Brasil

supercélula

Tornado causa destruição e deixa 4 mortos e 432 feridos no Paraná

Tragédia ambiental ocorreu na cidade Rio Bonito do Iguaçu, onde dezenas de construções foram total ou parcialmente destruías nesta sexta-feira (7)

Agencia Estado

Agencia Estado

08/11/2025 - 07h18
Ao menos quatro pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas durante a passagem de um tornado na região centro-oeste no Paraná, na tarde desta sexta-feira, 7. Os fortes ventos deixaram um rastro de destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes localizado a cerca de 380 quilômetros de Curitiba.

Inicialmente, a Defesa Civil do Paraná havia confirmado cinco óbitos, mas o número foi atualizado na manhã deste sábado, 8. O número de feridos, inicialmente de 130, subiu para 432. Outras 28 pessoas estão desabrigadas, além de cerca de 1 mil desalojadas. A força estima que o total de afetados seja de 10 mil.

Registros mostram que as rajadas provocaram destelhamento de residências e abalos em estruturas, além de quedas de árvores e postes. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu está sem energia elétrica e 50% das estruturas da área urbana da cidade foram deterioradas"

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil de São Paulo, que opera de forma articulada com os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta da passagem de um ciclone no sul e sudeste do País, mostra parte da cidade com edificações colapsadas e até carros revirados nas vias.

"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada’", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.

Em pronunciamento feito nas redes sociais, o governador Ratinho Júnior (PSD) afirmou que a região foi atingida por um tornado. Ele estava acompanhado de representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

"Hoje, lamentavelmente, a gente teve um tornado que já foi confirmado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), um tornado de nível 3, com ventos que passam de 250 por hora (sic) e que, lamentavelmente, muitas cidades da região centro-oeste do Paraná foram afetadas, em especial, Rio Bonito do Iguaçu e a cidade de Candói", disse Ratinho Júnior.

Segundo o governador, além das duas cidades, outros municípios do entorno, como Guarapuava, também foram atingidos pelos fortes ventos e chuvas. "Infelizmente tivemos óbitos, que ainda estão sendo avaliados pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros", acrescentou.

O governador informou que equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar prestam apoio no resgate de vítimas e no atendimento à saúde das pessoas. Feridos estão sendo encaminhados para os hospitais da região, como Laranjeiras do Sul, Cascavel e Guarapuava. "Para atender de uma forma emergencial as pessoas que, por algum motivo, sofreram um acidente", disse.

De acordo com o Simepar, o tornado foi ocasionado por uma tempestade classificada como "supercélula" e os ventos podem ter ultrapassado os 250 km/h.

"A ocorrência foi classificada preliminarmente como um tornado categoria F2 da escala Fujita. Na escala, isso corresponde a rajadas de vento entre 180km/h e 250km/h. Pela gravidade das ocorrências, mais análises serão realizadas e o tornado pode ser reclassificado como categoria F3 - ou seja, equivalente a ventos acima de 250km/h", disse o órgão.

A Defesa Civil informou que Rio Bonito do Iguaçu apresenta "danos extensivos", além de estruturas afetadas e queda de energia. O órgão não especificou a quantidade de afetados, desabrigados e a extensão dos danos. As equipes da Secretaria de Saúde estão em atendimento e realizando o levantamento dos afetados.

Algumas cidades registraram ventos acima dos 70 km/h, como Cornélio Procópio (76km/h), Campo Mourão (74,2km/h), Candói (73,1km/h), Planalto (70,9km/h) e Distrito de Horizonte, em Palmas (70,6km/h). Dois Vizinhos chegou a registrar ventos de 82,4km/h, às 19h.

O volume de chuvas passou dos 40 mm em cidades como Candói, Guarapuava, Pinhão, Campo Mourão, São Jorge D’Oeste, Capanema, Dois Vizinhos, Boa Esperança do Iguaçu e Coronel Domingos Soares "A previsão é de que a chuva siga na direção de São Paulo durante a madrugada de sábado", disse o Simepar.

SUPERCÉLULAS

O tornado foi formado por uma supercélula, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar). Esse é um tipo especial de tempestade que pode durar até 6 horas e percorrer centenas de quilômetros.

Diferente das tempestades comuns, as supercélulas possuem uma corrente ascendente de ar em rotação, conhecida como mesociclone, que gira dentro da nuvem, geralmente nos níveis médios da atmosfera.

As supercélulas podem provocar diferentes fenômenos meteorológicos de grande impacto, como tornados, granizo de grande tamanho, rajadas de vento muito fortes em superfície e até mesmo downbursts ou microexplosões (ventos intensos que descem da nuvem de tempestade), além de intensa atividade elétrica.
 

conferência climática

No Brasil para a COP-30, Macron é tietado e chamado de "lindo" em Salvador

O presidente francês passou pela Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África

07/11/2025 07h10

Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e por isso chegou perto das

Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e por isso chegou perto das "fãs"

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi calorosamente recebido ao visitar Salvador nesta sexta-feira, 6, antes de se dirigir para Belém para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30). O francês foi bastante cumprimentado por populares, chegando a ser agarrado por algumas mulheres, que elogiaram sua aparência.

Macron foi chamado de "lindo" por mulheres ao visitar pontos turísticos no centro histórico da capital baiana, em companhia do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

O presidente francês esteve na Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África. Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e chegou a segurar um bebê, com permissão da mãe.

Em publicação nas redes sociais, Macron afirmou que a passagem por Salvador serviu para convergir culturas e diálogos entre povos. "De um continente a outro, escrevemos uma mesma história: a dos povos que se escutam, constroem e agem pelo nosso bem comum mais precioso - o planeta", disse.

Anteriormente neste ano, o mandatário francês se tornou alvo de memes que brincavam com a proximidade dele com Lula, após um ensaio fotográfico dos dois que foi rotulado pelos usuários das redes sociais como fotos de "casal". O próprio Macron chegou a postar um desses memes. O presidente da França é casado desde 2007 com Brigitte Macron.
 

fim das castas?

Reforma administrativa combate supersalários, mas precisa de regra para temporários

Fim do direito a 60 dias de férias por ano, um privilégio de juízes, por exemplo, está entre as propostas da reforma administrativa

06/11/2025 07h29

Representantes dos magistrados e do Ministério Público já estão negociado com relator da reforma para manterem os privilégios

Representantes dos magistrados e do Ministério Público já estão negociado com relator da reforma para manterem os privilégios

A reforma administrativa apresentada pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) e em tramitação na Câmara traz vários avanços no combate aos supersalários do funcionalismo, de acordo com avaliação feita pelo Movimento Pessoas à Frente. Por outro, a organização da sociedade civil, que elabora estudos e diretrizes sobre a gestão pública do País, defende ajustes no texto em relação à contratação de trabalhadores temporários.

Para diminuir a prática dos supersalários, o Movimento vê como positiva a proibição de férias superiores a 30 dias por ano, o fim das licenças-prêmio por assiduidade, de pagamentos retroativos, progressão de carreira por tempo de serviço, indenização por substituição, indenizações que não sejam aprovadas pelo poder legislativo.

"A maioria das propostas vai na direção certa, e devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional como sinal de um compromisso com o fim de privilégios e supersalários no serviço público, em linha com a construção de uma política remuneratória mais justa, menos desigual e com o resgate da autoridade do teto constitucional", diz o documento da entidade.

Para Jessika Moreira, diretora-executiva do Movimento Pessoas à Frente, a reforma administrativa é oportunidade para acabar com os supersalários. "A proposta da reforma em relação aos supersalários, apesar de precisar de ajustes pontuais, está no caminho certo. Esperamos que esses pontos sejam aprovados o mais brevemente possível pelo Congresso Nacional", disse.

Enquanto metade dos servidores públicos (aproximadamente 6,2 milhões de pessoas) recebe até R$ 3.391, apenas 0,06% usufrui de supersalários - ou seja, rendimentos acima do teto de R$ 46,3 mil. Apesar disso, o impacto orçamentário dessas despesas chega R$ 11,1 bilhões de no Orçamento brasileiro.

Estudo do Movimento Pessoas à Frente realizado pelo pesquisador Bruno Carazza mostra que essa pequena parcela do funcionalismo está concentrada em poucas carreiras. Em 2023, 93% dos magistrados e 91,5% dos membros do Ministério Público recebiam supersalários.

Outros pontos fortes da proposta são a "racionalização das verbas indenizatórias" - os chamados "penduricalhos" -, com a construção de um "conceito adequado para a definição" do que são essas verbas, e a limitação de pagamento de honorários da advocacia pública ao teto constitucional. "É positiva a vedação à criação de fundos para fins de pagamento de remuneração e benefícios, impossibilitando a gestão privada de recursos públicos", diz o estudo.

Cautela com temporários

Sobre a contratação de servidores temporários, a entidade enxerga como ponto positivo a criação de um Portal Unificado Nacional, que centralizará e dará transparência na contratação desse tipo de trabalhador.

Por outro lado, a organização avalia que há pontos que precisam ser reavaliados e defende a criação de uma regra que impeça a contratação de temporários para atividades-fim em funções exclusivas de Estado, como policiais e guardas municipais.

Um olhar mais cuidadoso para o setor de educação também é um ponto visto com necessidade de ajuste, já que esse é o setor que mais abriga trabalhadores temporários. "A educação é a área com maior concentração de contratações temporárias e desafios complexos para garantir a continuidade e qualidade dos serviços públicos. O principal ponto com oportunidade de melhoria é a inserção da menção expressa ao Piso Nacional do Magistério na proposta", diz o estudo.

DEFESA

Mas, enquanto o discurso dos deputados federais tenta vender a Reforma Administrativa como um “fim dos privilégios”, nos bastidores de Brasília a realidade é bem diferente. Juízes, procuradores e parlamentares, justamente os segmentos do serviço público que concentram os supersalários e os penduricalhos, já estão se articulando com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), para garantir que o texto final preserve seus benefícios e mantenha intocadas as estruturas de poder dentro do Estado.

Estes movimentos também já estão provocando debandada de deputados que inicialmente diziam aprovar a reforma. Até agora, pelo menos 14 parlamentares de diferentes estados retiraram seu apoio. Eles alegam que é necessário um debate mais cuidadoso, assim como ocorreu em outras tentativas para acabar com os privilégios. 

