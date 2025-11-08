Tornado causa destruição e deixa 4 mortos e 432 feridos no Paraná

Até carros foram arrastados pela força do vento, que pode ter atingido até 250 quilômetros por hora, conforma meteorologistas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ao menos quatro pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas durante a passagem de um tornado na região centro-oeste no Paraná, na tarde desta sexta-feira, 7. Os fortes ventos deixaram um rastro de destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes localizado a cerca de 380 quilômetros de Curitiba.

Inicialmente, a Defesa Civil do Paraná havia confirmado cinco óbitos, mas o número foi atualizado na manhã deste sábado, 8. O número de feridos, inicialmente de 130, subiu para 432. Outras 28 pessoas estão desabrigadas, além de cerca de 1 mil desalojadas. A força estima que o total de afetados seja de 10 mil.

Registros mostram que as rajadas provocaram destelhamento de residências e abalos em estruturas, além de quedas de árvores e postes. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu está sem energia elétrica e 50% das estruturas da área urbana da cidade foram deterioradas"

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil de São Paulo, que opera de forma articulada com os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta da passagem de um ciclone no sul e sudeste do País, mostra parte da cidade com edificações colapsadas e até carros revirados nas vias.

"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada’", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.

Em pronunciamento feito nas redes sociais, o governador Ratinho Júnior (PSD) afirmou que a região foi atingida por um tornado. Ele estava acompanhado de representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

"Hoje, lamentavelmente, a gente teve um tornado que já foi confirmado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), um tornado de nível 3, com ventos que passam de 250 por hora (sic) e que, lamentavelmente, muitas cidades da região centro-oeste do Paraná foram afetadas, em especial, Rio Bonito do Iguaçu e a cidade de Candói", disse Ratinho Júnior.

Segundo o governador, além das duas cidades, outros municípios do entorno, como Guarapuava, também foram atingidos pelos fortes ventos e chuvas. "Infelizmente tivemos óbitos, que ainda estão sendo avaliados pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros", acrescentou.

O governador informou que equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar prestam apoio no resgate de vítimas e no atendimento à saúde das pessoas. Feridos estão sendo encaminhados para os hospitais da região, como Laranjeiras do Sul, Cascavel e Guarapuava. "Para atender de uma forma emergencial as pessoas que, por algum motivo, sofreram um acidente", disse.

De acordo com o Simepar, o tornado foi ocasionado por uma tempestade classificada como "supercélula" e os ventos podem ter ultrapassado os 250 km/h.

"A ocorrência foi classificada preliminarmente como um tornado categoria F2 da escala Fujita. Na escala, isso corresponde a rajadas de vento entre 180km/h e 250km/h. Pela gravidade das ocorrências, mais análises serão realizadas e o tornado pode ser reclassificado como categoria F3 - ou seja, equivalente a ventos acima de 250km/h", disse o órgão.

A Defesa Civil informou que Rio Bonito do Iguaçu apresenta "danos extensivos", além de estruturas afetadas e queda de energia. O órgão não especificou a quantidade de afetados, desabrigados e a extensão dos danos. As equipes da Secretaria de Saúde estão em atendimento e realizando o levantamento dos afetados.

Algumas cidades registraram ventos acima dos 70 km/h, como Cornélio Procópio (76km/h), Campo Mourão (74,2km/h), Candói (73,1km/h), Planalto (70,9km/h) e Distrito de Horizonte, em Palmas (70,6km/h). Dois Vizinhos chegou a registrar ventos de 82,4km/h, às 19h.

O volume de chuvas passou dos 40 mm em cidades como Candói, Guarapuava, Pinhão, Campo Mourão, São Jorge D’Oeste, Capanema, Dois Vizinhos, Boa Esperança do Iguaçu e Coronel Domingos Soares "A previsão é de que a chuva siga na direção de São Paulo durante a madrugada de sábado", disse o Simepar.

SUPERCÉLULAS

O tornado foi formado por uma supercélula, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar). Esse é um tipo especial de tempestade que pode durar até 6 horas e percorrer centenas de quilômetros.

Diferente das tempestades comuns, as supercélulas possuem uma corrente ascendente de ar em rotação, conhecida como mesociclone, que gira dentro da nuvem, geralmente nos níveis médios da atmosfera.

As supercélulas podem provocar diferentes fenômenos meteorológicos de grande impacto, como tornados, granizo de grande tamanho, rajadas de vento muito fortes em superfície e até mesmo downbursts ou microexplosões (ventos intensos que descem da nuvem de tempestade), além de intensa atividade elétrica.

