicação do filho de Jair Bolsonaro ao posto em uma tentativa de blindá-lo de uma cassação por acúmulo de faltas.

Em março, Eduardo anunciou que se licenciaria do cargo por 120 dias para permanecer nos Estados Unidos, onde buscaria sanções contra "violadores dos direitos humanos".

Desde então, fez lobby por punições do governo americano contra o Brasil, como tarifas adicionais, revogação de vistos de autoridades e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A licença encerrou-se em julho. Desde então, as faltas do parlamentares passaram a ser contabilizadas.

Na segunda-feira, 22, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo e o influenciador Paulo Figueiredo por coação no curso do processo da trama golpista, no qual Jair Bolsonaro e mais sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado No mesmo dia, a mulher de Moraes tornou-se alvo da Magnitsky, e o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, teve o visto revogado pelo governo de Donald Trump.

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente

Governador de São Paulo ainda negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem

25/09/2025 20h00

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas Alan Santos/PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira, 25, que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima segunda-feira, 29, após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Tarcísio, trata-se de algo que ele "fará sempre".

"Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. É uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim", disse o governador. Ao ser questionado se iria abordar a pauta da anistia no encontro com o capitão reformado, Tarcísio desconversou.

O chefe do Executivo paulista também negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem e reafirmou que pretende disputar a reeleição em São Paulo. Embora negue publicamente, Tarcísio é o candidato favorito de setores do Centrão e da elite financeira do País ao cargo.

Depois de cancelar uma viagem a Brasília em 15 de setembro, o governador pediu autorização ao STF para visitar o ex-presidente no dia 16. Moraes autorizou o encontro, mas apenas para a próxima segunda-feira, 29. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo.

Tarcísio falou com jornalistas após a inauguração das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Cabuçu e Fortaleza, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

