Uma decisão da executiva nacional do União Brasil pode embolar a disputa pela Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano com o lançamento da candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil-MS), atual titular da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Segundo Rose Modesto revelou ao Correio do Estado, a direção nacional do partido quer lançar candidatos a prefeito em todas as capitais brasileiras, principalmente onde a legenda tem nomes com chances reais de ganhar a eleição em 2024.

“O União Brasil quer lançar candidatura em todas as capitais que tenham nomes com chances reais de vencer a eleição. Estarão fazendo pesquisas no início do próximo ano para decidir essa questão. Campo Grande faz parte desse projeto”, revelou à reportagem.

A exemplo do que já havia declarado anteriormente, a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste reforçou mais uma vez que sua decisão final será tomada somente no início de 2024.

“O partido quer, mas qual sigla não deseja lançar candidatos a prefeitos em todas as capitais brasileiras? Agora, com certeza, em algumas dessas capitais isso não será possível, pois acredito que o União Brasil deve priorizar somente aquelas onde tiver nomes com chances de ganhar, como é o caso de Campo Grande”, pontuou.

O Correio do Estado também questionou Rose Modesto se o fato de ser obrigada a se afastar do comando da Sudeco para sair candidata à prefeitura da Capital não acabaria por inibir a sua pretensão e ela explicou que o cargo pertence ao União Brasil, portanto, caso dispute as eleições municipais do próximo e não obtenha sucesso, poderá retornar para a Superintendência normalmente.

Caso a candidatura seja concretizada, será a segunda vez que a ex-deputado federal disputará a Prefeitura de Campo Grande, e a primeira vez foi em 2018, quando Rose Modesto, que na época estava no PSDB e era vice-governadora, foi derrotada no 2º turno das eleições pelo então deputado estadual Marquinhos Trad (PSD), que venceu com 58,77% dos votos válidos, contra 41,23% da adversária.

BALDE DE ÁGUA FRIA

O lançamento da candidatura de Rose Modesto à Prefeitura de Campo Grande pelo União Brasil é um verdadeiro balde de água fria sobre outros pré-candidatos ao cargo que contavam com o apoio dela para as suas respectivas candidaturas em 2024.

Na prática, o PSDB, com o deputado federal Beto Pereira, e o PP, com a atual prefeita Adriane Lopes, ainda apostam que a ex-deputada federal não sairá candidata a prefeita na Capital, deixando para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Dessa forma, a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste poderia indicar um candidato a vice-prefeito ou a vice-prefeita para um dos dois candidatos ou até mesmo não lançar nenhum, mas caminhando junto de um dos dois nas eleições de 2024.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio Estado, caso realmente Rose Modesto resolva não sair candidata a prefeita no próximo ano, é mais provável que ela dê o seu apoio a Adriane Lopes, pois parte de sua equipe política estaria ocupando cargos na prefeitura municipal.

Além disso, ainda conforme esses interlocutores, a ex-deputada federal não teria uma boa relação com Beto Pereira desde o tempo em que ambos dividiam espaço na Câmara dos Deputados pelo mesmo partido. Sem falar do fato de o PSDB não tê-la deixado disputar a eleição para a prefeitura da Capital em 2020, contra o prefeito Marquinhos Trad, que acabou reeleito, o que teria sido o motivo para ela sair do partido e filiar-se ao União Brasil, quando disputou o cargo de governadora, mas não obteve sucesso.

Por outro lado, a candidatura dela e a decisão do PT de também lançar candidatura própria ao cargo de prefeita da Capital colocou por terra a possibilidade de uma frente ampla, incluindo petistas e o União Brasil, além de outros partidos próximos, para enfrentar os candidatos do MDB, que deve ser o ex-governador André Puccinelli, do PSDB (Beto Pereira) e do PP (Adriane Lopes).